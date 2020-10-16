Фламенго
0:1
Второй тайм: 70'
Брагантино
35' Желтая карточкаWeverson2
43' Желтая карточкаЛинкольн
0:1
46' ГолClaudinho III
66' Желтая карточкаВиллиан Арао
26
Тулер
Матеус
33
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
29
Линкольн
34
Weverson2
22
Леандриньо
15
Итало
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЛазароЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
-
31 NatanЗащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Gabriel Noga
-
35 Joao Gomes
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Weverson2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ЛеандриньоПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
21 Luis Phelipe
-
-
24 Cesar Haydar
-
28 Tomas Cuello
-
18 Chrigor
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
20'
35'
43'
46'
0:1
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|8
|0.5
|2.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.31
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.19
|4.
|Рибейро Эвертон
|3
|0.19
|5.
|Энрике Бруно
|2 (1)
|0.13
|6.
|Котулио Матеус
|1
|0.06
|7.
|Луис Филипе
|1
|0.06
|8.
|Лео Перейра
|1
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|10.
|Исла Маурисио
|0
|0
|11.
|Диего Рибас
|0
|0
|12.
|Виллиан Арао
|0
|0
|13.
|Роша Педро
|0
|0
|14.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|5
|0.31
|2.
|Claudinho III
|5
|0.31
|3.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.13
|4.
|Leo Ortiz
|2
|0.13
|5.
|Bruno Tubarao
|1
|0.06
|6.
|Raul González II
|1
|0.06
|7.
|Luis Phelipe
|1
|0.06
|8.
|Итало Хосе
|0
|0
|9.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|10.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|11.
|Matheus Jesus
|0
|0
|12.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|5
|0
|2.
|Луис Филипе
|3
|0
|3.
|Диего Рибас
|3
|0
|4.
|Герсон Сантос
|3
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|7.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|8.
|Joao Lucas2
|2
|0
|9.
|Алвес Диего
|0
|1
|10.
|Линкольн
|1
|0
|11.
|Исла Маурисио
|1
|0
|12.
|Кайо Родриго
|1
|0
|13.
|Виллиан Арао
|1
|0
|14.
|Витиньо Виктор
|1
|0
|15.
|Тьяго Маия
|1
|0
|16.
|Лео Перейра
|1
|0
|17.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|18.
|Котулио Матеус
|1
|0
|19.
|Тулер Матеус
|1
|0
|20.
|Michael 3
|1
|0
|21.
|Педро Гильерме
|1
|0
|22.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|23.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Matheus Jesus
|3
|0
|4.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|5.
|Weverson2
|1
|1
|6.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|7.
|Claudinho III
|2
|0
|8.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|9.
|Morato
|0
|1
|10.
|Thonny Anderson
|0
|1
|11.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|12.
|Силва Адерлан
|1
|0
|13.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|14.
|Leo Ortiz
|1
|0
|15.
|Кандидо Луан
|1
|0
|16.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|17.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|Брагантино
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино
Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|0:1
|16
|9
|3
|4
|24 - 18
|30
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Флуминенсе
|16
|7
|4
|5
|23 - 18
|25
|6.
|Сантос
|16
|6
|6
|4
|21 - 18
|24
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|6
|5
|16 - 20
|21
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|13.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Куритиба
|16
|4
|4
|8
|13 - 20
|16
|17.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|4
|3
|8
|11 - 16
|15
|19.
|Брагантино
|1:0
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|20.
|Гойяс
|13
|2
|3
|8
|18 - 27
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.40
|1.13
|11.50
|1.02
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|3.80
|1.25
|—
|—
|1.33
|3.15
|2.10
|1.71
|1.88
|1.93
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.28
|3.50
|1.05
|8.50
|1.08
|6.90
|1.02
|11.00
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|—
|—
|5.00
|1.18
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.59
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.59
|2.44
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|1.08
|8.30
|5.80
|1.14
|—
|—
|2.71
|1.48
|3.50
|1.31
|2.86
|1.44
|2.21
|1.69
|1.70
|2.21
|1.48
|2.70
|1.67
|2.25
|1.46
|2.78
|1.64
|2.31
|1.12
|6.70
|—
|—
|1.18
|5.01
|—
|—
|—
|—