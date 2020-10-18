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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
23
Бергвейн
Стевен
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
30
Антонио
Майкл
18
Форнальс
Пабло
Тоттенхэм
4-3-3
Вест Хэм
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 6 1.5
2. Кейн Гарри 3 (1) 0.75
3. Орье Серж 1 0.25
4. Лукас Моура 1 0.25
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.25
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боуэн Джаррод 3 0.75
2. Антонио Майкл 2 0.5
3. Форнальс Пабло 1 0.25
4. Алле Себастьян 1 0.25
5. Крессуэлл Арон 0 0
6. Фредерикс Райан 0 0
7. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0
3. Цоуфал Владимир 1 0
4. Форнальс Пабло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Вест Хэм 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити
Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги
Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
3. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
4. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
7. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
8. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
19. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
20. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
    Ассистент: Дэниел Кук (Англия);
    Ассистент: Иан Хассин (Англия);
    Резервный: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного поединка АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты "Тоттенхэма" и "Вест Хэма". Встреча состоится в Лондоне, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 162
Тоттенхэм 96.3% (156)
X 2.5% (4)
Вест Хэм 1.2% (2)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
1.75
4.55
5.61
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.20 5.50
1.71 4.00 5.00
1.75 4.55 5.10
1.65 4.15 5.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 4.60 1.16 4.10 1.28 2.45 1.59 2.20 1.72 1.92 1.94 1.74 2.17 1.57 2.41 1.30 3.80 1.23 4.50 1.09 6.80 1.07 7.20
15.75 1.02 14.25 1.03 5.05 1.19 4.05 1.25 2.49 1.61 1.93 1.89 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 8.00
5.01 1.20 2.39 1.65 2.12 1.81 1.85 2.07 1.65 2.37 1.53 2.67 1.20 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.62 1.57 2.45 1.22 4.60
3.68 1.28 2.48 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.30
3.13 1.40 2.48 1.59 1.88 2.03 1.61 2.44 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.01 1.75 1.52 2.48 1.31 3.25
5.05 1.17 3.64 1.28 1.93 1.87 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

Исход игры
Тоттенхэм
96.3% (156)
Ничья
2.5% (4)
Вест Хэм
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.73% (122)
Меньше
23.27% (37)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.5% (77)
3:1 Тоттенхэм
19.8% (32)
2:0 Тоттенхэм
16.7% (27)
1:0 Тоттенхэм
3.1% (5)
3:2 Тоттенхэм
3.1% (5)
3:0 Тоттенхэм
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:1 Тоттенхэм
1.2% (2)
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