  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
1:2
Конец матча
Сантос
0'
0:1
6' Гол
Kaio Jorge
26' Желтая карточка
Hugo Moura
0:2
27' Пенальти
Сотельдо Йеферсон
30' Желтая карточка
Jobson III
60' Желтая карточка
Kaio Jorge
1:2
74' Гол
Giovanni Augusto
77' Желтая карточка
Nathan VI
82' Желтая карточка
Матеус де Салес
89' Желтая карточка
William Matheus1
90' Желтая карточка
Оливейра Рикардо II
90'+6
84
Wilson
III
16
Натанаэл
15
Henrique
Vermudt
5
Nathan
VI
6
William
Matheus1
98
Hugo
Moura
36
Матеус
де
Салес
30
Robson
IV
39
Сасе
Иан
90
Giovanni
Augusto
29
Rodrigo
Muniz
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
6
Laercio
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
30
Lucas
Braga
8
Jobson
III
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Kaio
Jorge
Куритиба
4-2-3-1
Сантос
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.35
2. Sabino2 3 (3) 0.18
3. Giovanni Augusto 2 0.12
4. William Matheus1 1 0.06
5. Sassa II 1 0.06
6. Nathan VI 1 0.06
7. Неилтон Мейра 0 0
8. Matheus Galdezani 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 10 (4) 0.59
2. Madson II 3 0.18
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.12
4. Felipe Jonatan 2 0.12
5. Arthur VIII 1 0.06
6. Perez Martinez Lucas VI 1 0.06
7. Kaio Jorge 1 0.06
8. Marcos Leonardo 1 0.06
9. Jean Mota 0 0
10. Карлос Санчес II 0 0
11. Алисон II 0 0
12. Перес Луан 0 0
13. Lucas Braga 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 4 1
2. Nathan VI 4 0
3. Сасе Иан 2 1
4. Hugo Moura 3 0
5. Rene Junior 1 1
6. Jesus Igor 1 1
7. Robson IV 2 0
8. Sassa II 2 0
9. William Matheus1 2 0
10. Wellissol 2 0
11. Натанаэл 0 1
12. Ruy 1 0
13. Неилтон Мейра 1 0
14. Matheus Galdezani 1 0
15. Матеус де Салес 1 0
16. Оливейра Рикардо II 1 0
17. Патрик де Оливейра 1 0
18. Ramon Martinez III 1 0
19. Martin Sarrafiore 1 0
20. Jonatan Moreira III 1 0
21. Sabino2 1 0
22. Matheus Bueno 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Jobson III 4 0
3. Perez Martinez Lucas VI 4 0
4. Felipe Jonatan 4 0
5. Сотельдо Йеферсон 3 0
6. Para I 3 0
7. Diego Pituca 3 0
8. Lucas Braga 3 0
9. Kaio Jorge 3 0
10. Перес Луан 1 1
11. Marinho II 2 0
12. Arthur VIII 0 1
13. Жуан Пауло 1 0
14. Карлос Санчес II 1 0
15. Alex Nascimento 1 0
16. Lucas Lourenco 1 0
17. Sandry Santos 1 0
18. Ivonei Junior 1 0
19. Marcos Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Сантос 14.29% (3) 33.33% (7) 14.29% (3) 4.76% (1) 4.76% (1) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу
Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос Сантос 2:0 Тихуана
Сантос 2:1 Гремио Сантос 3:0 Баре Коринтианс 1:1 Сантос Гойяс 2:3 Сантос Sao Raimundo RR1 2:0 Сантос Пуэбла 0:2 Сантос Олимпия Асунсьон 2:3 Сантос Синоп 1:2 Сантос Сантос 1:1 Форталеза Сантос 0:4 Альтос Дельфин 1:2 Сантос Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Толука 1:2 Сантос Жувентуде-МА 4:0 Сантос Сантос 0:0 Олимпия Асунсьон Тигрес 2:0 Сантос

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сантос: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Куритиба 0:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Сантос Серия A Сантос 2:1 Куритиба Серия A
Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Куритиба 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Сан-Паулу 0:0 15 7 6 2 20 - 13 27
5. Сантос 17 7 6 4 23 - 19 27
6. Флуминенсе 17 7 5 5 25 - 20 26
7. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 5 7 5 17 - 21 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 0:0 16 4 9 3 17 - 15 21
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 16 5 4 7 19 - 23 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Атлетико Паранаэнсе 16 4 4 8 12 - 17 16
18. Куритиба 17 4 4 9 14 - 22 16
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 32'
    Natanael уходит с поля. Matheus Galdezani выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Jobson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Сотельдо Йеферсон из команды Сантос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Hugo Moura получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Kaio Jorge бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
25.00 4.70 1.25
68.00 18.00 1.01
2.85 3.24 2.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.05 6.10 1.10 6.30 1.09 2.12 1.72 1.80 2.02 1.77 1.97 1.28 3.45 1.10 6.25 1.07 7.60 1.07 7.50 0.00 15.50 1.02 11.00
8.50 1.07 6.90 1.11 2.91 1.42 2.18 1.70 1.68 2.31 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.63 2.28 1.92 1.82 1.07 7.60 1.37 2.95 1.02 11.00
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.51 2.40 1.18 4.50
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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