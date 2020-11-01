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  3. Норвегия
Стабек
1:1
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
13' Желтая карточка
Sondre Bjoershol
20' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
1:0
31' Гол
Касси Люк
1:1
41' Гол
Бютюки Зюмер
47' Желтая карточка
Белл Джо
81' Желтая карточка
Viljar Vevatne
90'+5
12
Сандберг
Маркус
3
Yaw-Ihle
Amankwah
4
Валсвик
Густав
5
Матс
Солхеим
15
Strula
Ottesen
6
Касси
Люк
22
Sammy
Skytte
24
Kaloyan
Kostadinov
9
Матсен
Даррен
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
5
Андрессон
Аксель
18
Sondre
Bjoershol
35
Henrik
Heggheim
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
24
Kristoffer
Loekberg
7
Бютюки
Зюмер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
Стабек
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

13'
 
Sondre Bjoershol
20'
 
Kristoffer Loekberg
31'
Касси Люк
(Матсен Даррен)
1:0
41'
1:1
Бютюки Зюмер
46'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Sondre Bjoershol
47'
 
Белл Джо
66'
 
Викстёль Рольф
Торстейнбё Фредерик
67'
 
Фридйонссон Самуэль
Андрессон Аксель
81'
 
Viljar Vevatne
82'
Tortol Lumanza Lembi
Касси Люк
 
86'
Kornelius Hansen
Матсен Даррен
 
87'
 
Even Oestensen
Бютюки Зюмер
90'
Йонассен Эмиль
Yaw-Ihle Amankwah
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oliver Edvardsen 5 0.22
2. Ветлесен Уго 4 0.17
3. Kornelius Hansen 4 0.17
4. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.17
5. Касси Люк 3 0.13
6. Kosuke Kinoshita 3 0.13
7. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.13
8. Матс Солхеим 2 0.09
9. Матсен Даррен 1 0.04
10. Magnus Lundal 1 0.04
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.5
2. Бютюки Зюмер 9 0.41
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.18
4. Перейра Адриан 2 0.09
5. Белл Джо 2 0.09
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.09
7. Viljar Vevatne 2 0.09
8. Kristoffer Loekberg 2 0.09
9. Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.05
10. Викстёль Рольф 1 0.05
11. Хёйланд Томми 1 0.05
12. Even Oestensen 1 0.05
13. Johnny Furdal 0 0
14. Jefferson De Souza 0 0
15. Sebastian Soeraas Sebulonsen 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 4 0
3. Бохинен Эмиль 4 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
8. Йонассен Эмиль 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 4 0
2. Викстёль Рольф 4 0
3. Хёйланд Томми 4 0
4. Торстейнбё Фредерик 3 0
5. Kristoffer Loekberg 3 0
6. Белл Джо 3 0
7. Even Oestensen 3 0
8. Бериша Ветон 2 0
9. Ylldren Ibrahimaj 2 0
10. Henrik Heggheim 2 0
11. Бютюки Зюмер 1 0
12. Эстбе Арилд 1 0
13. Эустбё Ивен 1 0
14. Sondre Bjoershol 1 0
15. Sondre Auklend 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 9.68% (3) 9.68% (3) 25.81% (8) 16.13% (5) 9.68% (3) 29.03% (9)
 Викинг 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7) 15.79% (6) 26.32% (10) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт
Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн
Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален

Последние игры между собой

Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Викинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Викинг 3:3 Стабек Типпелиген Викинг 1:3 Стабек Товарищеские матчи Стабек 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 5:2 Стабек Кубок
Викинг 3:0 Стабек Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 22 8 6 8 39 - 40 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Касси Люк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Sondre Bjoershol получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 2.60 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.70 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.85 3.28
  4.55 1.47 6.41

Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 12.00 1.01 7.50 1.07 4.20 1.20 1.90 1.85 2.12 1.72 2.01 1.79 1.78 2.04 1.14 5.20 1.33 3.15 1.32 3.20 1.10 6.10 1.02 11.00 1.02 11.50
12.75 1.00 11.00 1.01 4.85 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.83 1.65 2.38 1.33 3.32 1.24 3.88 1.06 7.00 1.06 6.80
3.43 1.32 2.65 1.50 2.15 1.74 1.57 2.47 1.34 3.32 1.12 6.48 1.65 2.29 1.47 2.74 1.88 1.99 1.57 2.46 1.43 2.91 1.10 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.48 1.50 1.48 2.55 1.23 3.85 1.04 9.00
3.76 1.27 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.09 1.78 1.72 2.18 1.34 3.32 1.82 2.04 1.26 3.92 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.07 1.70 1.55 2.37 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.62
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.60 1.48
Где смотреть матч Стабек 1:1 Викинг онлайн

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