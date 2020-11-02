Торонто
0:1
Перерыв
Стадион: Rentschler Field
Интер Майами
0:1
42' ГолМатуиди Блез
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
97
Ralph
Priso
31
Тсубаса
Эндо
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
18
Нилис
Дилан
22
Свит
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
97 Ralph PrisoПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
-
90 Сильва КевинВратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Свит БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
12 Агудело ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Diego Alonso
Ход матча
42'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|8
|0.4
|2.
|Посуэло Алехандро
|7 (3)
|0.35
|3.
|Пьятти Пабло
|4
|0.2
|4.
|Ларьи Ричи
|3
|0.15
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0.1
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.05
|7.
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|8.
|Маллинс Патрик
|1
|0.05
|9.
|Дельгадо Марко
|0
|0
|10.
|Галлахер Тони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морган Льюис
|5 (1)
|0.25
|2.
|Шеа Брек
|4
|0.2
|3.
|Писарро Родольфо
|3
|0.15
|4.
|Агудело Хуан
|3
|0.15
|5.
|Карранса Хулиан
|2
|0.1
|6.
|Игуаин Гонсало
|1
|0.05
|7.
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.05
|8.
|Пирес Леандро
|1
|0.05
|9.
|Ульоа Виктор
|0
|0
|10.
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пьятти Пабло
|4
|0
|2.
|Ауро Альваро
|4
|0
|3.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|4.
|Симан Лоран
|2
|0
|5.
|Алтидор Жози
|2
|0
|6.
|Гонсалес Омар
|2
|0
|7.
|Делеон Ник
|2
|0
|8.
|Ларьи Ричи
|2
|0
|9.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|10.
|Морроу Джастин
|1
|0
|11.
|Осорио Джонатан
|1
|0
|12.
|Маллинс Патрик
|1
|0
|13.
|Дельгадо Марко
|1
|0
|14.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
|15.
|Акинола Айо
|1
|0
|16.
|Нельсон Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рейес Андрес
|8
|1
|2.
|Пирес Леандро
|8
|0
|3.
|Свит Бен
|5
|0
|4.
|Писарро Родольфо
|4
|0
|5.
|Агудело Хуан
|2
|1
|6.
|Трапп Уилл
|3
|0
|7.
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|8.
|Карранса Хулиан
|3
|0
|9.
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|10.
|Матуиди Блез
|1
|0
|11.
|Шеа Брек
|1
|0
|12.
|Роублс Луис
|1
|0
|13.
|Морган Льюис
|1
|0
|14.
|Маккарти Джон
|1
|0
|15.
|Чапман Джей
|1
|0
|16.
|Робинсон Робби
|1
|0
|17.
|Нилис Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торонто
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|25.93% (7)
|Интер Майами
|15% (3)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Интер Майами Последние 20 матчей: + = -Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торонто» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торонто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торонто» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|—
|—
|4.60
|1.18
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.51
|2.49
|1.25
|3.62
|1.18
|4.25
|1.05
|7.20
|
|4.85
|1.20
|3.45
|1.33
|2.39
|1.62
|1.97
|1.91
|1.71
|2.21
|1.46
|2.84
|1.92
|1.97
|1.29
|3.78
|1.52
|2.64
|1.85
|2.05
|1.65
|2.33
|1.24
|4.23
|—
|—
|1.20
|4.93
|—
|—