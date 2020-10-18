Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Селхерст Парк
Брайтон
18' Желтая карточкаРайан Мэтт
1:0
19' ПенальтиЗаха Уилфрид
24
Кэхилл
Гари
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.8
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.2
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.2
|4.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.8
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|3.
|Марч Соломон
|1
|0.2
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.2
|5.
|Биссума Ив
|1
|0.2
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|7.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|2.
|Макартур Джеймс
|1
|0
|3.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Данк Льюис
|1
|0
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|4.
|Райан Мэтт
|1
|0
|5.
|Троссар Леандро
|1
|0
|6.
|Альсате Стивен
|1
|0
|7.
|Уайт Бен III
|1
|0
|8.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Брайтон
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон
Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Кристал Пэлас
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.07
|7.20
|1.07
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.35
|1.31
|2.07
|1.81
|1.92
|1.87
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.30
|3.70
|1.12
|7.20
|1.09
|8.40
|1.02
|11.50
|8.70
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.10
|7.40
|1.08
|8.30
|1.01
|16.25
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.40
|2.71
|1.49
|3.12
|1.39
|2.19
|1.72
|1.83
|2.05
|1.60
|2.43
|1.37
|3.23
|1.59
|2.44
|1.47
|2.80
|—
|—
|1.10
|8.57
|—
|—
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Брайтон
Исход игры
Кристал Пэлас
68.9% (104)
Ничья
22.5% (34)
Брайтон
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
69.8% (104)
Нет
30.2% (45)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
41.7% (63)
1:0 Кристал Пэлас
19.2% (29)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:2 Ничья
5.3% (8)
2:0 Кристал Пэлас
4.6% (7)
1:2 Брайтон
4% (6)
0:1 Брайтон
2.6% (4)
0:3 Брайтон
1.3% (2)
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