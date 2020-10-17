  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
1:1
Перерыв
Сеара
0'
1:0
13' Гол
Энрике Луис
16' Желтая карточка
Tiago Pagnussat
19' Желтая карточка
Педринью Роша
30' Желтая карточка
Digao II
1:1
42' Гол в свои ворота
Hudson1
44' Желтая карточка
Собис Рафаэл
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
14
Danilo
IV
25
Hudson1
22
Douglas
XV
20
Yago
I
77
Нене
Андерсон
34
Энрике
Луис
9
Fred
II
1
Прасс
Фернандо
19
Fabinho
VIII
3
Tiago
Pagnussat
4
Eduardo
Brock
6
Bruno
Pacheco
III
31
Педринью
Роша
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
11
Собис
Рафаэл
Флуминенсе
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 7 (4) 0.41
2. Fred II 2 0.12
3. Digao II 2 0.12
4. Evanilson 2 0.12
5. Веллингтон Силва 1 0.06
6. Энрике Луис 1 0.06
7. Caio Paulista 1 0.06
8. Гансо Пауло 1 (1) 0.06
9. Douglas XV 1 0.06
10. Yago I 1 0.06
11. Michel Araujo 1 0.06
12. Huan Nino2 1 0.06
13. Wánderson do Carmo2 1 0.06
14. Эжидио Перейра 0 0
15. Hudson1 0 0
16. Маркос Дос Сантос 0 0
17. Igor Juliao 0 0
18. Danilo IV 0 0
19. Marcos Paulo2 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 4 0.25
2. Клебер Франсиско 3 0.19
3. Charles Matos 2 0.13
4. Fernando Sobral 1 (1) 0.06
5. Габриэл Барбоза 1 0.06
6. Wescley V 1 0.06
7. Luiz Otavio II 1 0.06
8. Galiano da Costa Mateus III 1 0.06
9. Vinicius Lima 1 0.06
10. Eduardo Brock 1 0.06
11. Vitor Jacare 1 0.06
12. Bruno Pacheco III 0 0
13. Samuel VII 0 0
14. Leandro Carvalho 0 0
15. Felipe XVI 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Digao II 3 0
4. Yuri Oliveira Lima 3 0
5. Michel Araujo 3 0
6. Evanilson 3 0
7. Hudson1 1 1
8. Нене Андерсон 2 0
9. Гансо Пауло 2 0
10. Douglas XV 2 0
11. Fred II 2 0
12. Danilo IV 2 0
13. Huan Nino2 2 0
14. Lucas Barcellos 0 1
15. Андре 1 0
16. Yago I 1 0
17. Fernando Pacheco2 1 0
18. Wánderson do Carmo2 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 6 0
2. Samuel VII 3 1
3. Leandro Carvalho 3 0
4. Tiago Pagnussat 3 0
5. Vinicius Lima 3 0
6. Charles Matos 3 0
7. William Oliveira III 3 0
8. Eduardo VI 1 1
9. Bruno Pacheco III 1 1
10. Собис Рафаэл 2 0
11. Прасс Фернандо 2 0
12. Fabinho VIII 2 0
13. Fernando Sobral 2 0
14. Alyson1 2 0
15. Марта Пимента 1 0
16. Vinicius X 1 0
17. Ricardinho VI 1 0
18. Педринью Роша 1 0
19. Galiano da Costa Mateus III 1 0
20. Vitor Jacare 1 0
21. Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6)
 Сеара 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 4:0 Куритиба Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Коринтианс Флуминенсе 1:2 Фламенго Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза
Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Сеара Серия A Флуминенсе 0:0 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A
Сеара 1:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 4:0 Сеара Серия A Флуминенсе 3:1 Сеара Серия A Сеара 1:0 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 10 1 4 30 - 17 31
2. Интернасьональ 16 9 4 3 26 - 13 31
3. Фламенго 16 9 4 3 25 - 18 31
4. Сантос 2:0 17 7 6 4 23 - 18 27
5. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
6. Флуминенсе 1:1 17 7 5 5 24 - 19 26
7. Атлетико Гойяненсе 1:0 17 6 6 5 17 - 20 24
8. Палмейрас 15 5 7 3 19 - 18 22
9. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
10. Гремио 15 4 8 3 17 - 15 20
11. Спорт Ресифи 16 6 2 8 18 - 24 20
12. Сеара 1:1 16 5 4 7 18 - 22 19
13. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
14. Коринтианс 16 4 6 6 18 - 20 18
15. Ботафого Рибейрао 16 3 9 4 17 - 20 18
16. Байя 16 4 4 8 19 - 24 16
17. Куритиба 0:2 17 4 4 9 13 - 22 16
18. Атлетико Паранаэнсе 0:1 16 4 3 9 11 - 17 15
19. Брагантино 16 2 7 7 17 - 24 13
20. Гойяс 14 2 4 8 19 - 28 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Собис Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Родригуес дос Сантос Удсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    30'
    Родриго Жуниор Паула Сильва Дигао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Pedrinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Tiago Pagnussat получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Luiz Henrique бьет в цель!
  • 4'
    Yago уходит с поля. Andre выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Сеара
2.50
4.15
3.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.32 5.10 10.00
2.50 2.40 10.00
2.00 3.40 3.86
1.41 4.15 10.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.30 1.04 6.90 1.08 4.20 1.20 2.31 1.61 1.92 1.88 3.50 1.27 1.77 2.04 1.35 3.15 1.55 2.35 1.09 6.70 1.05 8.50 1.01 13.50 1.02 11.00
9.10 1.07 7.50 1.10 3.05 1.39 2.25 1.66 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.40 1.07 8.60 1.01 16.25
4.29 1.23 3.59 1.30 2.88 1.43 2.06 1.81 1.72 2.17 1.51 2.62 1.65 2.30 1.49 2.70 1.20 4.68 1.11 6.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.74 2.08 1.92 1.82 1.09 6.70 1.01 12.60
2.72 1.46 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
2.69 1.49 2.20 1.70 1.71 2.20 1.45 2.82 1.17 5.18 1.45 2.83 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.10
3.45 1.31 2.30 1.62 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Флуминенсе 1:1 Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный