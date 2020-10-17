Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Брайтон
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
14
Лаллана
Адам
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|3 (1)
|0.75
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.25
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.25
|4.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|1
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|3.
|Марч Соломон
|1
|0.25
|4.
|Коннолли Аарон
|1
|0.25
|5.
|Биссума Ив
|1
|0.25
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|7.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|2.
|Макартур Джеймс
|1
|0
|3.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Данк Льюис
|1
|0
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|4.
|Троссар Леандро
|1
|0
|5.
|Альсате Стивен
|1
|0
|6.
|Уайт Бен III
|1
|0
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Брайтон
|25% (2)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон
Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.60
|1.03
|7.20
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.03
|1.84
|1.78
|2.10
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.29
|3.65
|1.11
|6.50
|1.08
|6.90
|1.01
|12.00
|9.30
|1.06
|7.70
|1.09
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.75
|1.11
|6.80
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.36
|3.00
|1.45
|2.56
|1.58
|2.07
|1.86
|1.81
|2.13
|1.61
|2.49
|—
|—
|1.28
|4.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брайтон
Исход игры
Кристал Пэлас
70.4% (88)
Ничья
20% (25)
Брайтон
9.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.85% (65)
Меньше
47.15% (58)
Обе команды забьют
Да
67.48% (83)
Нет
32.52% (40)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
40.8% (51)
1:0 Кристал Пэлас
20.8% (26)
1:1 Ничья
16% (20)
2:0 Кристал Пэлас
4.8% (6)
1:2 Брайтон
4% (5)
0:1 Брайтон
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:1 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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