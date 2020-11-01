Кристиансунд
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Кристиансунд
Будё-Глимт
1:0
5' ГолПеллегрино Амаль
5' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Erik Holmen1
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моберг ВегарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|20 (4)
|0.87
|2.
|Бюэ Бендик
|5
|0.22
|3.
|Каллудра Лиридон
|4
|0.17
|4.
|Скарсем Олаус
|2
|0.09
|5.
|Аскар Армин
|2
|0.09
|6.
|Dan Peter Ulvestad
|2
|0.09
|7.
|Christoffer Aasbak
|1
|0.04
|8.
|Bent Soermo
|1
|0.04
|9.
|Мумбанья Фарис
|1
|0.04
|10.
|Коли Алиу
|1
|0.04
|11.
|Sondre Soerli
|1
|0.04
|12.
|Christophe Psyche
|1
|0.04
|13.
|Oskar Siira Sivertsen
|1
|0.04
|14.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.04
|15.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|16.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|17.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.61
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.61
|3.
|Юнкер Каспер
|14 (1)
|0.61
|4.
|Салтнес Ульрик
|9
|0.39
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.26
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.17
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.13
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.09
|9.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.04
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.04
|12.
|Моберг Вегар
|1
|0.04
|13.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.04
|14.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|15.
|Хайкин Никита
|0
|0
|16.
|Моэ Бреде
|0
|0
|17.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|18.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Амиду
|4
|0
|2.
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|3
|0
|4.
|Дианье Кевин
|3
|0
|5.
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|6.
|Christophe Psyche
|2
|0
|7.
|Andreas Hopmark
|2
|0
|8.
|Christoffer Aasbak
|2
|0
|9.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|10.
|Paal Erik Ulvestad
|2
|0
|11.
|Аскар Армин
|2
|0
|12.
|Dan Peter Ulvestad
|1
|0
|13.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|14.
|Коли Алиу
|1
|0
|15.
|Скарсем Олаус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Юнкер Каспер
|3
|0
|5.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|6.
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|7.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|8.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|9.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|10.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|11.
|Фооснес Александер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Моберг Вегар
|1
|0
|14.
|Sammy Skytte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|4.76% (2)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|28.57% (12)
|26.19% (11)
|Будё-Глимт
|8.45% (6)
|22.54% (16)
|19.72% (14)
|23.94% (17)
|15.49% (11)
|9.86% (7)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =8 -4Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн
Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:1
|23
|19
|2
|2
|73 - 26
|59
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|0:0
|23
|12
|7
|4
|42 - 22
|43
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|1:0
|23
|10
|9
|4
|43 - 30
|39
|7.
|Викинг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|38 - 39
|30
|8.
|Стабек
|0:0
|23
|7
|9
|7
|30 - 33
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|23
|8
|3
|12
|22 - 34
|27
|12.
|Бранн
|0:0
|23
|6
|7
|10
|26 - 36
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Старт
|0:0
|23
|4
|8
|11
|25 - 41
|20
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
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