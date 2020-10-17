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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
0'
13' Желтая карточка
Веллингтон III
19' Красная карточка
Willian Moraes
29' Желтая карточка
João Victor6
40' Желтая карточка
Eder 2
1:0
45' Гол
Ze Roberto III
45' Желтая карточка
Leo Gomes
45' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus IIIV
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
11
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Ze
Roberto
III
1
Дос
Сантос
Адербар
97
Leo
Gomes
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
88
Christian
Cardoso
14
Раванелли
Феррейра
79
Renato
Kayzer
96
Carlos
Eduardo
III
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 5 0.29
2. Gustavo V 2 0.12
3. Юри 2 0.12
4. Luis Pereira III 2 0.12
5. Janderson 1 0.06
6. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.06
7. Котулио Матеус 1 0.06
8. Edson III 1 0.06
9. Gilvan 1 0.06
10. Маркес Лукас 1 0.06
11. Ze Roberto III 1 0.06
12. Jean V 1 0.06
13. Nicolas Vichiatto 0 0
14. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
15. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
16. João Victor6 0 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.13
2. Жеуванио 1 0.06
3. Carlos Eduardo III 1 0.06
4. Abner2 1 0.06
5. Фабиньо Энрике 1 0.06
6. Лео Ситтадини 1 0.06
7. Раванелли Феррейра 1 0.06
8. Christian Cardoso 1 0.06
9. Leo Gomes 0 0
10. Lucas Halter 0 0
11. Erick2 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 5 0
2. Dudu V1 2 1
3. Gilvan 3 0
4. Gustavo V 3 0
5. Edson III 3 0
6. Marlon Freitas 1 1
7. Юри 2 0
8. Renato Kayzer 2 0
9. Eder 2 2 0
10. Willian Moraes 0 1
11. Маркес Лукас 1 0
12. Ze Roberto III 1 0
13. Moacir II 1 0
14. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
15. Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
16. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
17. Jean V 1 0
18. Matheus Frizzo 1 0
Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 7 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Жеуванио 3 0
4. Christian Cardoso 3 0
5. Erick2 3 0
6. Jonatan VII 2 0
7. Лео Ситтадини 2 0
8. Khellven 2 0
9. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
10. Лучо Гонсалес 1 0
11. Энрике Педру II 1 0
12. Фернандо Матос 1 0
13. Азеведо Марсио 1 0
14. Агилар Фелипе 1 0
15. Leo Gomes 1 0
16. Lucas Halter 1 0
17. Альварадо Джейми 1 0
18. Kawan 1 0
19. Abner2 1 0
20. Victor Vitinho4 1 0
21. Pedrinho VI4 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 18.75% (3)
 Атлетико Паранаэнсе 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Сантос 2:0 17 7 6 4 23 - 18 27
5. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
6. Флуминенсе 1:1 17 7 5 5 24 - 19 26
7. Атлетико Гойяненсе 1:0 17 6 6 5 17 - 20 24
8. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 15 4 8 3 17 - 15 20
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 1:1 16 5 4 7 18 - 22 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Куритиба 0:2 17 4 4 9 13 - 22 16
18. Атлетико Паранаэнсе 0:1 16 4 3 9 11 - 17 15
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Matheus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Leo Gomes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Ze Roberto бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Eder получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Eder увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    29'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    УДАЛЕНИЕ! - Willian Moraes увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    13'
    Веллингтон III получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
4.60
3.15
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 2.90 2.05
1.95 3.05 4.20
2.45 3.15 3.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 5.60 1.12 3.90 1.23 1.97 1.83 1.70 2.15 1.70 4.00 1.23 3.80 1.18 4.50 1.05 8.50 1.03 10.00 1.01 16.50
7.60 1.09 6.05 1.14 2.66 1.49 1.99 1.83 1.59 2.51 1.25 4.05 1.19 4.85 1.06 9.50 1.05 10.50 1.00 19.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.15 1.57 2.41 1.09 6.50 1.05 8.20
2.48 1.53 1.62 2.31 1.31 3.45 1.08 7.80 1.05 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.15 1.36 2.06 1.77 1.48 2.65 1.15 5.35 1.12 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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