Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Вест Хэм
24
Орье
Серж
10
Кейн
Гарри
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|6
|1.5
|2.
|Кейн Гарри
|3 (1)
|0.75
|3.
|Орье Серж
|1
|0.25
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.25
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.25
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.75
|2.
|Антонио Майкл
|2
|0.5
|3.
|Форнальс Пабло
|1
|0.25
|4.
|Алле Себастьян
|1
|0.25
|5.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|6.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|7.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Вест Хэм
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити
Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|4.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|8.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.60
|1.16
|4.10
|1.28
|2.45
|1.59
|2.20
|1.72
|1.92
|1.94
|1.74
|2.17
|1.57
|2.41
|1.30
|3.80
|1.23
|4.50
|1.09
|6.80
|1.07
|7.20
|15.75
|1.02
|14.25
|1.03
|5.05
|1.19
|4.05
|1.25
|2.49
|1.61
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.31
|3.52
|1.24
|4.15
|1.10
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.01
|1.20
|—
|—
|2.39
|1.65
|2.12
|1.81
|1.85
|2.07
|1.65
|2.37
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.20
|5.00
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
96.3% (156)
Ничья
2.5% (4)
Вест Хэм
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.73% (122)
Меньше
23.27% (37)
Обе команды забьют
Да
75.47% (120)
Нет
24.53% (39)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
47.5% (77)
3:1 Тоттенхэм
19.8% (32)
2:0 Тоттенхэм
16.7% (27)
1:0 Тоттенхэм
3.1% (5)
3:2 Тоттенхэм
3.1% (5)
3:0 Тоттенхэм
3.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (4)
4:1 Тоттенхэм
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!