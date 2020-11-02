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Монреаль Импакт
0:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
39' Гол
Дайк Дэрил
51' Желтая карточка
Смит Кайл
90'+5
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
26
Корралес
Хорхе
30
Киото
Ромель
9
Кркич
Боян
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
27
Миллер
Камаль
19
Мишель
Бенжи
10
Перейра
Маурисио
8
Мендес
Джегсон
21
Перея
Андрес
18
Дайк
Дэрил
13
Акинделе
Тешо
Монреаль Импакт
3-5-2
Орландо Сити
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киото Ромель 6 0.3
2. Тайдер Сафир 4 (3) 0.2
3. Лаппалайнен Ласси 4 0.2
4. Кркич Боян 3 (1) 0.15
5. Урути Максимлиано 2 0.1
6. Сейдич Амар 2 0.1
7. Ваньяма Виктор 1 0.05
8. Пьетт Самуэль 1 0.05
9. Оквонкво Орджи 1 0.05
10. Камашо Руди 1 0.05
11. Табла Баллу 1 0.05
12. Масьель Эмануэль 0 0
13. Корралес Хорхе 0 0
Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 8 0.42
2. Дайк Дэрил 7 0.37
3. Нани Луиш 5 (1) 0.26
4. Мишель Бенжи 4 0.21
5. Урсо Жуниор 3 0.16
6. Акинделе Тешо 3 0.16
7. Перейра Маурисио 2 0.11
8. Карлос Антонио 1 0.05
9. Мендес Джегсон 1 0.05
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Моутинью Жоау 0 0
12. Дуайер Доминик 0 0
13. Смит Кайл 0 0
14. Перея Андрес 0 0
15. Моутинью Жоан II 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Бинкс Луис 7 1
2. Камашо Руди 2 1
3. Масьель Эмануэль 2 1
4. Ваньяма Виктор 3 0
5. Пьетт Самуэль 3 0
6. Корралес Хорхе 3 0
7. Киото Ромель 1 1
8. Райтала Юкка 2 0
9. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
10. Бро-Гийяр Закари 2 0
11. Тайдер Сафир 1 0
12. Урути Максимлиано 1 0
13. Уотерман Джоэль 1 0
Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 4 0
4. Нани Луиш 3 0
5. Урсо Жуниор 3 0
6. Шлегель Родриго 3 0
7. Миллер Камаль 3 0
8. Карлос Антонио 2 0
9. Росель Ориоль 2 0
10. Смит Кайл 2 0
11. Янссон Робин 2 0
12. Мишель Бенжи 2 0
13. Перея Андрес 2 0
14. Моутинью Жоан II 2 0
15. Моутинью Жоау 1 0
16. Гальесе Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 23.08% (6) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5)
 Орландо Сити 14.71% (5) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Интер Майами Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:4 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 3:1 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Чемпионат МЛС Монреаль Импакт 0:3 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:2 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 3:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 3:3 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:4 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Орландо Сити 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Орландо Сити МЛС Монреаль Импакт 2:2 Орландо Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Дайк Дэрил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 50.00 6.30 1.13
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.30 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.94 2.22
  14.71 4.68 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Монреаль Импакт» – «Орландо Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монреаль Импакт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Орландо Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монреаль Импакт» – «Орландо Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.17 12.00 1.01 1.48 2.55 3.90 1.22 1.04 9.00 2.15 1.70 1.91 1.89 1.74 2.08 1.05 8.50 1.31 3.25 1.04 9.00 1.10 6.40 1.08 7.50 1.01 12.00
4.60 1.15 3.72 1.24 2.34 1.57 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 6.95 1.05 7.20
7.74 1.10 1.33 3.48 1.17 5.29 1.53 2.59 1.37 3.24 1.28 3.88 1.57 2.49 1.33 3.43 1.71 2.22 1.21 4.58 1.22 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.23 3.90 2.44 1.52 1.20 4.20 1.23 3.95 1.02 11.00
3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
1.85 2.03 1.53 2.58 1.22 4.46 1.83 2.08 1.57 2.50 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.73 1.52 2.44 1.32 3.30
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.83 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Где смотреть матч Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити онлайн

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