Коламбус Кру
2:1
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Филадельфия Юнион
1:0
37' ГолArtur Moraes III
1:1
57' ПенальтиМонтейру Жамиру
71' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
72' Желтая карточкаГлеснес Якоб
2:1
84' ГолНемет Кристиан
1
Ром
Элой
22
Этьенн
Дерик
11
Зардес
Гьяси
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиНападающий
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
37'
57'
1:1
72'
84'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|10
|0.53
|2.
|Сантуш Педру
|6 (1)
|0.32
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.21
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.16
|5.
|Artur Moraes III
|2
|0.11
|6.
|Этьенн Дерик
|1
|0.05
|7.
|Немет Кристиан
|1
|0.05
|8.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|9.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.05
|10.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|11.
|Диас Луис III
|0
|0
|12.
|Аффул Харрисон
|0
|0
|13.
|Хименес Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|8 (1)
|0.4
|2.
|Сантос Сержио II
|6
|0.3
|3.
|Фонтана Энтони
|6
|0.3
|4.
|Ааронсон Бренден
|3
|0.15
|5.
|Илсиньо Перейра
|3
|0.15
|6.
|Бедойя Алехандро
|3
|0.15
|7.
|Монтейру Жамиру
|3 (1)
|0.15
|8.
|Маккензи Марк
|2
|0.1
|9.
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|10.
|Реал Мэттью
|1
|0.05
|11.
|Бёрк Кори
|1
|0.05
|12.
|Эллиотт Джек
|1
|0.05
|13.
|Вутен Эндрю
|0
|0
|14.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|16.
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|4
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|4
|0
|3.
|Диас Луис III
|4
|0
|4.
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|5.
|Моррис Эйдан
|3
|0
|6.
|Ром Элой
|2
|0
|7.
|Сантуш Педру
|2
|0
|8.
|Artur Moraes III
|2
|0
|9.
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|10.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|11.
|Хименес Эктор
|1
|0
|12.
|Селараян Лукас
|1
|0
|13.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|14.
|Кадден Крис
|1
|0
|15.
|Уильямс Джош
|1
|0
|16.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|17.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бедойя Алехандро
|8
|0
|2.
|Монтейру Жамиру
|6
|0
|3.
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|4.
|Мбезо Оливье
|4
|0
|5.
|Глеснес Якоб
|3
|0
|6.
|Фонтана Энтони
|3
|0
|7.
|Маккензи Марк
|3
|0
|8.
|Сантос Сержио II
|3
|0
|9.
|Илсиньо Перейра
|2
|0
|10.
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|11.
|Блэйк Андре
|2
|0
|12.
|Эллиотт Джек
|2
|0
|13.
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|14.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|15.
|Реал Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|0
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|Филадельфия Юнион
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|34.21% (13)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коламбус Кру» – «Филадельфия Юнион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коламбус Кру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Филадельфия Юнион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коламбус Кру» – «Филадельфия Юнион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|9.70
|1.03
|3.20
|1.18
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.57
|2.31
|1.86
|1.94
|1.64
|2.18
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.05
|8.80
|1.01
|12.60
|
|11.00
|1.01
|9.90
|1.02
|3.98
|1.22
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.41
|2.82
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.13
|4.90
|1.03
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.36
|1.17
|2.57
|1.54
|3.25
|1.36
|2.26
|1.68
|2.56
|1.55
|2.12
|1.77
|1.67
|2.28
|1.44
|2.88
|1.40
|3.07
|1.22
|4.46
|—
|—
|1.17
|5.32
|—
|—
|—
|—