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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Брайтон
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
III
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
14
Лаллана
Адам
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Кристал Пэлас
4-4-2
Брайтон
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 3 (1) 0.75
2. Таунсенд Андрос 1 0.25
3. Куйяте Шейку 1 0.25
4. Шлупп Джеффри 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 1
2. Троссар Леандро 1 0.25
3. Марч Соломон 1 0.25
4. Коннолли Аарон 1 0.25
5. Биссума Ив 1 0.25
6. Джаханбакш Алиреза 0 0
7. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 2 0
2. Макартур Джеймс 1 0
3. Маккарти Джеймс 1 0
4. Заха Уилфрид 1 0
5. Шлупп Джеффри 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Данк Льюис 1 0
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Троссар Леандро 1 0
5. Альсате Стивен 1 0
6. Уайт Бен III 1 0
7. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Брайтон 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон
Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 3:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:1 Кристал Пэлас Кубок Брайтон 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Брайтон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Брайтон Брайтон 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 1:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
13. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2020, осталось 5 часов.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 125
    Кристал Пэлас 70.4% (88)
    X 20% (25)
    Брайтон 9.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брайтон
    2.86
    3.38
    2.67
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.80 3.20 2.65
    2.80 3.35 2.65
    2.85 3.38 2.65
    2.86 3.38 2.67

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.60 1.03 7.20 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.03 1.84 1.78 2.10 1.40 2.95 1.29 3.65 1.11 6.50 1.08 6.90 1.01 12.00
    9.30 1.06 7.70 1.09 3.20 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.60 1.02 14.75
    3.42 1.36 3.00 1.45 2.56 1.58 2.07 1.86 1.81 2.13 1.61 2.49 1.28 4.01
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.78 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.75 1.45 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.20
    2.88 1.47 2.36 1.65 1.83 2.09 1.52 2.68 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.47 1.64 2.20 1.25 3.70
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брайтон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    70.4% (88)
    Ничья
    20% (25)
    Брайтон
    9.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.85% (65)
    Меньше
    47.15% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    67.48% (83)
    Нет
    32.52% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    40.8% (51)
    1:0 Кристал Пэлас
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    16% (20)
    2:0 Кристал Пэлас
    4.8% (6)
    1:2 Брайтон
    4% (5)
    0:1 Брайтон
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    3:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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