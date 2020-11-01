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Стрёмсгодсет
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Волеренга
0'
0:1
15' Гол
Бьёрдаль Хенрик
45' Желтая карточка
Mikkel Maigaard
45' Желтая карточка
Доннум Арон
74' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
0:2
76' Гол
Борхгревинк Кристиан
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
4
Tchamba
Bangou
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
23
Valdimar
Ingimundarson
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
Стрёмсгодсет
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

15'
0:1
Бьёрдаль Хенрик
45'
Mikkel Maigaard
 
45'
 
Доннум Арон
74'
Гуннарссон Никлас
 
74'
Токстад Кристоффер
Mikkel Maigaard
 
74'
Aleksander Stenseth
Moses Mawa
 
74'
Стенгель Херман
Jack Ipalibo
 
76'
0:2
Борхгревинк Кристиан
(Доннум Арон)
78'
 
Вильяльмссон Маттиас
Кьяртанссон Видар
78'
 
Хольм Один Тьяго
Шала Херолинд
90'
 
Хорн Майер
Доннум Арон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 8 0.35
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.26
3. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.22
4. Moses Mawa 5 0.22
5. Токстад Кристоффер 1 0.04
6. Стенгель Херман 1 0.04
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.04
8. Valdimar Ingimundarson 1 0.04
9. Halldor Stenevik 0 0
10. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
11. Jack Ipalibo 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 8 (2) 0.35
2. Кьяртанссон Видар 7 0.3
3. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.22
4. Доннум Арон 4 0.17
5. Бьёрдаль Хенрик 4 0.17
6. Benjamin Stokke 3 0.13
7. Osame Sahraoui 2 0.09
8. Борхгревинк Кристиан 1 0.04
9. Шала Херолинд 1 0.04
10. Несберг Иван 1 0.04
11. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.04
12. Вега Дейвер 1 0.04
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 7 0
2. Jack Ipalibo 3 2
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
6. Лейфссон Ари 3 0
7. Moses Mawa 3 0
8. Токстад Кристоффер 2 0
9. Marcus Moelvadgaard 2 0
10. Kreshnik Krasniqi 2 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Mikkel Maigaard 1 0
13. Johan Hove 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Доннум Арон 5 0
3. Шала Херолинд 3 1
4. Клаессон Кристоффер 3 1
5. Хорн Майер 4 0
6. Адекугбе Сэм 2 1
7. Леквен Магнус 3 0
8. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
9. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 32.14% (9) 7.14% (2) 28.57% (8)
 Волеренга 15.79% (6) 15.79% (6) 13.16% (5) 7.89% (3) 21.05% (8) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08
Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Волеренга Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Волеренга 1:1 Кристиансунд Саннефьёрд 0:3 Волеренга Волеренга 4:1 Мьёндален Будё-Глимт 2:0 Волеренга
Волеренга 2:1 Мольде Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Волеренга: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Кубок Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 2:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Волеренга 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 3:0 Волеренга Товарищеские матчи Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 23 20 2 1 76 - 27 62
2. Мольде 23 15 1 7 57 - 28 46
3. Русенборг 23 13 6 4 43 - 22 45
4. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
5. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
6. Кристиансунд 23 9 9 5 44 - 33 36
7. Викинг 22 8 6 8 39 - 40 30
8. Стабек 23 7 9 7 31 - 34 30
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 23 8 3 12 25 - 37 27
12. Бранн 23 6 7 10 29 - 39 25
13. Стрёмсгодсет 23 5 9 9 30 - 42 24
14. Старт 23 4 7 12 25 - 42 19
15. Мьёндален 23 5 2 16 18 - 41 17
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Доннум Арон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Mikkel Maigaard получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бьёрдаль Хенрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.20 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.85 2.10

Самый высокий коэффициент на матч «Стрёмсгодсет» – «Волеренга» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Стрёмсгодсет» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Волеренга» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Стрёмсгодсет» – «Волеренга», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 2.75 1.42 5.00 1.15 1.23 3.90 2.15 1.70 2.26 1.64 1.95 1.82 1.07 7.50 1.44 2.75 1.12 5.55 1.15 5.00 1.02 11.00 1.04 9.70 1.02 11.00
10.50 1.01 5.65 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.81 2.10 1.44 2.77 1.31 3.32 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.60 1.47 2.00 1.76 1.27 3.60 1.17 4.70
4.05 1.24 2.83 1.43 1.76 2.06 1.32 3.38 1.22 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.74 2.08 1.42 2.70
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:2 Волеренга онлайн

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