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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стабек
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Викинг
0'
13' Желтая карточка
Sondre Bjoershol
16'
12
Сандберг
Маркус
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
15
Strula
Ottesen
6
Касси
Люк
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
9
Матсен
Даррен
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
5
Андрессон
Аксель
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
24
Kristoffer
Loekberg
7
Бютюки
Зюмер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
Стабек
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

13'
 
Sondre Bjoershol

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.22
2. Ветлесен Уго 4 0.17
3. Kornelius Hansen 4 0.17
4. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.17
5. Kosuke Kinoshita 3 0.13
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.13
7. Матс Солхеим 2 0.09
8. Касси Люк 2 0.09
9. Матсен Даррен 1 0.04
10. Magnus Lundal 1 0.04
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.5
2. Бютюки Зюмер 8 0.36
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.18
4. Перейра Адриан 2 0.09
5. Белл Джо 2 0.09
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.09
7. Viljar Vevatne 2 0.09
8. Kristoffer Loekberg 2 0.09
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 4 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
8. Йонассен Эмиль 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Хёйланд Томми 4 0
3. Viljar Vevatne 3 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Even Oestensen 3 0
6. Бериша Ветон 2 0
7. Kristoffer Loekberg 2 0
8. Ylldren Ibrahimaj 2 0
9. Белл Джо 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 10% (3) 10% (3) 23.33% (7) 16.67% (5) 10% (3) 30% (9)
 Викинг 10.81% (4) 8.11% (3) 16.22% (6) 16.22% (6) 27.03% (10) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт
Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн
Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Викинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Викинг 3:3 Стабек Типпелиген Викинг 1:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок
Викинг 3:0 Стабек Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 23 19 2 2 73 - 26 59
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 0:0 23 12 7 4 42 - 22 43
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 1:0 23 10 9 4 43 - 30 39
7. Викинг 0:0 22 8 6 8 38 - 39 30
8. Стабек 0:0 23 7 9 7 30 - 33 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 0:0 23 8 3 12 22 - 34 27
12. Бранн 0:0 23 6 7 10 26 - 36 25
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 0:0 23 4 8 11 25 - 41 20
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Sondre Bjoershol получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Викинг
2.10
3.95
3.31
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.95 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.95 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.85 3.28
  2.07 3.84 3.31

Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.10 1.15 4.20 1.20 2.50 1.49 2.12 1.72 2.01 1.79 1.78 2.04 1.63 2.28 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 6.10 1.09 6.80 1.02 11.50
12.75 1.00 11.00 1.01 4.85 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.83 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.06 7.00 1.06 6.80
5.15 1.17 2.52 1.55 2.25 1.67 1.99 1.88 1.75 2.13 1.61 2.38 1.22 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.26 1.23 3.85
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.02 1.40 2.39 1.60 1.82 2.04 1.57 2.46 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.60
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.60 1.48
Где смотреть матч Стабек 0:0 Викинг онлайн

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