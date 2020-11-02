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Лос-Анджелес Гэлакси
 
Позже

Стадион:
Реал Солт-Лейк
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
8
Дос
Сантос
Хонатан
29
Зубак
Итан
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
11
Jony
Gonzalez
51
Путна
Эндрю
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
25
Луис
Эвертон
II
6
Руис
Пабло
8
Крейлах
Дамир
11
Руснак
Альберт
10
Бэрд
Кори
9
Мерам
Джастин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 8 (3) 0.47
2. Ллетгет Себастьян 6 0.35
3. Зубак Итан 2 0.12
4. Араухо Хулиан 1 0.06
5. Чичарито 1 0.06
6. Корона Джо 1 0.06
7. Стирс Дэниэл 1 0.06
8. Kai Koreniuk 1 0.06
9. Альварес Эфраин 1 0.06
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Инсуа Эмилиано 0 0
12. Jony Gonzalez 0 0
13. Депай Ник 0 0
14. Вильд Гордон 0 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 7 0.39
2. Мерам Джастин 3 0.17
3. Руснак Альберт 3 (2) 0.17
4. Бэрд Кори 2 0.11
5. Чанг Майкель 1 0.06
6. Руис Пабло 1 0.06
7. Росси Джузеппе 1 0.06
8. Глэд Джастин 1 0.06
9. Джонсон Сэм 1 0.06
10. Мартинес Дуглас 1 0.06

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 6 1
2. Китчен Перри 5 0
3. Депай Ник 4 0
4. Стирс Дэниэл 3 0
5. Инсуа Эмилиано 2 0
6. Фельтшер Рольф 2 0
7. Гонсалес Джанкарло 0 1
8. Кьестан Саша 1 0
9. Дос Сантос Хонатан 1 0
10. Корона Джо 1 0
11. Павон Кристиан 1 0
12. Бингэм Дэвид 1 0
13. Зубак Итан 1 0
14. Харви Карлос 1 0
15. Куэльо Эмиль 1 0
Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Эррера Аарон 6 0
2. Бекерман Кайл 4 1
3. Крейлах Дамир 4 0
4. Руис Пабло 4 0
5. Тоя Донни 4 0
6. Глэд Джастин 4 0
7. Бэрд Кори 4 0
8. Сильва Марсело 3 0
9. Джонсон Сэм 3 0
10. Мартинес Дуглас 1 1
11. Беслер Ник 2 0
12. Мерам Джастин 1 0
13. Чанг Майкель 1 0
14. Портильо Джастин 1 0
15. Луис Эвертон II 1 0
16. Рамирес Хейсон 1 0
17. Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 9.09% (2) 4.55% (1) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 31.82% (7)
 Реал Солт-Лейк 9.52% (2) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 42.86% (9)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Реал Солт-Лейк
2.20
3.85
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.70 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.50 3.05
  2.20 3.85 3.18

Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.00 1.22 3.30 1.30 2.11 1.68 1.94 1.86 1.70 2.15 1.44 2.65 1.21 4.10 1.17 4.70 1.06 8.20 1.04 9.00
4.73 1.21 2.66 1.52 2.20 1.72 1.97 1.92 1.72 2.20 1.57 2.50 1.47 2.79 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.18 1.68 1.50 2.48 1.17 4.70 1.12 5.55
2.94 1.44 2.31 1.66 1.78 2.13 1.55 2.58 1.37 3.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.31
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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