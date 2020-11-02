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Колорадо Рэпидс
3:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
11' Гол
Шиньяшики Андре
1:1
22' Гол
Моррис Джордан
35' Желтая карточка
Гомес Еймар
2:1
42' Гол
Розенберри Киган
73' Желтая карточка
Моррис Джордан
3:1
75' Гол
Бассетт Коул
90'+5
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
9
Бенезе
Николя
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
5
Толо
Нуху
4
Свенссон
Густаф
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Колорадо Рэпидс
4-3-3
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 5 0.36
2. Льюис Джонатан 4 0.29
3. Шиньяшики Андре 4 0.29
4. Камара Кей 2 0.14
5. Рубио Диего 2 0.14
6. Винс Сэмюэл 1 0.07
7. Мескида Николас 1 0.07
8. Акоста Келлин 1 0.07
9. Гальван Бриан 1 0.07
10. Розенберри Киган 1 0.07
11. Абубакар Лалас 1 0.07
12. Намли Юнес 0 0
13. Прайс Джек 0 0
14. Бенезе Николя 0 0
15. Трасти Остон 0 0
16. Келли Джереми 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 9 0.5
2. Моррис Джордан 7 0.39
3. Лодейро Николас 6 (4) 0.33
4. Леердам Келвин 3 0.17
5. Joao Paulo I 2 0.11
6. Джонс Джовин 2 0.11
7. Ролдан Кристиан 2 0.11
8. Гомес Еймар 2 0.11
9. Брюин Уилл 1 0.06
10. Бвана Хендвалла 1 0.06
11. Арреага Хавьер 0 0
12. Толо Нуху 0 0
13. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 4 1
2. Акоста Келлин 4 0
3. Абубакар Лалас 4 0
4. Рубио Диего 3 0
5. Уилсон Дэнни 1 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Уорнер Коллен 1 0
9. Бенезе Николя 1 0
10. Ирвин Клинт 1 0
11. Льюис Джонатан 1 0
12. Бассетт Коул 1 0
13. Шиньяшики Андре 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 5 0
2. Joao Paulo I 3 0
3. Арреага Хавьер 3 0
4. Лодейро Николас 2 0
5. Леердам Келвин 2 0
6. О'Нил Шейн 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Моррис Джордан 1 0
10. Ролдан Кристиан 1 0
11. Делем Жорди 1 0
12. Толо Нуху 1 0
13. Хопо Шендон 1 0
14. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 17.39% (4) 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 30.43% (7)
 Сиэтл Саундерс 14.29% (5) 17.14% (6) 14.29% (5) 25.71% (9) 11.43% (4) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 4:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Сиэтл Саундерс: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.63 3.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 3.40 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.64 2.57
  1.39 3.97 13.91

Самый высокий коэффициент на матч «Колорадо Рэпидс» – «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колорадо Рэпидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колорадо Рэпидс» – «Сиэтл Саундерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.03 9.90 1.03 3.25 1.31 3.15 1.33 6.80 1.08 1.88 1.92 1.65 2.23 3.90 1.23 1.19 4.30 1.27 3.55 1.05 8.70 1.03 10.00 1.03 10.00
9.90 1.01 3.96 1.20 3.20 1.31 2.09 1.71 1.67 2.20 1.47 2.88 1.21 4.40 1.16 5.05 1.04 8.70 1.03 9.20
4.52 1.23 2.57 1.55 5.95 1.15 2.98 1.42 2.56 1.55 2.90 1.44 2.33 1.65 1.93 1.96 1.50 2.69 1.34 3.42 1.25 4.13 1.37 3.20 1.37 3.21 1.14 6.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.55 1.47 2.11 1.73 1.31 3.25 1.15 4.90 1.75 2.01 1.09 6.50
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
2.86 1.46 2.24 1.70 1.75 2.18 2.48 1.58 2.03 1.85 1.57 2.49 1.38 3.19 1.55 2.55 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95 1.29 3.40
4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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