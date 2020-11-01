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Кристиансунд
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Будё-Глимт
0'
1:0
5' Гол
Пеллегрино Амаль
5' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
1:1
29' Гол
Моберг Вегар
33' Желтая карточка
Коли Алиу
1:2
45' Пенальти
Юнкер Каспер
51' Желтая карточка
Берг Патрик
2:2
79' Гол
Бюэ Бендик
2:3
89' Гол
Юнкер Каспер
90'+6
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
3
Christoffer
Aasbak
6
Andreas
Hopmark
10
Каллудра
Лиридон
17
Скарсем
Олаус
7
Sondre
Soerli
13
Бюэ
Бендик
9
Пеллегрино
Амаль
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
22
Моберг
Вегар
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
26
Сольбаккен
Ола
21
Юнкер
Каспер
10
Синкернагель
Филип
Кристиансунд
4-1-2-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

5'
Пеллегрино Амаль
(Christophe Psyche)
1:0
5'
Пеллегрино Амаль
 
29'
1:1
Моберг Вегар
(Синкернагель Филип)
33'
Коли Алиу
 
45'
1:2
Юнкер Каспер
51'
 
Берг Патрик
69'
Paal Erik Ulvestad
Скарсем Олаус
 
69'
Faris Pemi
Sondre Soerli
 
77'
 
Ветлесен Уго
Сольбаккен Ола
79'
Бюэ Бендик
(Christoffer Aasbak)
2:2
80'
Фуру Ивар
Bent Soermo
 
85'
 
Бонифасе Виктор
Хейбротен Мариус
85'
 
Фет Сондре
Моберг Вегар
89'
2:3
Юнкер Каспер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 20 (4) 0.87
2. Бюэ Бендик 6 0.26
3. Каллудра Лиридон 4 0.17
4. Скарсем Олаус 2 0.09
5. Аскар Армин 2 0.09
6. Dan Peter Ulvestad 2 0.09
7. Christoffer Aasbak 1 0.04
8. Bent Soermo 1 0.04
9. Мумбанья Фарис 1 0.04
10. Christophe Psyche 1 0.04
11. Коли Алиу 1 0.04
12. Sondre Soerli 1 0.04
13. Oskar Siira Sivertsen 1 0.04
14. Andreas Hopmark 1 (1) 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Paal Erik Ulvestad 0 0
17. Serigne Mbaye 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 16 (2) 0.7
2. Синкернагель Филип 14 (3) 0.61
3. Хёуге Йенс 14 (3) 0.61
4. Салтнес Ульрик 9 0.39
5. Бонифасе Виктор 6 0.26
6. Берг Патрик 4 0.17
7. Фет Сондре 3 0.13
8. Моберг Вегар 2 0.09
9. Sammy Skytte 2 0.09
10. Сольбаккен Ола 1 0.04
11. Хейбротен Мариус 1 0.04
12. Лоде Мариус 1 0.04
13. Тунекти Себастьян 1 0.04
14. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
15. Хайкин Никита 0 0
16. Моэ Бреде 0 0
17. Конрадсен Мортен 0 0
18. Сампстед Альфонс 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Диоп Амиду 4 0
2. Каллудра Лиридон 3 0
3. Кастрати Фламур 3 0
4. Дианье Кевин 3 0
5. Мумбанья Фарис 3 0
6. Christophe Psyche 2 0
7. Andreas Hopmark 2 0
8. Christoffer Aasbak 2 0
9. Коли Алиу 2 0
10. Erlend Sivertsen 2 0
11. Paal Erik Ulvestad 2 0
12. Аскар Армин 2 0
13. Dan Peter Ulvestad 1 0
14. Пеллегрино Амаль 1 0
15. Скарсем Олаус 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Юнкер Каспер 3 0
5. Синкернагель Филип 3 0
6. Салтнес Ульрик 2 0
7. Берг Патрик 2 0
8. Хейбротен Мариус 2 0
9. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
10. Хёуге Йенс 2 0
11. Смитс Джошуа 1 0
12. Фооснес Александер 1 0
13. Моберг Вегар 1 0
14. Sammy Skytte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 6.82% (3) 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 27.27% (12) 27.27% (12)
 Будё-Глимт 8.11% (6) 22.97% (17) 20.27% (15) 22.97% (17) 14.86% (11) 10.81% (8)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:1 Бранн
Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мольде 4:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Будё-Глимт: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Кристиансунд 0:2 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:0 Кристиансунд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 22 8 6 8 39 - 40 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kristiansund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.60 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 4.20 1.99

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.07 5.75 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.96 1.93 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.33 1.14 4.85 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.00 1.17 2.38 1.58 1.79 2.02 1.46 2.72 1.20 4.60
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