0:1
6' ГолKaio Jorge
26' Желтая карточкаHugo Moura
0:2
27' ПенальтиСотельдо Йеферсон
30' Желтая карточкаJobson III
84
Wilson
III
16
Натанаэл
98
Hugo
Moura
30
Robson
IV
39
Сасе
Иан
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
14
Перес
Луан
30
Lucas
Braga
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Tailson
-
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
-
-
31 John Victor
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
6'
0:1
26'
27'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.35
|2.
|Sabino2
|3 (3)
|0.18
|3.
|Giovanni Augusto
|1
|0.06
|4.
|William Matheus1
|1
|0.06
|5.
|Sassa II
|1
|0.06
|6.
|Nathan VI
|1
|0.06
|7.
|Matheus Galdezani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|10 (4)
|0.59
|2.
|Madson II
|3
|0.18
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.12
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.12
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.06
|7.
|Kaio Jorge
|1
|0.06
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|9.
|Jean Mota
|0
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|11.
|Алисон II
|0
|0
|12.
|Перес Луан
|0
|0
|13.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|1
|2.
|Сасе Иан
|2
|1
|3.
|Nathan VI
|3
|0
|4.
|Hugo Moura
|3
|0
|5.
|Rene Junior
|1
|1
|6.
|Jesus Igor
|1
|1
|7.
|Robson IV
|2
|0
|8.
|Sassa II
|2
|0
|9.
|Wellissol
|2
|0
|10.
|Натанаэл
|0
|1
|11.
|Ruy
|1
|0
|12.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|13.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|14.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|15.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|16.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|17.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|18.
|William Matheus1
|1
|0
|19.
|Sabino2
|1
|0
|20.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Jobson III
|4
|0
|3.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|4
|0
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Para I
|3
|0
|7.
|Diego Pituca
|3
|0
|8.
|Lucas Braga
|3
|0
|9.
|Перес Луан
|1
|1
|10.
|Marinho II
|2
|0
|11.
|Kaio Jorge
|2
|0
|12.
|Arthur VIII
|0
|1
|13.
|Жуан Пауло
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Alex Nascimento
|1
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|17.
|Sandry Santos
|1
|0
|18.
|Ivonei Junior
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Сантос
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана
Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Сантос
|2:0
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|5.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|6.
|Флуминенсе
|1:1
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|1:1
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Куритиба
|0:2
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|16
|4
|3
|9
|11 - 17
|15
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.30
|1.05
|6.10
|1.10
|6.30
|1.09
|2.12
|1.72
|1.80
|2.02
|3.45
|1.28
|1.28
|3.45
|1.55
|2.35
|1.07
|7.60
|1.13
|5.40
|0.00
|15.50
|1.02
|11.00
|8.50
|1.07
|6.90
|1.11
|2.91
|1.42
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.31
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|8.10
|1.07
|9.00
|1.01
|17.75
|—
|—