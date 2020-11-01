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  3. Бразилия
Коринтианс
1:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
17' Желтая карточка
Рамиро
1:0
33' Гол
Matheus Alvarenga
45' Желтая карточка
Жил Карлос
56' Желтая карточка
Отеро Ромуло
66' Желтая карточка
Куэста Виктор
68' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
73' Желтая карточка
Касарес Хуан
90' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
90' Красная карточка
Galhardo Thiago
90'+11
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
39
Xavier
15
Эдерсон
Хонорато
8
Рамиро
10
Касарес
Хуан
11
Отеро
Ромуло
33
Matheus
Alvarenga
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
15
Куэста
Виктор
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
23
Marcos
Guilherme
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
99
Эрнандес
Абель
17
Galhardo
Thiago
Коринтианс
4-2-3-1
Интернасьональ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 3 0.16
2. Жил Карлос 2 0.11
3. Авелар Данило 2 0.11
4. Leo Natel 2 0.11
5. Angelo Araos 1 0.05
6. Фагнер Лемос 1 (1) 0.05
7. Отеро Ромуло 1 0.05
8. Луан 1 0.05
9. Everaldo 1 0.05
10. Рони 1 0.05
11. Рамиро 1 0.05
12. Mateus Vital 1 0.05
13. Gustavo Mosquito 1 0.05
14. Matheus Alvarenga 1 0.05
15. Gustavo Mantuan 1 0.05
16. Lucas Piton 0 0
17. Касарес Хуан 0 0
18. Xavier 0 0
19. Gabriel Paulista VIII 0 0
20. Кантильо Виктор 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 15 (5) 0.79
2. Patrick I 3 0.16
3. Герреро Паоло 3 0.16
4. Эденилсон дос Сантос 2 0.11
5. Эрнандес Абель 2 0.11
6. Бошилья Габриэл 1 0.05
7. Мусто Дамиан 1 0.05
8. Моледо Родриго 1 0.05
9. Yuri Alberto 1 0.05
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
11. Moises VII 0 0
12. Leandro Miguel Fernandez 0 0
13. Саравия Ренсо 0 0
14. Rodrigo I 0 0
15. Peglow 0 0

Карточки

Коринтианс
# Игрок      
1. Фагнер Лемос 4 1
2. Авелар Данило 3 1
3. Отеро Ромуло 4 0
4. Рамиро 4 0
5. Gabriel Paulista VIII 4 0
6. Кассио Рамос 2 1
7. Angelo Araos 3 0
8. Мендес Бруно II 1 1
9. Рони 2 0
10. Xavier 2 0
11. Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
12. Жил Карлос 2 0
13. Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
14. Mateus Vital 2 0
15. Кантильо Виктор 2 0
16. Everaldo 1 0
17. Эдерсон Хонорато 1 0
18. Мичел Маседо 1 0
19. Касарес Хуан 1 0
20. Луан 1 0
21. Leo Natel 1 0
22. Lucas Piton 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 7 0
2. Эденилсон дос Сантос 4 0
3. Galhardo Thiago 2 1
4. Д'Алессандро Андрес 3 0
5. Marcelo Lomba 3 0
6. Bruno Praxedes 3 0
7. Мусто Дамиан 1 1
8. Jose Gabriel 1 1
9. Моледо Родриго 2 0
10. Бошилья Габриэл 2 0
11. Rodrigo I 2 0
12. Gustavo1 2 0
13. Jussa 2 0
14. William Pottker 0 1
15. Эрнандес Абель 1 0
16. Leandro Miguel Fernandez 1 0
17. Энрике Педро 1 0
18. Дурадо Родриго 1 0
19. Саравия Ренсо 1 0
20. Marcos Guilherme 1 0
21. Danilo XVI 1 0
22. Марсело Родиней 1 0
23. Patrick I 1 0
24. Moises VII 1 0
25. Yuri Alberto 1 0
26. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
27. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 15% (3) 15% (3) 25% (5) 5% (1) 10% (2) 30% (6)
 Интернасьональ 13.79% (4) 27.59% (8) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
2. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 0:0 19 8 6 5 28 - 21 30
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Форталеза 0:0 17 6 7 4 16 - 11 25
8. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
11. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
13. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
18. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
19. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Matheus Alvarenga бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Рамиро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.30 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 3.24 2.53
  3.37 3.17 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Коринтианс» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коринтианс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коринтианс» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.25 1.13 6.00 1.11 1.70 2.08 2.08 1.74 1.78 2.04 1.09 6.50 1.28 3.50 1.03 10.00 1.06 7.80 1.02 11.00 0.00 15.00
7.60 1.09 6.00 1.14 2.82 1.44 2.10 1.75 1.69 2.43 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.00
7.69 1.10 2.85 1.45 2.47 1.58 2.09 1.80 1.76 2.12 1.58 2.46 1.47 2.78 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.59 2.30 1.10 6.25 1.06 7.80
2.48 1.54 1.65 2.24 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
2.52 1.56 2.08 1.81 1.61 2.40 1.40 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60
3.30 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Коринтианс 1:0 Интернасьональ онлайн

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