Коринтианс
1:0
Конец матча
Интернасьональ
17' Желтая карточкаРамиро
1:0
33' ГолMatheus Alvarenga
45' Желтая карточкаЖил Карлос
56' Желтая карточкаОтеро Ромуло
66' Желтая карточкаКуэста Виктор
68' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
73' Желтая карточкаКасарес Хуан
90' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
90' Красная карточкаGalhardo Thiago
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Marllon
39
Xavier
8
Рамиро
10
Касарес
Хуан
11
Отеро
Ромуло
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 XavierПолузащитник
- Полузащитник
-
8 РамироПолузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанНападающий
-
22 Mateus VitalНападающий
-
18 Leo Natel
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроНападающий
-
-
11 Yuri Alberto
-
33 Gustavo1
-
20 Moises VII
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
17'
33'
45'
56'
66'
73'
73'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|3
|0.16
|2.
|Жил Карлос
|2
|0.11
|3.
|Авелар Данило
|2
|0.11
|4.
|Leo Natel
|2
|0.11
|5.
|Angelo Araos
|1
|0.05
|6.
|Фагнер Лемос
|1 (1)
|0.05
|7.
|Отеро Ромуло
|1
|0.05
|8.
|Луан
|1
|0.05
|9.
|Everaldo
|1
|0.05
|10.
|Рони
|1
|0.05
|11.
|Рамиро
|1
|0.05
|12.
|Mateus Vital
|1
|0.05
|13.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|14.
|Matheus Alvarenga
|1
|0.05
|15.
|Gustavo Mantuan
|1
|0.05
|16.
|Lucas Piton
|0
|0
|17.
|Касарес Хуан
|0
|0
|18.
|Xavier
|0
|0
|19.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
|20.
|Кантильо Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|15 (5)
|0.79
|2.
|Patrick I
|3
|0.16
|3.
|Герреро Паоло
|3
|0.16
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0.11
|5.
|Эрнандес Абель
|2
|0.11
|6.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0.05
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0.05
|9.
|Yuri Alberto
|1
|0.05
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|11.
|Moises VII
|0
|0
|12.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|13.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|14.
|Rodrigo I
|0
|0
|15.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фагнер Лемос
|4
|1
|2.
|Авелар Данило
|3
|1
|3.
|Отеро Ромуло
|4
|0
|4.
|Рамиро
|4
|0
|5.
|Gabriel Paulista VIII
|4
|0
|6.
|Кассио Рамос
|2
|1
|7.
|Angelo Araos
|3
|0
|8.
|Мендес Бруно II
|1
|1
|9.
|Рони
|2
|0
|10.
|Xavier
|2
|0
|11.
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|12.
|Жил Карлос
|2
|0
|13.
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|14.
|Mateus Vital
|2
|0
|15.
|Кантильо Виктор
|2
|0
|16.
|Everaldo
|1
|0
|17.
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|18.
|Мичел Маседо
|1
|0
|19.
|Касарес Хуан
|1
|0
|20.
|Луан
|1
|0
|21.
|Leo Natel
|1
|0
|22.
|Lucas Piton
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|7
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|4
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|2
|1
|4.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|5.
|Marcelo Lomba
|3
|0
|6.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|1
|8.
|Jose Gabriel
|1
|1
|9.
|Моледо Родриго
|2
|0
|10.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|11.
|Rodrigo I
|2
|0
|12.
|Gustavo1
|2
|0
|13.
|Jussa
|2
|0
|14.
|William Pottker
|0
|1
|15.
|Эрнандес Абель
|1
|0
|16.
|Leandro Miguel Fernandez
|1
|0
|17.
|Энрике Педро
|1
|0
|18.
|Дурадо Родриго
|1
|0
|19.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|20.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|21.
|Danilo XVI
|1
|0
|22.
|Марсело Родиней
|1
|0
|23.
|Patrick I
|1
|0
|24.
|Moises VII
|1
|0
|25.
|Yuri Alberto
|1
|0
|26.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|27.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|10% (2)
|30% (6)
|Интернасьональ
|13.79% (4)
|27.59% (8)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -Коринтианс 0:1 Америка Минейро Васко да Гама 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:5 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Сеара 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Сантос Брагантино 0:0 Коринтианс Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Коринтианс 3:2 Байя Флуминенсе 2:1 Коринтианс Коринтианс 0:2 Палмейрас Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:2 Фламенго Универсидад Католика Чили 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Васко да Гама
Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 0:2 Интернасьональ Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|2.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|0:0
|19
|8
|6
|5
|28 - 21
|30
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Форталеза
|0:0
|17
|6
|7
|4
|16 - 11
|25
|8.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|11.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|18.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 19
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Коринтианс» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коринтианс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коринтианс» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.25
|1.13
|6.00
|1.11
|1.70
|2.08
|—
|—
|2.08
|1.74
|1.78
|2.04
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.03
|10.00
|1.06
|7.80
|1.02
|11.00
|0.00
|15.00
|
|7.60
|1.09
|6.00
|1.14
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.10
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.43
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.08
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.00
|
|7.69
|1.10
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.47
|1.58
|2.09
|1.80
|1.76
|2.12
|1.58
|2.46
|1.47
|2.78
|—
|—
|1.20
|4.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—