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Коламбус Кру
 
Позже

Стадион:
Филадельфия Юнион
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
22
Этьенн
Дерик
10
Селараян
Лукас
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
4
Маккензи
Марк
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
3
Эллиотт
Джек
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
Коламбус Кру
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 10 0.56
2. Сантуш Педру 6 (1) 0.33
3. Селараян Лукас 4 0.22
4. Мохтар Юнес 3 0.17
5. Этьенн Дерик 1 0.06
6. Artur Moraes III 1 0.06
7. Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
8. Эйлаш Фатей 1 0.06
9. Валенсуэла Мильтон 0 0
10. Хименес Эктор 0 0
11. Диас Луис III 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 8 (1) 0.42
2. Сантос Сержио II 6 0.32
3. Фонтана Энтони 6 0.32
4. Ааронсон Бренден 3 0.16
5. Илсиньо Перейра 3 0.16
6. Бедойя Алехандро 3 0.16
7. Монтейру Жамиру 2 0.11
8. Маккензи Марк 2 0.11
9. Вагнер Кай 1 0.05
10. Реал Мэттью 1 0.05
11. Бёрк Кори 1 0.05
12. Эллиотт Джек 1 0.05
13. Вутен Эндрю 0 0
14. Гэддис Рэймон 0 0
15. Мартинес Хосе Андрес 0 0
16. Мбезо Оливье 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 4 0
2. Аффул Харрисон 4 0
3. Диас Луис III 4 0
4. Моррис Эйдан 3 0
5. Ром Элой 2 0
6. Сантуш Педру 2 0
7. Валенсуэла Мильтон 2 0
8. Artur Moraes III 2 0
9. Боатенг Эммануль II 2 0
10. Мохтар Юнес 1 0
11. Хименес Эктор 1 0
12. Селараян Лукас 1 0
13. Зардес Гьяси 1 0
14. Кадден Крис 1 0
15. Уильямс Джош 1 0
16. Кейта Абубакар II 1 0
17. Берхальтер Себастьян 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Бедойя Алехандро 8 0
2. Монтейру Жамиру 6 0
3. Мартинес Хосе Андрес 5 0
4. Мбезо Оливье 4 0
5. Фонтана Энтони 3 0
6. Маккензи Марк 3 0
7. Сантос Сержио II 3 0
8. Илсиньо Перейра 2 0
9. Глеснес Якоб 2 0
10. Гэддис Рэймон 2 0
11. Блэйк Андре 2 0
12. Эллиотт Джек 2 0
13. Пржибылко Каспер 1 0
14. Кривэлл Уоррен 1 0
15. Реал Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 22.22% (6) 11.11% (3) 29.63% (8) 18.52% (5) 18.52% (5)
 Филадельфия Юнион 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 13.51% (5) 35.14% (13) 13.51% (5)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Филадельфия Юнион
1.95
3.93
3.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.90 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.80 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.78 3.68
  1.95 3.93 3.81

Самый высокий коэффициент на матч «Коламбус Кру» – «Филадельфия Юнион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коламбус Кру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Филадельфия Юнион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коламбус Кру» – «Филадельфия Юнион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.03 3.95 1.23 3.10 1.33 2.08 1.75 1.86 1.94 1.64 2.18 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
11.00 1.01 9.90 1.02 3.98 1.22 3.20 1.35 2.16 1.77 1.67 2.21 1.41 2.82 1.19 4.40 1.13 4.90 1.03 8.50
4.52 1.23 2.63 1.53 2.19 1.73 1.96 1.93 1.70 2.24 1.55 2.55 1.45 2.85 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.10 1.73 1.47 2.60 1.15 5.00
3.30 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.15
3.41 1.35 2.84 1.47 2.23 1.71 1.75 2.19 1.52 2.65 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.81 1.93 1.39 2.95
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.18
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Коламбус Кру - Филадельфия Юнион онлайн

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