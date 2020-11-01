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  3. Норвегия
Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бранн
0' 15'
1
Alexander
Hovdevik
II
12
Mats
Haakenstad
2
Lars
Grorud
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
13
Lars
Markmanrud
4
Вальес
Энрик
23
Vidar
Ari
Jonsson2
24
Сингх
Хармет
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
8
Хауген
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
9
Странд
Петтер
27
Свеннсен
Сандер
11
Daouda
Bamba
7
Расмуссен
Матиас
Саннефьёрд
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.3
2. Rufo Herraiz 4 0.17
3. Валес Марк 2 (1) 0.09
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0.04
5. Lars Grorud 1 0.04
6. Хансен Кристоффер 1 0.04
7. Erik Naesbak Brenden 1 0.04
8. Сингх Хармет 1 0.04
9. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.04
10. Sander Moen Foss 1 0.04
11. Lars Markmanrud 1 0.04
12. Marcos Celorrio 1 (1) 0.04
13. Куртович Виллиам 0 0
14. Вальес Энрик 0 0
15. Край Антон 0 0
16. George Nuah Gibson 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.35
2. Daouda Bamba 6 0.26
3. Тейлор Роберт 3 0.13
4. Странд Петтер 2 0.09
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.09
6. Daniel A. Pedersen 2 0.09
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
8. Грогор Томас 1 0.04
9. Erland Hustad 1 0.04
10. Хауген Фредрик 0 0
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 5 1
2. Валес Марк 5 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Кройцриглер Мартин 2 1
7. Вальес Энрик 3 0
8. Куртович Виллиам 3 0
9. Rufo Herraiz 3 0
10. Sivert Gussiaas 2 0
11. Lars Markmanrud 2 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Brice Wembangomo 1 0
14. Край Антон 1 0
15. Вега Дейвер 1 0
16. Sander Moen Foss 1 0
17. Marcos Celorrio 1 0
18. George Nuah Gibson 1 0
19. Sander Risan 1 0
20. Peder Meen Johansen 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Кумсан Джилберт 3 0
5. Акоста Бисмарк 3 0
6. Аамада Али 2 0
7. Кристиансен Рубен 2 0
8. Daniel A. Pedersen 2 0
9. Странд Петтер 2 0
10. Тейлор Роберт 2 0
11. Daouda Bamba 2 0
12. Erland Hustad 2 0
13. Ole Kolskogen 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Твейта Йон-Хельге 1 0
17. Опдаль Хокон 1 0
18. Грогор Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5)
 Бранн 30.77% (8) 0 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Бранн 3:1 Саннефьёрд Типпелиген Бранн 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген
Бранн 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Бранн 0:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:1 23 19 2 2 73 - 26 59
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 0:0 23 12 7 4 42 - 22 43
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 1:0 23 10 9 4 43 - 30 39
7. Викинг 0:0 22 8 6 8 38 - 39 30
8. Стабек 0:0 23 7 9 7 30 - 33 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 0:0 23 8 3 12 22 - 34 27
12. Бранн 0:0 23 6 7 10 26 - 36 25
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 0:0 23 4 8 11 25 - 41 20
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Бранн
3.23
3.45
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.45 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.30 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.42 2.33
  3.23 3.38 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.33 2.45 1.55 2.01 1.80 1.77 2.05 1.73 2.17 1.39 2.85 1.27 3.55 1.10 6.10 1.08 6.90 1.01 12.50
8.80 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55 1.01 10.50
3.39 1.34 2.97 1.42 2.53 1.55 2.04 1.84 1.77 2.11 1.59 2.44 1.50 2.68 1.29 3.75 1.10 7.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.02 1.35 3.00 1.09 6.40
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.94 1.43 2.41 1.60 1.88 1.99 1.55 2.55 1.39 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:0 Бранн онлайн

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