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Торонто
0:1
Перерыв

Стадион:
Интер Майами
0'
0:1
42' Гол
Матуиди Блез
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
3
Завалета
Эрик
23
Мавинга
Крис
6
Галлахер
Тони
97
Ralph
Priso
4
Брэдли
Майкл
31
Тсубаса
Эндо
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
20
Акинола
Айо
1
Маккарти
Джон
18
Нилис
Дилан
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
4
Макоун
Кристиан
22
Свит
Бен
8
Матуиди
Блез
6
Трапп
Уилл
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
2
Пауэлл
Альвас
9
Игуаин
Гонсало
Торонто
4-2-3-1
Интер Майами
4-2-3-1

Ход матча

42'
0:1
Матуиди Блез

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 8 0.4
2. Посуэло Алехандро 7 (3) 0.35
3. Пьятти Пабло 4 0.2
4. Ларьи Ричи 3 0.15
5. Алтидор Жози 2 0.1
6. Делеон Ник 1 0.05
7. Осорио Джонатан 1 0.05
8. Маллинс Патрик 1 0.05
9. Дельгадо Марко 0 0
10. Галлахер Тони 0 0
Интер Майами
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морган Льюис 5 (1) 0.25
2. Шеа Брек 4 0.2
3. Писарро Родольфо 3 0.15
4. Агудело Хуан 3 0.15
5. Карранса Хулиан 2 0.1
6. Игуаин Гонсало 1 0.05
7. Пеллегрини Матиас 1 0.05
8. Пирес Леандро 1 0.05
9. Ульоа Виктор 0 0
10. Свит Бен 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 4 0
2. Ауро Альваро 4 0
3. Посуэло Алехандро 3 0
4. Симан Лоран 2 0
5. Алтидор Жози 2 0
6. Гонсалес Омар 2 0
7. Делеон Ник 2 0
8. Ларьи Ричи 2 0
9. Брэдли Майкл 1 0
10. Морроу Джастин 1 0
11. Осорио Джонатан 1 0
12. Маллинс Патрик 1 0
13. Дельгадо Марко 1 0
14. Фрейзер Лайам 1 0
15. Акинола Айо 1 0
16. Нельсон Джейден 1 0
Интер Майами
# Игрок      
1. Рейес Андрес 8 1
2. Пирес Леандро 8 0
3. Свит Бен 5 0
4. Писарро Родольфо 4 0
5. Агудело Хуан 2 1
6. Трапп Уилл 3 0
7. Фигаль Хорхе 3 0
8. Карранса Хулиан 3 0
9. Пеллегрини Матиас 2 0
10. Матуиди Блез 1 0
11. Шеа Брек 1 0
12. Роублс Луис 1 0
13. Морган Льюис 1 0
14. Маккарти Джон 1 0
15. Чапман Джей 1 0
16. Робинсон Робби 1 0
17. Нилис Дилан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 22.22% (6) 3.7% (1) 25.93% (7)
Интер Майами 15% (3) 15% (3) 30% (6) 20% (4) 5% (1) 15% (3)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед
Интер Майами Последние 20 матчей: + = -
Даллас 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Орландо Сити Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед
Интер Майами 1:0 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 1:2 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Атланта Юнайтед 0:0 Интер Майами Нэшвилл 1:0 Интер Майами Интер Майами 3:2 Орландо Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Орландо Сити 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 3:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 1:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 0:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 2:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 2:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Матуиди Блез бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rentschler Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Интер Майами
3.07
3.74
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.15 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.74 2.52
  3.07 2.71 2.90

Самый высокий коэффициент на матч «Торонто» – «Интер Майами» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торонто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Майами» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торонто» – «Интер Майами», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
13.00 1.00 11.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.18 4.25 1.05 7.20
4.85 1.20 3.45 1.33 2.39 1.62 1.97 1.91 1.71 2.21 1.46 2.84 1.92 1.97 1.29 3.78 1.52 2.64 1.85 2.05 1.65 2.33 1.24 4.23 1.20 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.03 1.85 1.67 2.29 1.30 3.66 1.78 2.14 1.55 2.58 1.37 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68
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