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  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
0:1
Второй тайм: 70'
Брагантино
0'
35' Желтая карточка
Weverson2
43' Желтая карточка
Линкольн
0:1
46' Гол
Claudinho III
66' Желтая карточка
Виллиан Арао
70'
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
26
Тулер
Матеус
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
29
Линкольн
21
Педро
Гильерме
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
4
Лижжер
Морейра
34
Weverson2
25
Рикардо
Риллер
23
Raul
González
II
10
Claudinho
III
20
Bruno
Tubarao
22
Леандриньо
15
Итало
Хосе
Фламенго
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 8 0.5
2. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.31
3. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.19
4. Рибейро Эвертон 3 0.19
5. Энрике Бруно 2 (1) 0.13
6. Котулио Матеус 1 0.06
7. Луис Филипе 1 0.06
8. Лео Перейра 1 0.06
9. Энрике Густаво 1 0.06
10. Исла Маурисио 0 0
11. Диего Рибас 0 0
12. Виллиан Арао 0 0
13. Роша Педро 0 0
14. Michael 3 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alerrandro 5 0.31
2. Claudinho III 5 0.31
3. Эвангелиста Лукас 2 0.13
4. Leo Ortiz 2 0.13
5. Bruno Tubarao 1 0.06
6. Raul González II 1 0.06
7. Luis Phelipe 1 0.06
8. Итало Хосе 0 0
9. Artur Guimaraes 0 0
10. Лижжер Морейра 0 0
11. Matheus Jesus 0 0
12. Робиньо 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 5 0
2. Луис Филипе 3 0
3. Диего Рибас 3 0
4. Герсон Сантос 3 0
5. Рафинья Марсио 2 0
6. Рибейро Эвертон 2 0
7. Габриэл Барбоза 2 0
8. Joao Lucas2 2 0
9. Алвес Диего 0 1
10. Линкольн 1 0
11. Исла Маурисио 1 0
12. Кайо Родриго 1 0
13. Виллиан Арао 1 0
14. Витиньо Виктор 1 0
15. Тьяго Маия 1 0
16. Лео Перейра 1 0
17. Гильерме дос Сантос 1 0
18. Котулио Матеус 1 0
19. Тулер Матеус 1 0
20. Michael 3 1 0
21. Педро Гильерме 1 0
22. Мартинс Родригес 1 0
23. Gabriel Noga 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Matheus Jesus 3 0
4. Бруно Фабрисио 1 1
5. Weverson2 1 1
6. Эвангелиста Лукас 2 0
7. Claudinho III 2 0
8. Bruno Tubarao 2 0
9. Morato 0 1
10. Thonny Anderson 0 1
11. Коррея Уйллиан 1 0
12. Силва Адерлан 1 0
13. Artur Guimaraes 1 0
14. Leo Ortiz 1 0
15. Кандидо Луан 1 0
16. Leonardo Realpe 1 0
17. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 33.33% (8) 8.33% (2) 20.83% (5)
 Брагантино 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино
Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 0:1 16 9 3 4 24 - 18 30
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Флуминенсе 16 7 4 5 23 - 18 25
6. Сантос 16 6 6 4 21 - 18 24
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Атлетико Гойяненсе 16 5 6 5 16 - 20 21
10. Гремио 15 4 8 3 17 - 15 20
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
13. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Куритиба 16 4 4 8 13 - 20 16
17. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
18. Атлетико Паранаэнсе 15 4 3 8 11 - 16 15
19. Брагантино 1:0 16 3 6 7 17 - 23 15
20. Гойяс 13 2 3 8 18 - 27 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Линкольн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Weverson получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Леандриньо уходит с поля. Morato выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Брагантино
3.70
4.35
5.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.05 2.20
1.72 3.15 5.55
1.55 4.35 5.50
5.57 3.04 1.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.40 1.13 11.50 1.02 2.08 1.70 3.80 1.25 1.33 3.15 2.10 1.71 1.88 1.93 1.09 6.50 1.28 3.50 1.05 8.50 1.08 6.90 1.02 11.00
15.50 1.02 14.00 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.59 1.88 1.94 1.59 2.44 1.30 3.60 1.22 4.40 1.09 7.60 1.08 8.30
5.80 1.14 2.71 1.48 3.50 1.31 2.86 1.44 2.21 1.69 1.70 2.21 1.48 2.70 1.67 2.25 1.46 2.78 1.64 2.31 1.12 6.70 1.18 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.37 1.57 1.04 9.00 1.21 4.20 1.03 10.00
3.68 1.28 2.45 1.55 1.62 2.30 1.19 4.70 1.13 5.85
1.28 3.74 1.15 5.73 1.39 3.06 1.26 3.89 1.55 2.50 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
5.00 1.17 3.60 1.29 1.94 1.87 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Фламенго 0:1 Брагантино онлайн

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