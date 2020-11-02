Лос-Анджелес Гэлакси
Позже
Стадион: Dignity Health Sports Park
Реал Солт-Лейк
29
Зубак
Итан
51
Путна
Эндрю
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
10
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Илоски МиланНападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|8 (3)
|0.47
|2.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.35
|3.
|Зубак Итан
|2
|0.12
|4.
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|5.
|Чичарито
|1
|0.06
|6.
|Корона Джо
|1
|0.06
|7.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.06
|8.
|Kai Koreniuk
|1
|0.06
|9.
|Альварес Эфраин
|1
|0.06
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|12.
|Jony Gonzalez
|0
|0
|13.
|Депай Ник
|0
|0
|14.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|7
|0.39
|2.
|Мерам Джастин
|3
|0.17
|3.
|Руснак Альберт
|3 (2)
|0.17
|4.
|Бэрд Кори
|2
|0.11
|5.
|Чанг Майкель
|1
|0.06
|6.
|Руис Пабло
|1
|0.06
|7.
|Росси Джузеппе
|1
|0.06
|8.
|Глэд Джастин
|1
|0.06
|9.
|Джонсон Сэм
|1
|0.06
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|6
|1
|2.
|Китчен Перри
|5
|0
|3.
|Депай Ник
|4
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|6.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|7.
|Гонсалес Джанкарло
|0
|1
|8.
|Кьестан Саша
|1
|0
|9.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|10.
|Корона Джо
|1
|0
|11.
|Павон Кристиан
|1
|0
|12.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|13.
|Зубак Итан
|1
|0
|14.
|Харви Карлос
|1
|0
|15.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Аарон
|6
|0
|2.
|Бекерман Кайл
|4
|1
|3.
|Крейлах Дамир
|4
|0
|4.
|Руис Пабло
|4
|0
|5.
|Тоя Донни
|4
|0
|6.
|Глэд Джастин
|4
|0
|7.
|Бэрд Кори
|4
|0
|8.
|Сильва Марсело
|3
|0
|9.
|Джонсон Сэм
|3
|0
|10.
|Мартинес Дуглас
|1
|1
|11.
|Беслер Ник
|2
|0
|12.
|Мерам Джастин
|1
|0
|13.
|Чанг Майкель
|1
|0
|14.
|Портильо Джастин
|1
|0
|15.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|16.
|Рамирес Хейсон
|1
|0
|17.
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|Реал Солт-Лейк
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:0 Даллас Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:3 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Солт-Лейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Реал Солт-Лейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|4.00
|1.22
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.11
|1.68
|1.94
|1.86
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.21
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|8.20
|1.04
|9.00
|
|—
|—
|4.73
|1.21
|—
|—
|2.66
|1.52
|2.20
|1.72
|1.97
|1.92
|1.72
|2.20
|1.57
|2.50
|1.47
|2.79
|—
|—
|1.19
|4.94
|—
|—
|—
|—