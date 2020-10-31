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  2. Матчи
  3. Бразилия
Коринтианс
1:0
Второй тайм: 68'
Интернасьональ
0'
17' Желтая карточка
Рамиро
1:0
33' Гол
Matheus Alvarenga
45' Желтая карточка
Жил Карлос
56' Желтая карточка
Отеро Ромуло
67' Желтая карточка
Куэста Виктор
68'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
39
Xavier
15
Эдерсон
Хонорато
8
Рамиро
10
Касарес
Хуан
11
Отеро
Ромуло
33
Matheus
Alvarenga
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
15
Куэста
Виктор
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
23
Marcos
Guilherme
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
17
Galhardo
Thiago
Коринтианс
4-2-3-1
Интернасьональ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 3 0.16
2. Жил Карлос 2 0.11
3. Авелар Данило 2 0.11
4. Leo Natel 2 0.11
5. Angelo Araos 1 0.05
6. Фагнер Лемос 1 (1) 0.05
7. Отеро Ромуло 1 0.05
8. Луан 1 0.05
9. Everaldo 1 0.05
10. Рони 1 0.05
11. Рамиро 1 0.05
12. Mateus Vital 1 0.05
13. Gustavo Mosquito 1 0.05
14. Matheus Alvarenga 1 0.05
15. Gustavo Mantuan 1 0.05
16. Lucas Piton 0 0
17. Касарес Хуан 0 0
18. Xavier 0 0
19. Gabriel Paulista VIII 0 0
20. Кантильо Виктор 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.79
2. Patrick I 3 0.16
3. Герреро Паоло 3 0.16
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.11
5. Эрнандес Абель 2 0.11
6. Бошилья Габриэл 1 0.05
7. Мусто Дамиан 1 0.05
8. Моледо Родриго 1 0.05
9. Yuri Alberto 1 0.05
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. Moises VII 0 0
12. Leandro Miguel Fernandez 0 0
13. Саравия Ренсо 0 0
14. Rodrigo I 0 0
15. Peglow 0 0

Карточки

Коринтианс
# Игрок      
1. Фагнер Лемос 4 1
2. Авелар Данило 3 1
3. Отеро Ромуло 4 0
4. Рамиро 4 0
5. Gabriel Paulista VIII 4 0
6. Кассио Рамос 2 1
7. Angelo Araos 3 0
8. Мендес Бруно II 1 1
9. Рони 2 0
10. Xavier 2 0
11. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
12. Жил Карлос 2 0
13. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
14. Mateus Vital 2 0
15. Кантильо Виктор 2 0
16. Everaldo 1 0
17. Эдерсон Хонорато 1 0
18. Мичел Маседо 1 0
19. Луан 1 0
20. Leo Natel 1 0
21. Lucas Piton 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 6 0
2. Д'Алессандро Андрес 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 3 0
4. Marcelo Lomba 3 0
5. Bruno Praxedes 3 0
6. Мусто Дамиан 1 1
7. Jose Gabriel 1 1
8. Galhardo Thiago 2 0
9. Моледо Родриго 2 0
10. Бошилья Габриэл 2 0
11. Rodrigo I 2 0
12. Gustavo1 2 0
13. Jussa 2 0
14. William Pottker 0 1
15. Эрнандес Абель 1 0
16. Энрике Педро 1 0
17. Дурадо Родриго 1 0
18. Саравия Ренсо 1 0
19. Marcos Guilherme 1 0
20. Danilo XVI 1 0
21. Марсело Родиней 1 0
22. Patrick I 1 0
23. Moises VII 1 0
24. Yuri Alberto 1 0
25. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
26. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6)
 Интернасьональ 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
2. Интернасьональ 0:1 19 10 5 4 30 - 16 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Коринтианс 1:0 19 6 6 7 22 - 26 24
11. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Атлетико Гойяненсе 0:1 19 5 7 7 17 - 25 22
13. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 1:0 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Matheus Alvarenga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Рамиро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Интернасьональ
3.38
3.55
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.58 3.55 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.35 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.24 2.53
  3.37 3.17 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Коринтианс» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коринтианс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коринтианс» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.25 1.13 6.00 1.11 2.30 1.58 2.08 1.74 1.78 2.04 1.23 3.90 1.28 3.50 1.03 10.00 1.06 7.80 1.02 11.00 0.00 15.00
7.60 1.09 6.00 1.14 2.82 1.44 2.10 1.75 1.69 2.43 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.00
7.69 1.10 2.85 1.45 2.47 1.58 2.09 1.80 1.76 2.12 1.58 2.46 1.47 2.78 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.59 2.30 1.10 6.25 1.06 7.80
2.48 1.54 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
2.52 1.56 2.08 1.81 1.61 2.40 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Коринтианс 1:0 Интернасьональ онлайн

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