Атланта Юнайтед
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Цинциннати
1:0
8' ГолДжан Адам
11
Леннон
Брукс
21
Белло
Джордж
22
Дамм
Хурхен
14
Джан
Адам
18
Ричи
Спенсер
96
Гутман
Эндрю
24
Амайя
Фрэнки
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дамм ХурхенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Джан АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Канн АлекВратарь
- Защитник
-
27 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Торрес ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Stephen Glass
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Дэлли РашонНападающий
-
11 Де Йонг СимНападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
8'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галлахер Джон
|4
|0.2
|2.
|Леннон Брукс
|2
|0.1
|3.
|Джан Адам
|2
|0.1
|4.
|Мартинес Гонсало
|2
|0.1
|5.
|Ларентович Джефф
|2 (1)
|0.1
|6.
|Малрейни Джейк
|1
|0.05
|7.
|Белло Джордж
|1
|0.05
|8.
|Ремеди Эрик
|1
|0.05
|9.
|Торрес Эрик
|1
|0.05
|10.
|Дамм Хурхен
|0
|0
|11.
|Хайндмен Эмерсон
|0
|0
|12.
|Барко Эсекьель
|0
|0
|13.
|Marcelino Moreno
|0
|0
|14.
|Адамс Мохаммед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васкес Брэндон
|2
|0.1
|2.
|Кубо Юя
|2 (1)
|0.1
|3.
|Медунянин Харис
|1
|0.05
|4.
|Хагглунд Ник
|1
|0.05
|5.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.05
|6.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эскобар Франко
|6
|0
|2.
|Робинсон Майлз
|6
|0
|3.
|Малрейни Джейк
|3
|1
|4.
|Леннон Брукс
|3
|0
|5.
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|6.
|Ремеди Эрик
|3
|0
|7.
|Ларентович Джефф
|2
|0
|8.
|Меса Фернандо
|2
|0
|9.
|Хайндмен Эмерсон
|2
|0
|10.
|Уолкс Антон
|2
|0
|11.
|Барко Эсекьель
|2
|0
|12.
|Белло Джордж
|2
|0
|13.
|Уильямс Джером
|0
|1
|14.
|Торрес Эрик
|1
|0
|15.
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|16.
|Джан Адам
|1
|0
|17.
|Дамм Хурхен
|1
|0
|18.
|Уайк Лоуренс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|6
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|5
|0
|3.
|Уостон Кендаль
|4
|0
|4.
|Станко Калеб
|3
|0
|5.
|Медунянин Харис
|2
|0
|6.
|Ван дер Верфф Майкел
|2
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|2
|0
|9.
|Гутман Эндрю
|2
|0
|10.
|Петтерссон Том
|1
|0
|11.
|Кубо Юя
|1
|0
|12.
|Хагглунд Ник
|1
|0
|13.
|Крус Аллан
|1
|0
|14.
|Бейли Зико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атланта Юнайтед
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|37.5% (6)
|Цинциннати
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 0:4 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:0 Даллас Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Клуб Америка 3:0 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Цинциннати 1:2 Ди Си Юнайтед Цинциннати 2:1 Коламбус Кру
Цинциннати 0:1 Торонто Филадельфия Юнион 3:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атланта Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цинциннати» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атланта Юнайтед» – «Цинциннати», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.00
|1.04
|7.00
|1.09
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.95
|1.86
|1.69
|2.18
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.23
|3.70
|1.08
|6.50
|1.07
|7.20
|1.01
|13.50
|
|7.70
|1.04
|6.55
|1.08
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.35
|3.20
|—
|—
|1.24
|3.88
|1.08
|6.60
|1.05
|7.50
|1.00
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.40
|2.73
|1.50
|2.33
|1.65
|1.94
|1.94
|2.69
|1.50
|2.34
|1.64
|1.99
|1.89
|1.70
|2.23
|1.54
|2.56
|—
|—
|1.17
|5.33
|—
|—