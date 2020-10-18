0:1
6' ГолKaio Jorge
26' Желтая карточкаHugo Moura
0:2
27' ПенальтиСотельдо Йеферсон
30' Желтая карточкаJobson III
60' Желтая карточкаKaio Jorge
1:2
74' ГолGiovanni Augusto
77' Желтая карточкаNathan VI
82' Желтая карточкаМатеус де Салес
89' Желтая карточкаWilliam Matheus1
90' Желтая карточкаОливейра Рикардо II
84
Wilson
III
16
Натанаэл
98
Hugo
Moura
30
Robson
IV
39
Сасе
Иан
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
14
Перес
Луан
30
Lucas
Braga
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Tailson
-
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
-
-
31 John Victor
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
6'
0:1
26'
27'
30'
60'
74'
76'
77'
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.35
|2.
|Sabino2
|3 (3)
|0.18
|3.
|Giovanni Augusto
|2
|0.12
|4.
|William Matheus1
|1
|0.06
|5.
|Sassa II
|1
|0.06
|6.
|Nathan VI
|1
|0.06
|7.
|Неилтон Мейра
|0
|0
|8.
|Matheus Galdezani
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|10 (4)
|0.59
|2.
|Madson II
|3
|0.18
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.12
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.12
|5.
|Arthur VIII
|1
|0.06
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.06
|7.
|Kaio Jorge
|1
|0.06
|8.
|Marcos Leonardo
|1
|0.06
|9.
|Jean Mota
|0
|0
|10.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|11.
|Алисон II
|0
|0
|12.
|Перес Луан
|0
|0
|13.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|1
|2.
|Nathan VI
|4
|0
|3.
|Сасе Иан
|2
|1
|4.
|Hugo Moura
|3
|0
|5.
|Rene Junior
|1
|1
|6.
|Jesus Igor
|1
|1
|7.
|Robson IV
|2
|0
|8.
|Sassa II
|2
|0
|9.
|William Matheus1
|2
|0
|10.
|Wellissol
|2
|0
|11.
|Натанаэл
|0
|1
|12.
|Ruy
|1
|0
|13.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|14.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|15.
|Матеус де Салес
|1
|0
|16.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|17.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|18.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|19.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|20.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|21.
|Sabino2
|1
|0
|22.
|Matheus Bueno
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Jobson III
|4
|0
|3.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|4
|0
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0
|6.
|Para I
|3
|0
|7.
|Diego Pituca
|3
|0
|8.
|Lucas Braga
|3
|0
|9.
|Kaio Jorge
|3
|0
|10.
|Перес Луан
|1
|1
|11.
|Marinho II
|2
|0
|12.
|Arthur VIII
|0
|1
|13.
|Жуан Пауло
|1
|0
|14.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|15.
|Alex Nascimento
|1
|0
|16.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|17.
|Sandry Santos
|1
|0
|18.
|Ivonei Junior
|1
|0
|19.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Сантос
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана
Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|5.
|Сантос
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|6.
|Флуминенсе
|17
|7
|5
|5
|25 - 20
|26
|7.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|7
|5
|17 - 21
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 15
|21
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|16
|5
|4
|7
|19 - 23
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|4
|4
|8
|12 - 17
|16
|18.
|Куритиба
|17
|4
|4
|9
|14 - 22
|16
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.30
|1.05
|6.10
|1.10
|6.30
|1.09
|2.12
|1.72
|1.80
|2.02
|1.77
|1.97
|1.28
|3.45
|1.10
|6.25
|1.07
|7.60
|1.07
|7.50
|0.00
|15.50
|1.02
|11.00
|8.50
|1.07
|6.90
|1.11
|2.91
|1.42
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.31
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|8.10
|1.07
|9.00
|1.01
|17.75
|—
|—