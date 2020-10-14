Лидс
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Стадион: Элланд Роуд
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|3
|0.75
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.5
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.5
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.25
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.25
|6.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|2
|0.5
|2.
|Нету Педру
|1
|0.25
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.25
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|1
|0
|2.
|Даллас Стюарт
|1
|0
|3.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|3.
|Невеш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Вулверхэмптон
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити
Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Лидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|3.
|Лестер
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|4.
|Арсенал
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 11
|9
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|7.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 11
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 13
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.02
|7.80
|1.06
|3.40
|1.32
|2.46
|1.52
|2.01
|1.77
|1.77
|2.12
|—
|—
|1.39
|2.80
|1.31
|3.75
|1.13
|6.00
|1.09
|6.40
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.33
|2.70
|1.53
|2.14
|1.79
|1.86
|2.07
|1.65
|2.39
|1.44
|3.01
|1.30
|3.82
|—
|—
|1.10
|8.36
|—
|—
Прогнозы на матч Лидс - Вулверхэмптон
Исход игры
Лидс
64.4% (47)
Ничья
21.9% (16)
Вулверхэмптон
13.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (38)
Меньше
45.71% (32)
Обе команды забьют
Да
71.43% (50)
Нет
28.57% (20)
Популярный счёт
2:1 Лидс
35.6% (26)
1:1 Ничья
19.2% (14)
1:0 Лидс
17.8% (13)
1:2 Вулверхэмптон
8.2% (6)
0:1 Вулверхэмптон
4.1% (3)
3:2 Лидс
2.7% (2)
2:0 Лидс
2.7% (2)
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