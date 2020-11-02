Колорадо Рэпидс
Позже
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Сиэтл Саундерс
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
28
Гомес
Еймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|4
|0.31
|2.
|Льюис Джонатан
|4
|0.31
|3.
|Шиньяшики Андре
|3
|0.23
|4.
|Камара Кей
|2
|0.15
|5.
|Рубио Диего
|2
|0.15
|6.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.08
|7.
|Мескида Николас
|1
|0.08
|8.
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|9.
|Гальван Бриан
|1
|0.08
|10.
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|11.
|Намли Юнес
|0
|0
|12.
|Бенезе Николя
|0
|0
|13.
|Прайс Джек
|0
|0
|14.
|Трасти Остон
|0
|0
|15.
|Келли Джереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|9
|0.53
|2.
|Моррис Джордан
|6
|0.35
|3.
|Лодейро Николас
|6 (4)
|0.35
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.18
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.12
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.12
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.12
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.12
|9.
|Брюин Уилл
|1
|0.06
|10.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.06
|11.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|12.
|Толо Нуху
|0
|0
|13.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|4
|1
|2.
|Акоста Келлин
|4
|0
|3.
|Абубакар Лалас
|4
|0
|4.
|Рубио Диего
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|1
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Уорнер Коллен
|1
|0
|9.
|Бенезе Николя
|1
|0
|10.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|11.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|12.
|Бассетт Коул
|1
|0
|13.
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|4
|0
|2.
|Joao Paulo I
|3
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|4.
|Лодейро Николас
|2
|0
|5.
|Леердам Келвин
|2
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|10.
|Делем Жорди
|1
|0
|11.
|Толо Нуху
|1
|0
|12.
|Хопо Шендон
|1
|0
|13.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|25% (5)
|10% (2)
|35% (7)
|Сиэтл Саундерс
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Сиэтл Саундерс: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|5:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|1:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:5 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|2:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колорадо Рэпидс» – «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колорадо Рэпидс» – «Сиэтл Саундерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.90
|1.03
|3.95
|1.22
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.73
|1.88
|1.92
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.19
|4.30
|1.15
|5.00
|1.05
|8.70
|1.04
|9.30
|
|9.90
|1.01
|3.96
|1.20
|3.20
|1.31
|—
|—
|2.09
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.47
|2.88
|1.21
|4.40
|1.16
|5.05
|1.04
|8.70
|1.03
|9.20
|
|—
|—
|4.52
|1.23
|—
|—
|2.57
|1.55
|2.14
|1.76
|1.92
|1.97
|1.68
|2.29
|1.54
|2.60
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.17
|5.36
|—
|—
|—
|—