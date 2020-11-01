Саннефьёрд
3:3
Конец матча
Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 600
Бранн
1:0
18' ГолКройцриглер Мартин
39' Желтая карточкаDaniel A. Pedersen
1:1
60' ГолТейлор Роберт
2:1
61' ГолСингх Хармет
3:1
63' ГолVidar Ari Jonsson2
3:2
68' Гол в свои воротаAlexander Hovdevik II
69' Желтая карточкаПальссон Эмиль
3:3
90' ГолХауген Фредрик
21
Край
Антон
24
Сингх
Хармет
22
Вега
Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Sander Risan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
18'
60'
1:1
61'
2:1
63'
68'
69'
90'
3:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 6
-
7 Угловые 13
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.3
|2.
|Rufo Herraiz
|4
|0.17
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|2
|0.09
|4.
|Сингх Хармет
|2
|0.09
|5.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.09
|6.
|Lars Grorud
|1
|0.04
|7.
|Хансен Кристоффер
|1
|0.04
|8.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.04
|9.
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|10.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.04
|11.
|Sander Moen Foss
|1
|0.04
|12.
|Lars Markmanrud
|1
|0.04
|13.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.04
|14.
|Вальес Энрик
|0
|0
|15.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|16.
|Край Антон
|0
|0
|17.
|George Nuah Gibson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.35
|2.
|Daouda Bamba
|6
|0.26
|3.
|Тейлор Роберт
|4
|0.17
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.09
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.09
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.09
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|10.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|14.
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|6
|1
|2.
|Валес Марк
|5
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Кройцриглер Мартин
|2
|1
|7.
|Вальес Энрик
|3
|0
|8.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|9.
|Rufo Herraiz
|3
|0
|10.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|11.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|12.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|13.
|Brice Wembangomo
|1
|0
|14.
|Край Антон
|1
|0
|15.
|Вега Дейвер
|1
|0
|16.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|17.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|18.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|19.
|Sander Risan
|1
|0
|20.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|7.
|Аамада Али
|2
|0
|8.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|9.
|Странд Петтер
|2
|0
|10.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|11.
|Daouda Bamba
|2
|0
|12.
|Erland Hustad
|2
|0
|13.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|17.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|18.
|Грогор Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|Бранн
|28.57% (8)
|0
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =1 -12Старт 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Мольде 0:1 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн
Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Викинг
|22
|8
|6
|8
|39 - 40
|30
|8.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|23
|6
|7
|10
|29 - 39
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саннефьёрд» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саннефьёрд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саннефьёрд» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6.5
|6.5
|
|8.20
|1.05
|7.40
|1.07
|4.30
|1.18
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.01
|1.80
|1.82
|1.62
|1.73
|2.17
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.10
|6.10
|1.05
|6.25
|—
|—
|1.01
|12.50
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.10
|6.25
|
|8.80
|1.03
|7.70
|1.06
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.10
|5.95
|1.07
|6.55
|—
|—
|1.01
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.71
|1.20
|2.97
|1.42
|3.27
|1.35
|2.26
|1.67
|1.87
|1.99
|1.62
|2.34
|1.39
|3.08
|1.47
|2.75
|1.25
|4.08
|—
|—
|2.43
|1.58
|2.03
|1.83
|1.60
|2.39
|1.41
|2.99
|1.55
|2.50
|1.32
|3.44
|—
|—