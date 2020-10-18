Теперь уже Заха забрасывал в штрафную на Бачуайи, но тот не смог оторваться от Данка и потерял мяч.

По флангу отдавал Шлупп на ход Митчеллу, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

Троссар отбыгрался в стеночку с Лалланой перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

Ничего не получается создать сегодня футболистам "Брайтона" у чужих ворот. Слишком надежно защищаются сегодня хозяева.

Со штрафного навесил Марч на ближнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу в центр поля Макартур.

38' Низом прострелил вновь Лемпти в штрафную на Лаллану, но тот нарушил правила в борьбе против Ридевальда.

37' С правого фланга Лемпти навесил в штрафную на ход Мопе, но тот в очередной раз проиграл верховую борьбу за мяч защитнику.

36' Прорвался по флангу Лемпти и прострелил в штрафную, но мяч еще в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.

35' Красиво пяткой Мопе отдал в штрафную на Лаллану, но тот так и не смог пробить в окружении троих защитников.

34' Долго катают мяч "чайки" на чужой половине поля, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

33' Троссар в разрез отдал в штрафную на ход Мопе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Кэхилл.

32' Тонко покатил Марч в штрафную, куда врывался Мопе, но пробить по воротам ему не позволил в силовой борьбе Куйяте.

31' По ногам получил в центре поля Биссума от Макартура. Судья все видел и назначил штрафной удар.

30' С углового навесил Таунсенд на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Куйяте не позволил в верховой борьбе Бёрн.

29' Со штрафного навесил Заха на дальнюю штангу, но здесь немного не успел подставить ногу в борьбе с защитником Ридевальд.

28' Подобрал мяч на фланге Марч и в касание подал в центр штрафной, где пробил головой Мопе, но мяч полетел выше перекладины.

27' С левого фланга низом прострелить смог Митчелл, но здесь спокойно в подкате Уэбстер вынес сферу.

26' Взял инициативу на себя Мопе, прошел к чужой штрафной и пробил по воротам, но сфера полетела точно в руки Гуаите.

25' С правого фланга Таунсенд подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

23' Прорывался по флангу Шлупп, обыграл защитника, но слишком далеко отпустил от себя сферу, которая вышла за пределы поля.

22' В центре поля получил по голове локтем Шлупп. Все видел арбитр и назначил штрафной удар в пользу лондонцев.

21' Дальний заброс исполнял в штрафную Ридевальд на Бачуайи, но тот оторвался от защитника, правда выпустив мяч за пределы поля.

20' Слишком активно что-то доказывал арбитру Райан, за что тут же получил желтую карточку.

19' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Уилфред Заха! Уверенно реализовал пенальти Заха пробив в нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону. Мяч в сетке!

18' Продавил соперника по флангу Таунсенд и подал в центр штрафной, где Бачуайи упал в борьбе против Данка. Судья назначил пенальти!

17' На фланге обыграл финтом защитника Лаллана и подал в центр штрафной, но здесь головой сферу вынес в центр поля Кэхилл.

16' Отдавал по флангу Лемпти на ход Мопе, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

14' Уайт сместился с фланга к линии штрафной и пробил низом в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

13' Простреливал с левого фланга Марч в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

12' Выиграл подбор у штрафной соперника Биссума и пробил с ходу в ближний угол, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

11' С углового навесил Марч на линию вратарской. Здесь выиграл верх Гуаита и кулаками вынес сферу подальше.

10' Прорвался по правому флангу Лемпти и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

9' После навеса с фланга от Лемпти в своей штрафной выиграл верх Куйяте и головой сбросил мяч в руки голкиперу.

8' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Данк, но снова здесь не было ни единого шанса у Мопе в борьбе против защитников.

7' Убежал по левой бровке Марч и прострелил на дальнюю штангу, но здесь удар вторым касанием от Лемпти заблокировали защитники.

6' Мог убегать на ворота соперника Бачуайи после паса от Макартура, но оказался он в положении "вне игры".

5' Дальний заброс исполнил Данк в штрафную на Мопе, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против двоих защитников.

4' Диагональным пасом Ридевальд по флангу запустил Шлуппа, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределамми поля.

3' Низом прострелил с правого фланга Уайт в центр под удар Лаллане, но выстрел в касание последнего оказался неточным.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе желто-белый комплект формы.