Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Мариенлист Зрители: 600
Волеренга
0:1
15' ГолБьёрдаль Хенрик
45' Желтая карточкаMikkel Maigaard
45' Желтая карточкаДоннум Арон
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Камара УсманНападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
15'
0:1
45'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|8
|0.35
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.26
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.22
|4.
|Moses Mawa
|5
|0.22
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.04
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.04
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.04
|8.
|Valdimar Ingimundarson
|1
|0.04
|9.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|10.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|11.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|8 (2)
|0.35
|2.
|Кьяртанссон Видар
|7
|0.3
|3.
|Вильяльмссон Маттиас
|5 (2)
|0.22
|4.
|Доннум Арон
|4
|0.17
|5.
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0.17
|6.
|Benjamin Stokke
|3
|0.13
|7.
|Osame Sahraoui
|2
|0.09
|8.
|Шала Херолинд
|1
|0.04
|9.
|Несберг Иван
|1
|0.04
|10.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.04
|11.
|Вега Дейвер
|1
|0.04
|12.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|2.
|Гуннарссон Никлас
|6
|0
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|6.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|7.
|Moses Mawa
|3
|0
|8.
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|9.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|10.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|12.
|Mikkel Maigaard
|1
|0
|13.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Доннум Арон
|5
|0
|3.
|Шала Херолинд
|3
|1
|4.
|Клаессон Кристоффер
|3
|1
|5.
|Хорн Майер
|4
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|7.
|Леквен Магнус
|3
|0
|8.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|9.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|Волеренга
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|25% (9)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Волеренга: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|23
|20
|2
|1
|76 - 27
|62
|2.
|Мольде
|23
|15
|1
|7
|57 - 28
|46
|3.
|Русенборг
|23
|13
|6
|4
|43 - 22
|45
|4.
|Волеренга
|1:0
|23
|12
|6
|5
|38 - 28
|42
|5.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|6.
|Кристиансунд
|23
|9
|9
|5
|44 - 33
|36
|7.
|Викинг
|22
|8
|6
|8
|39 - 40
|30
|8.
|Стабек
|23
|7
|9
|7
|31 - 34
|30
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|23
|8
|3
|12
|25 - 37
|27
|12.
|Бранн
|23
|6
|7
|10
|29 - 39
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|23
|5
|9
|9
|30 - 41
|24
|14.
|Старт
|23
|4
|7
|12
|25 - 42
|19
|15.
|Мьёндален
|23
|5
|2
|16
|18 - 41
|17
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Волеренга» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волеренга» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Волеренга», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.02
|6.50
|1.10
|5.00
|1.15
|2.25
|1.60
|2.15
|1.70
|2.26
|1.64
|1.95
|1.82
|1.40
|2.80
|1.44
|2.75
|1.12
|5.55
|1.15
|5.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.70
|1.02
|11.00
|
|10.50
|1.01
|5.65
|1.10
|4.85
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.81
|2.10
|1.44
|2.77
|1.31
|3.32
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.02
|9.40
|—
|—