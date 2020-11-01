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Саннефьёрд
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Бранн
0'
1:0
18' Гол
Кройцриглер Мартин
39' Желтая карточка
Daniel A. Pedersen
1:1
60' Гол
Тейлор Роберт
2:1
61' Гол
Сингх Хармет
3:1
63' Гол
Vidar Ari Jonsson2
3:2
68' Гол в свои ворота
Alexander Hovdevik II
69' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
3:3
90' Гол
Хауген Фредрик
90'+7
1
Alexander
Hovdevik
II
12
Mats
Haakenstad
2
Lars
Grorud
5
Кройцриглер
Мартин
21
Край
Антон
13
Lars
Markmanrud
4
Вальес
Энрик
23
Vidar
Ari
Jonsson2
24
Сингх
Хармет
22
Вега
Дейвер
9
Sivert
Gussiaas
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
4
Фьолусон
Йон
Гудни
3
Форрен
Вегард
5
Грогор
Томас
8
Хауген
Фредрик
23
Daniel
A.
Pedersen
9
Странд
Петтер
27
Свеннсен
Сандер
11
Daouda
Bamba
7
Расмуссен
Матиас
Саннефьёрд
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

Ход матча

18'
Кройцриглер Мартин
(Вальес Энрик)
1:0
39'
 
Daniel A. Pedersen
56'
 
Тейлор Роберт
Расмуссен Матиас
60'
1:1
Тейлор Роберт
(Свеннсен Сандер)
61'
Сингх Хармет
(Sivert Gussiaas)
2:1
63'
Vidar Ari Jonsson2
3:1
67'
Sander Moen Foss
Кройцриглер Мартин
 
67'
Пальссон Эмиль
Lars Markmanrud
 
68'
3:2
Alexander Hovdevik II
69'
Пальссон Эмиль
 
79'
 
Соренсен Гилли
Свеннсен Сандер
89'
George Nuah Gibson
Sivert Gussiaas
 
89'
Хансен Кристоффер
Вега Дейвер
 
90'
3:3
Хауген Фредрик

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 13
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.3
2. Rufo Herraiz 4 0.17
3. Vidar Ari Jonsson2 2 0.09
4. Сингх Хармет 2 0.09
5. Валес Марк 2 (1) 0.09
6. Lars Grorud 1 0.04
7. Хансен Кристоффер 1 0.04
8. Erik Naesbak Brenden 1 0.04
9. Кройцриглер Мартин 1 0.04
10. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.04
11. Sander Moen Foss 1 0.04
12. Lars Markmanrud 1 0.04
13. Marcos Celorrio 1 (1) 0.04
14. Вальес Энрик 0 0
15. Куртович Виллиам 0 0
16. Край Антон 0 0
17. George Nuah Gibson 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.35
2. Daouda Bamba 6 0.26
3. Тейлор Роберт 4 0.17
4. Странд Петтер 2 0.09
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.09
6. Daniel A. Pedersen 2 0.09
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Грогор Томас 1 0.04
10. Erland Hustad 1 0.04
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0
14. Свеннсен Сандер 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 6 1
2. Валес Марк 5 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Кройцриглер Мартин 2 1
7. Вальес Энрик 3 0
8. Куртович Виллиам 3 0
9. Rufo Herraiz 3 0
10. Sivert Gussiaas 2 0
11. Lars Markmanrud 2 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Brice Wembangomo 1 0
14. Край Антон 1 0
15. Вега Дейвер 1 0
16. Sander Moen Foss 1 0
17. Marcos Celorrio 1 0
18. George Nuah Gibson 1 0
19. Sander Risan 1 0
20. Peder Meen Johansen 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Акоста Бисмарк 3 0
7. Аамада Али 2 0
8. Кристиансен Рубен 2 0
9. Странд Петтер 2 0
10. Тейлор Роберт 2 0
11. Daouda Bamba 2 0
12. Erland Hustad 2 0
13. Ole Kolskogen 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Твейта Йон-Хельге 1 0
17. Опдаль Хокон 1 0
18. Грогор Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 16% (4) 20% (5)
 Бранн 28.57% (8) 0 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Бранн 3:1 Саннефьёрд Типпелиген Бранн 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Бранн Типпелиген
Бранн 5:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Бранн 0:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 22 8 6 8 39 - 40 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Daniel A. Pedersen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Кройцриглер Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.58 3.35 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.30 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.42 2.33
  1.22 4.98 28.62

Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6.5 6.5
8.20 1.05 7.40 1.07 4.30 1.18 2.45 1.55 2.01 1.80 1.82 1.62 1.73 2.17 1.39 2.85 1.23 3.90 1.10 6.10 1.05 6.25 1.01 12.50 1.72 2.05 1.10 6.25
8.80 1.03 7.70 1.06 3.26 1.32 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.55 1.01 10.50
4.71 1.20 2.97 1.42 3.27 1.35 2.26 1.67 1.87 1.99 1.62 2.34 1.39 3.08 1.47 2.75 1.25 4.08 2.43 1.58 2.03 1.83 1.60 2.39 1.41 2.99 1.55 2.50 1.32 3.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.79 2.02 1.17 4.70 1.09 6.40 1.03 10.00
2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.94 1.43 2.41 1.60 1.88 1.99 1.55 2.55 1.26 3.93 1.13 6.07 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
4.20 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Саннефьёрд 3:3 Бранн онлайн

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