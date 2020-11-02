Монреаль Импакт
0:1
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена
Орландо Сити
0:1
39' ГолДайк Дэрил
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
24
Смит
Кайл
19
Мишель
Бенжи
21
Перея
Андрес
18
Дайк
Дэрил
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Шоме ШамитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейя КлеманЗащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
77 РобиньоПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
Ход матча
39'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киото Ромель
|6
|0.3
|2.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.2
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|4
|0.2
|4.
|Кркич Боян
|3 (1)
|0.15
|5.
|Урути Максимлиано
|2
|0.1
|6.
|Сейдич Амар
|2
|0.1
|7.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.05
|8.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.05
|10.
|Камашо Руди
|1
|0.05
|11.
|Табла Баллу
|1
|0.05
|12.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|13.
|Корралес Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|8
|0.42
|2.
|Дайк Дэрил
|7
|0.37
|3.
|Нани Луиш
|5 (1)
|0.26
|4.
|Мишель Бенжи
|4
|0.21
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.16
|6.
|Акинделе Тешо
|3
|0.16
|7.
|Перейра Маурисио
|2
|0.11
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.05
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0.05
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|12.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|13.
|Смит Кайл
|0
|0
|14.
|Перея Андрес
|0
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бинкс Луис
|7
|1
|2.
|Камашо Руди
|2
|1
|3.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|4.
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|5.
|Пьетт Самуэль
|3
|0
|6.
|Корралес Хорхе
|3
|0
|7.
|Киото Ромель
|1
|1
|8.
|Райтала Юкка
|2
|0
|9.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|10.
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0
|11.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|12.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|13.
|Уотерман Джоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|4
|0
|3.
|Тейшейра Руан
|4
|0
|4.
|Нани Луиш
|3
|0
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|6.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|7.
|Миллер Камаль
|3
|0
|8.
|Карлос Антонио
|2
|0
|9.
|Росель Ориоль
|2
|0
|10.
|Янссон Робин
|2
|0
|11.
|Мишель Бенжи
|2
|0
|12.
|Перея Андрес
|2
|0
|13.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|14.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|15.
|Гальесе Педро
|1
|0
|16.
|Смит Кайл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|Орландо Сити
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +6 =1 -13Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити Последние 20 матчей: +10 =7 -3Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|3:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монреаль Импакт» – «Орландо Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монреаль Импакт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орландо Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монреаль Импакт» – «Орландо Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.70
|1.17
|12.00
|1.01
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.90
|1.22
|—
|—
|1.27
|3.55
|2.15
|1.70
|1.91
|1.89
|1.74
|2.08
|1.07
|7.50
|1.31
|3.25
|1.07
|7.50
|1.10
|6.40
|1.08
|7.50
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.15
|—
|—
|3.72
|1.24
|—
|—
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.59
|2.51
|1.29
|3.60
|1.21
|4.20
|1.07
|6.95
|1.05
|7.20
|—
|—
|
|7.74
|1.10
|—
|—
|4.69
|1.21
|2.46
|1.58
|3.39
|1.34
|2.40
|1.61
|1.99
|1.88
|1.71
|2.21
|1.44
|2.89
|1.71
|2.22
|1.27
|3.93
|—
|—
|1.22
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—