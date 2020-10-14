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Лидс
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 3 0.75
2. Кошта Элдер 2 0.5
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.5
4. Харрисон Джек 1 0.25
5. Морено Родриго 1 0.25
6. Филлипс Кэлвин 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 2 0.5
2. Нету Педру 1 0.25
3. Саисс Ромен 1 0.25
4. Поденсе Даниэл 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 1 0
2. Даллас Стюарт 1 0
3. Бэмфорд Патрик 1 0
4. Филлипс Кэлвин 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Марсал Фернандо 1 0
3. Невеш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Вулверхэмптон 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити
Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Лидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Лидс 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:1 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Лидс
Лидс 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Лидс Вулверхэмптон 4:3 Лидс Лидс 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Лидс Лидс 1:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Вулверхэмптон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 11 - 2 9
3. Лестер Заявка 4 3 0 1 12 - 7 9
4. Арсенал Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
5. Ливерпуль Заявка 4 3 0 1 11 - 11 9
6. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
7. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
8. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
10. Вест Хэм Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
11. Саутгемптон Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
12. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 3 1 0 2 5 - 11 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 4 0 1 3 5 - 13 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 1 - 6 0
20. Фулхэм Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Лидс 64.4% (47)
    X 21.9% (16)
    Вулверхэмптон 13.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.54
    3.38
    3.03
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.50 3.30 2.90
    2.48 3.35 2.95
    2.54 3.38 3.03

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.02 7.80 1.06 3.40 1.32 2.46 1.52 2.01 1.77 1.77 2.12 1.39 2.80 1.31 3.75 1.13 6.00 1.09 6.40 1.02 11.50
    3.60 1.33 2.70 1.53 2.14 1.79 1.86 2.07 1.65 2.39 1.44 3.01 1.30 3.82 1.10 8.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.83 1.95 1.39 2.95 1.12 6.30
    2.96 1.45 2.42 1.62 1.88 2.03 1.55 2.60 1.40 3.17
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.60 1.45 1.65 2.14 1.27 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 1.98
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.32
    Где смотреть матч Лидс - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лидс
    64.4% (47)
    Ничья
    21.9% (16)
    Вулверхэмптон
    13.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (38)
    Меньше
    45.71% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (50)
    Нет
    28.57% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    35.6% (26)
    1:1 Ничья
    19.2% (14)
    1:0 Лидс
    17.8% (13)
    1:2 Вулверхэмптон
    8.2% (6)
    0:1 Вулверхэмптон
    4.1% (3)
    3:2 Лидс
    2.7% (2)
    2:0 Лидс
    2.7% (2)
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