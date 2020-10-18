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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного поединка АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Встреча состоится в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!