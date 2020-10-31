Коринтианс
1:0
Второй тайм: 68'
Интернасьональ
17' Желтая карточкаРамиро
1:0
33' ГолMatheus Alvarenga
45' Желтая карточкаЖил Карлос
56' Желтая карточкаОтеро Ромуло
67' Желтая карточкаКуэста Виктор
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
39
Xavier
8
Рамиро
10
Касарес
Хуан
11
Отеро
Ромуло
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РамироПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанНападающий
-
22 Mateus VitalНападающий
-
18 Leo Natel
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
-
-
11 Yuri Alberto
-
33 Gustavo1
-
20 Moises VII
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
17'
33'
45'
56'
67'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|3
|0.16
|2.
|Жил Карлос
|2
|0.11
|3.
|Авелар Данило
|2
|0.11
|4.
|Leo Natel
|2
|0.11
|5.
|Angelo Araos
|1
|0.05
|6.
|Фагнер Лемос
|1 (1)
|0.05
|7.
|Отеро Ромуло
|1
|0.05
|8.
|Луан
|1
|0.05
|9.
|Everaldo
|1
|0.05
|10.
|Рони
|1
|0.05
|11.
|Рамиро
|1
|0.05
|12.
|Mateus Vital
|1
|0.05
|13.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|14.
|Matheus Alvarenga
|1
|0.05
|15.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.05
|16.
|Lucas Piton
|0
|0
|17.
|Касарес Хуан
|0
|0
|18.
|Xavier
|0
|0
|19.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
|20.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.79
|2.
|Patrick I
|3
|0.16
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.16
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.11
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.11
|6.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0.05
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0.05
|9.
|Yuri Alberto
|1
|0.05
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|Moises VII
|0
|0
|12.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|13.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|14.
|Rodrigo I
|0
|0
|15.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фагнер Лемос
|4
|1
|2.
|Авелар Данило
|3
|1
|3.
|Отеро Ромуло
|4
|0
|4.
|Рамиро
|4
|0
|5.
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|6.
|Кассио Рамос
|2
|1
|7.
|Angelo Araos
|3
|0
|8.
|Мендес Бруно II
|1
|1
|9.
|Рони
|2
|0
|10.
|Xavier
|2
|0
|11.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|12.
|Жил Карлос
|2
|0
|13.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|14.
|Mateus Vital
|2
|0
|15.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|16.
|Everaldo
|1
|0
|17.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|18.
|Мичел Маседо
|1
|0
|19.
|Луан
|1
|0
|20.
|Leo Natel
|1
|0
|21.
|Lucas Piton
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|6
|0
|2.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|4.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|5.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|7.
|Jose Gabriel
|1
|1
|8.
|Galhardo Thiago
|2
|0
|9.
|Моледо Родриго
|2
|0
|10.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|11.
|Rodrigo I
|2
|0
|12.
|Gustavo1
|2
|0
|13.
|Jussa
|2
|0
|14.
|William Pottker
|0
|1
|15.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|16.
|Энрике Педро
|1
|0
|17.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|18.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|20.
|Danilo XVI
|1
|0
|21.
|Марсело Родиней
|1
|0
|22.
|Patrick I
|1
|0
|23.
|Moises VII
|1
|0
|24.
|Yuri Alberto
|1
|0
|25.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|26.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|Интернасьональ
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|2.
|Интернасьональ
|0:1
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Коринтианс
|1:0
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|11.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|1:0
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 19
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коринтианс» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коринтианс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коринтианс» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.25
|1.13
|6.00
|1.11
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.08
|1.74
|1.78
|2.04
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.03
|10.00
|1.06
|7.80
|1.02
|11.00
|0.00
|15.00
|
|7.60
|1.09
|6.00
|1.14
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.10
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.08
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.00
|
|7.69
|1.10
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.47
|1.58
|2.09
|1.80
|1.76
|2.12
|1.58
|2.46
|1.47
|2.78
|—
|—
|1.20
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—