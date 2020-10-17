Флуминенсе
1:1
Перерыв
Сеара
1:0
13' ГолЭнрике Луис
16' Желтая карточкаTiago Pagnussat
19' Желтая карточкаПедринью Роша
30' Желтая карточкаDigao II
1:1
42' Гол в свои воротаHudson1
44' Желтая карточкаСобис Рафаэл
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
11
Собис
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
14 Danilo IVЗащитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 АндреПолузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
-
-
31 Calegari
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Fabinho VIIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Wescley V
-
-
10 Felipe XVI
-
70 Kelvyn
-
-
14 Alyson1
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
13'
1:0
16'
19'
30'
42'
1:1
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|7 (4)
|0.41
|2.
|Fred II
|2
|0.12
|3.
|Digao II
|2
|0.12
|4.
|Evanilson
|2
|0.12
|5.
|Веллингтон Силва
|1
|0.06
|6.
|Энрике Луис
|1
|0.06
|7.
|Caio Paulista
|1
|0.06
|8.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.06
|9.
|Douglas XV
|1
|0.06
|10.
|Yago I
|1
|0.06
|11.
|Michel Araujo
|1
|0.06
|12.
|Huan Nino2
|1
|0.06
|13.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0.06
|14.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|15.
|Hudson1
|0
|0
|16.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|17.
|Igor Juliao
|0
|0
|18.
|Danilo IV
|0
|0
|19.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|4
|0.25
|2.
|Клебер Франсиско
|3
|0.19
|3.
|Charles Matos
|2
|0.13
|4.
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.06
|5.
|Габриэл Барбоза
|1
|0.06
|6.
|Wescley V
|1
|0.06
|7.
|Luiz Otavio II
|1
|0.06
|8.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.06
|9.
|Vinicius Lima
|1
|0.06
|10.
|Eduardo Brock
|1
|0.06
|11.
|Vitor Jacare
|1
|0.06
|12.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|13.
|Samuel VII
|0
|0
|14.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|15.
|Felipe XVI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Digao II
|3
|0
|4.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|5.
|Michel Araujo
|3
|0
|6.
|Evanilson
|3
|0
|7.
|Hudson1
|1
|1
|8.
|Нене Андерсон
|2
|0
|9.
|Гансо Пауло
|2
|0
|10.
|Douglas XV
|2
|0
|11.
|Fred II
|2
|0
|12.
|Danilo IV
|2
|0
|13.
|Huan Nino2
|2
|0
|14.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|15.
|Андре
|1
|0
|16.
|Yago I
|1
|0
|17.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|18.
|Wánderson do Carmo2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|6
|0
|2.
|Samuel VII
|3
|1
|3.
|Leandro Carvalho
|3
|0
|4.
|Tiago Pagnussat
|3
|0
|5.
|Vinicius Lima
|3
|0
|6.
|Charles Matos
|3
|0
|7.
|William Oliveira III
|3
|0
|8.
|Eduardo VI
|1
|1
|9.
|Bruno Pacheco III
|1
|1
|10.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|11.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|12.
|Fabinho VIII
|2
|0
|13.
|Fernando Sobral
|2
|0
|14.
|Alyson1
|2
|0
|15.
|Марта Пимента
|1
|0
|16.
|Vinicius X
|1
|0
|17.
|Ricardinho VI
|1
|0
|18.
|Педринью Роша
|1
|0
|19.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|20.
|Vitor Jacare
|1
|0
|21.
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|Сеара
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Сеара Последние 20 матчей: + = -Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза
Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|10
|1
|4
|30 - 17
|31
|2.
|Интернасьональ
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|3.
|Фламенго
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|4.
|Сантос
|2:0
|17
|7
|6
|4
|23 - 18
|27
|5.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|6.
|Флуминенсе
|1:1
|17
|7
|5
|5
|24 - 19
|26
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|17
|6
|6
|5
|17 - 20
|24
|8.
|Палмейрас
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|9.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Гремио
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|11.
|Спорт Ресифи
|16
|6
|2
|8
|18 - 24
|20
|12.
|Сеара
|1:1
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|13.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|14.
|Коринтианс
|16
|4
|6
|6
|18 - 20
|18
|15.
|Ботафого Рибейрао
|16
|3
|9
|4
|17 - 20
|18
|16.
|Байя
|16
|4
|4
|8
|19 - 24
|16
|17.
|Куритиба
|0:2
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|16
|4
|3
|9
|11 - 17
|15
|19.
|Брагантино
|16
|2
|7
|7
|17 - 24
|13
|20.
|Гойяс
|14
|2
|4
|8
|19 - 28
|10
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|6.90
|1.08
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.31
|1.61
|1.92
|1.88
|3.50
|1.27
|1.77
|2.04
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.55
|2.35
|1.09
|6.70
|1.05
|8.50
|1.01
|13.50
|1.02
|11.00
|9.10
|1.07
|7.50
|1.10
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.10
|7.40
|1.07
|8.60
|1.01
|16.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.29
|1.23
|3.59
|1.30
|2.88
|1.43
|2.06
|1.81
|1.72
|2.17
|1.51
|2.62
|1.65
|2.30
|1.49
|2.70
|1.20
|4.68
|—
|—
|1.11
|6.69
|—
|—
|—
|—