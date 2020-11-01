Саннефьёрд
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Комплетт.но Арена
Бранн
21
Край
Антон
24
Сингх
Хармет
22
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Sander Risan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.3
|2.
|Rufo Herraiz
|4
|0.17
|3.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.09
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0.04
|5.
|Lars Grorud
|1
|0.04
|6.
|Хансен Кристоффер
|1
|0.04
|7.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.04
|8.
|Сингх Хармет
|1
|0.04
|9.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.04
|10.
|Sander Moen Foss
|1
|0.04
|11.
|Lars Markmanrud
|1
|0.04
|12.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.04
|13.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|14.
|Вальес Энрик
|0
|0
|15.
|Край Антон
|0
|0
|16.
|George Nuah Gibson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.35
|2.
|Daouda Bamba
|6
|0.26
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.13
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.09
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.09
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.09
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|8.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|9.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|10.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|5
|1
|2.
|Валес Марк
|5
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Кройцриглер Мартин
|2
|1
|7.
|Вальес Энрик
|3
|0
|8.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|9.
|Rufo Herraiz
|3
|0
|10.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|11.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|12.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|13.
|Brice Wembangomo
|1
|0
|14.
|Край Антон
|1
|0
|15.
|Вега Дейвер
|1
|0
|16.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|17.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|18.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|19.
|Sander Risan
|1
|0
|20.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|6.
|Аамада Али
|2
|0
|7.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|8.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0
|9.
|Странд Петтер
|2
|0
|10.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|11.
|Daouda Bamba
|2
|0
|12.
|Erland Hustad
|2
|0
|13.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|17.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|18.
|Грогор Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|Бранн
|30.77% (8)
|0
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =1 -12Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1
|23
|19
|2
|2
|73 - 26
|59
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|0:0
|23
|12
|7
|4
|42 - 22
|43
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|9
|4
|43 - 30
|39
|7.
|Викинг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|38 - 39
|30
|8.
|Стабек
|0:0
|23
|7
|9
|7
|30 - 33
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|23
|8
|3
|12
|22 - 34
|27
|12.
|Бранн
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 36
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|0:0
|23
|4
|8
|11
|25 - 41
|20
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|1.73
|2.17
|1.39
|2.85
|1.27
|3.55
|1.10
|6.10
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|
|8.80
|1.03
|7.70
|1.06
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.28
|3.50
|1.10
|5.95
|1.07
|6.55
|1.01
|10.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.34
|2.97
|1.42
|2.53
|1.55
|2.04
|1.84
|1.77
|2.11
|1.59
|2.44
|1.50
|2.68
|1.29
|3.75
|—
|—
|1.10
|7.71
|—
|—