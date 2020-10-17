Атлетико Гойяненсе
1:0
Перерыв
Атлетико Паранаэнсе
13' Желтая карточкаВеллингтон III
19' Красная карточкаWillian Moraes
29' Желтая карточкаJoão Victor6
40' Желтая карточкаEder 2
1:0
45' ГолZe Roberto III
45' Желтая карточкаLeo Gomes
45' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus IIIV
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
6
Натанаэл
97
Leo
Gomes
16
Abner2
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 GilvanЗащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
15 Маркес ЛукасПолузащитник
-
21 ЮриНападающий
- Нападающий
-
14 Arnaldo II
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Souza
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Leo GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
-
-
17 Bissoli
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Eduardo Barros
Ход матча
13'
19'
29'
40'
45'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|5
|0.29
|2.
|Gustavo V
|2
|0.12
|3.
|Юри
|2
|0.12
|4.
|Luis Pereira III
|2
|0.12
|5.
|Janderson
|1
|0.06
|6.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.06
|7.
|Котулио Матеус
|1
|0.06
|8.
|Edson III
|1
|0.06
|9.
|Gilvan
|1
|0.06
|10.
|Маркес Лукас
|1
|0.06
|11.
|Ze Roberto III
|1
|0.06
|12.
|Jean V
|1
|0.06
|13.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|15.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|16.
|João Victor6
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.13
|2.
|Жеуванио
|1
|0.06
|3.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.06
|4.
|Abner2
|1
|0.06
|5.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|6.
|Лео Ситтадини
|1
|0.06
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.06
|8.
|Christian Cardoso
|1
|0.06
|9.
|Leo Gomes
|0
|0
|10.
|Lucas Halter
|0
|0
|11.
|Erick2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|5
|0
|2.
|Dudu V1
|2
|1
|3.
|Gilvan
|3
|0
|4.
|Gustavo V
|3
|0
|5.
|Edson III
|3
|0
|6.
|Marlon Freitas
|1
|1
|7.
|Юри
|2
|0
|8.
|Renato Kayzer
|2
|0
|9.
|Eder 2
|2
|0
|10.
|Willian Moraes
|0
|1
|11.
|Маркес Лукас
|1
|0
|12.
|Ze Roberto III
|1
|0
|13.
|Moacir II
|1
|0
|14.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|15.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|16.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|17.
|Jean V
|1
|0
|18.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|7
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Жеуванио
|3
|0
|4.
|Christian Cardoso
|3
|0
|5.
|Erick2
|3
|0
|6.
|Jonatan VII
|2
|0
|7.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|8.
|Khellven
|2
|0
|9.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|10.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|11.
|Энрике Педру II
|1
|0
|12.
|Фернандо Матос
|1
|0
|13.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|14.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|15.
|Leo Gomes
|1
|0
|16.
|Lucas Halter
|1
|0
|17.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|18.
|Kawan
|1
|0
|19.
|Abner2
|1
|0
|20.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|21.
|Pedrinho VI4
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе
Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Сантос
|2:0
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|5.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|6.
|Флуминенсе
|1:1
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|1:1
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Куритиба
|0:2
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|16
|4
|3
|9
|11 - 17
|15
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10