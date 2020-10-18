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  3. Англия
Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Брайтон
0'
18' Желтая карточка
Райан Мэтт
1:0
19' Пенальти
Заха Уилфрид
41'
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
44
Ридевальд
Жайро
15
Шлупп
Джеффри
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
1
Райан
Мэтт
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
2
Лемпти
Тарик
3
Уайт
Бен
III
8
Биссума
Ив
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
Кристал Пэлас
4-4-2
Брайтон
3-4-2-1

Ход матча

18'
 
Райан Мэтт
19'
Заха Уилфрид
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 4 (2) 0.8
2. Таунсенд Андрос 1 0.2
3. Куйяте Шейку 1 0.2
4. Шлупп Джеффри 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.8
2. Троссар Леандро 1 0.2
3. Марч Соломон 1 0.2
4. Коннолли Аарон 1 0.2
5. Биссума Ив 1 0.2
6. Джаханбакш Алиреза 0 0
7. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 2 0
2. Макартур Джеймс 1 0
3. Маккарти Джеймс 1 0
4. Заха Уилфрид 1 0
5. Шлупп Джеффри 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Данк Льюис 1 0
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Райан Мэтт 1 0
5. Троссар Леандро 1 0
6. Альсате Стивен 1 0
7. Уайт Бен III 1 0
8. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Брайтон 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон
Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Кристал Пэлас 1:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
8. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
13. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон 0:1 Заявка 5 1 0 4 8 - 11 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
19. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • Первый тайм
  • 43'
    Со штрафного навесил Марч на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Макартур.
  • 42'
    Ничего не получается создать сегодня футболистам "Брайтона" у чужих ворот. Слишком надежно защищаются сегодня хозяева.
  • 41'
    Троссар отбыгрался в стеночку с Лалланой перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 40'
    По флангу отдавал Шлупп на ход Митчеллу, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • 39'
    Теперь уже Заха забрасывал в штрафную на Бачуайи, но тот не смог оторваться от Данка и потерял мяч.
  • 38'
    Низом прострелил вновь Лемпти в штрафную на Лаллану, но тот нарушил правила в борьбе против Ридевальда.
  • 37'
    С правого фланга Лемпти навесил в штрафную на ход Мопе, но тот в очередной раз проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 36'
    Прорвался по флангу Лемпти и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.
  • 35'
    Красиво пяткой Мопе отдал в штрафную на Лаллану, но тот так и не смог пробить в окружении троих защитников.
  • 34'
    Долго катают мяч "чайки" на чужой половине поля, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 33'
    Троссар в разрез отдал в штрафную на ход Мопе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кэхилл.
  • 32'
    Тонко покатил Марч в штрафную, куда врывался Мопе, но пробить по воротам ему не позволил в силовой борьбе Куйяте.
  • 31'
    По ногам получил в центре поля Биссума от Макартура. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 30'
    С углового навесил Таунсенд на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Куйяте не позволил в верховой борьбе Бёрн.
  • 29'
    Со штрафного навесил Заха на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу в борьбе с защитником Ридевальд.
  • 28'
    Подобрал мяч на фланге Марч и в касание подал в центр штрафной, где пробил головой Мопе, но мяч полетел выше перекладины. 
  • 27'
    С левого фланга низом прострелить смог Митчелл, но здесь спокойно в подкате Уэбстер вынес сферу.
  • 26'
    Взял инициативу на себя Мопе, прошел к чужой штрафной и пробил по воротам, но сфера полетела точно в руки Гуаите.
  • 25'
    С правого фланга Таунсенд подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • 23'
    Прорывался по флангу Шлупп, обыграл защитника, но слишком далеко отпустил от себя сферу, которая вышла за пределы поля.
  • 22'
    В центре поля получил по голове локтем Шлупп. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу лондонцев.
  • 21'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Ридевальд на Бачуайи, но тот оторвался от защитника, правда выпустив мяч за пределы поля.
  • Желтая карточка
    20'
    Слишком активно что-то доказывал арбитру Райан, за что тут же получил желтую карточку.
  • Пенальти
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уилфред Заха! Уверенно реализовал пенальти Заха пробив в нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону. Мяч в сетке!
  • Пенальти!
    18'
    Продавил соперника по флангу Таунсенд и подал в центр штрафной, где Бачуайи упал в борьбе против Данка. Судья назначил пенальти!
  • 17'
    На фланге обыграл финтом защитника Лаллана и подал в центр штрафной, но здесь головой сферу вынес в центр поля Кэхилл.
  • 16'
    Отдавал по флангу Лемпти на ход Мопе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 14'
    Уайт сместился с фланга к линии штрафной и пробил низом в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 13'
    Простреливал с левого фланга Марч в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 12'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Биссума и пробил с ходу в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 11'
    С углового навесил Марч на линию вратарской. Здесь выиграл верх Гуаита и кулаками вынес сферу подальше.
  • Угловой
    10'
    Прорвался по правому флангу Лемпти и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 9'
    После навеса с фланга от Лемпти в своей штрафной выиграл верх Куйяте и головой сбросил мяч в руки голкиперу.
  • 8'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Данк, но снова здесь не было ни единого шанса у Мопе в борьбе против защитников.
  • 7'
    Убежал по левой бровке Марч и прострелил на дальнюю штангу, но здесь удар вторым касанием от Лемпти заблокировали защитники.
  • Офсайд
    6'
    Мог убегать на ворота соперника Бачуайи после паса от Макартура, но оказался он в положении "вне игры".
  • 5'
    Дальний заброс исполнил Данк в штрафную на Мопе, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против двоих защитников.
  • 4'
    Диагональным пасом Ридевальд по флангу запустил Шлуппа, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределамми поля.
  • 3'
    Низом прострелил с правого фланга Уайт в центр под удар Лаллане, но выстрел в касание последнего оказался неточным.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желто-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Кристал Пэлас"!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках пятого тура АПЛ нас ждет интересное противостояние середняков лиги, "Кристал Пэлас" примет "Брайтон". Обе команды показывают неплохой футбол в этом сезоне, но вот с результатами испытывают некие проблемы. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 151
    Кристал Пэлас 68.9% (104)
    X 22.5% (34)
    Брайтон 8.6% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брайтон
    3.15
    3.70
    5.55
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.88 3.40 4.50
1.67 3.70 5.55
3.15 3.32 2.45
1.69 3.54 5.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.07 7.20 1.07 4.75 1.18 3.35 1.31 2.07 1.81 1.92 1.87 1.44 2.75 1.30 3.70 1.12 7.20 1.09 8.40 1.02 11.50
8.70 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.29 1.64 1.73 2.23 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.25
3.17 1.40 2.71 1.49 3.12 1.39 2.19 1.72 1.83 2.05 1.60 2.43 1.37 3.23 1.59 2.44 1.47 2.80 1.10 8.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.63 1.48 1.80 2.01 1.37 3.10 1.04 10.00
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.66 1.52 2.18 1.75 1.69 2.27 1.45 2.91 1.20 4.60 1.10 7.32 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.27 1.62 1.67 2.40 1.27 3.50
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.90 1.33
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Брайтон

Исход игры
Кристал Пэлас
68.9% (104)
Ничья
22.5% (34)
Брайтон
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
69.8% (104)
Нет
30.2% (45)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
41.7% (63)
1:0 Кристал Пэлас
19.2% (29)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:2 Ничья
5.3% (8)
2:0 Кристал Пэлас
4.6% (7)
1:2 Брайтон
4% (6)
0:1 Брайтон
2.6% (4)
0:3 Брайтон
1.3% (2)
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