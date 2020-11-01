13' Желтая карточкаSondre Bjoershol
20' Желтая карточкаKristoffer Loekberg
1:0
31' ГолКасси Люк
1:1
41' ГолБютюки Зюмер
47' Желтая карточкаБелл Джо
81' Желтая карточкаViljar Vevatne
22
Sammy
Skytte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
13'
31'
1:0
41'
1:1
47'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oliver Edvardsen
|5
|0.22
|2.
|Ветлесен Уго
|4
|0.17
|3.
|Kornelius Hansen
|4
|0.17
|4.
|Бохинен Эмиль
|4 (2)
|0.17
|5.
|Касси Люк
|3
|0.13
|6.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.13
|7.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.13
|8.
|Матс Солхеим
|2
|0.09
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.04
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.04
|11.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|12.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|13.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|14.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|15.
|Галль Ромен
|0
|0
|16.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|11 (4)
|0.5
|2.
|Бютюки Зюмер
|9
|0.41
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.18
|4.
|Перейра Адриан
|2
|0.09
|5.
|Белл Джо
|2
|0.09
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.09
|7.
|Viljar Vevatne
|2
|0.09
|8.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.09
|9.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.05
|10.
|Викстёль Рольф
|1
|0.05
|11.
|Хёйланд Томми
|1
|0.05
|12.
|Even Oestensen
|1
|0.05
|13.
|Johnny Furdal
|0
|0
|14.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|15.
|Sebastian Soeraas Sebulonsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|2.
|Матс Солхеим
|4
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Yaw-Ihle Amankwah
|1
|0
|8.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|12.
|Sammy Skytte
|1
|0
|13.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|14.
|Peder Vogt
|1
|0
|15.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|3.
|Хёйланд Томми
|4
|0
|4.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|5.
|Kristoffer Loekberg
|3
|0
|6.
|Белл Джо
|3
|0
|7.
|Even Oestensen
|3
|0
|8.
|Бериша Ветон
|2
|0
|9.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0
|10.
|Henrik Heggheim
|2
|0
|11.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|12.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|13.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|14.
|Sondre Bjoershol
|1
|0
|15.
|Sondre Auklend
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|29.03% (9)
|Викинг
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:1 Стабек Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт
Одд 2:0 Стабек Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 0:1 Хёугесунн Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:2 Викинг Викинг 5:2 Олесунн
Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален
Последние игры между собой
Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Викинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Викинг 3:0 Стабек Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:0 Викинг Типпелиген Стабек 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Викинг 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Викинг Типпелиген Стабек 2:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Викинг
|22
|8
|6
|8
|39 - 40
|30
|8.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|23
|6
|7
|10
|29 - 39
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стабек» – «Викинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стабек» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Викинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стабек» – «Викинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|7.50
|1.07
|4.20
|1.20
|—
|—
|1.90
|1.85
|2.12
|1.72
|2.01
|1.79
|1.78
|2.04
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.10
|6.10
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|
|12.75
|1.00
|11.00
|1.01
|4.85
|1.13
|4.05
|1.21
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.24
|3.88
|1.06
|7.00
|1.06
|6.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.32
|2.65
|1.50
|2.15
|1.74
|1.57
|2.47
|1.34
|3.32
|1.12
|6.48
|1.65
|2.29
|1.47
|2.74
|1.88
|1.99
|1.57
|2.46
|1.43
|2.91
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—