Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Сент-Мэрис
Эвертон
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
18 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.8
|2.
|Адамс Че
|1
|0.2
|3.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.2
|4.
|Вестергор Янник
|1
|0.2
|5.
|Дженепо Мусса
|1
|0.2
|6.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|8.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|1.4
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.6
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.4
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мина Йерри
|1
|0.2
|6.
|Динь Люка
|0
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|8.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|9.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|10.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Адамс Че
|1
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ришарлисон
|1
|1
|2.
|Родригес Хамес
|1
|0
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|4.
|Аллан Маркес
|1
|0
|5.
|Гомеш Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Эвертон
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 7
|14
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|6.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|9.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|13.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|4.30
|1.22
|3.35
|1.32
|—
|—
|2.15
|1.75
|1.92
|1.94
|1.72
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.23
|4.20
|1.17
|4.80
|1.06
|8.80
|1.05
|9.40
|12.75
|1.03
|11.25
|1.04
|4.40
|1.22
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.17
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.17
|5.40
|1.14
|5.95
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.18
|1.27
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.11
|1.78
|1.88
|2.00
|1.65
|2.33
|1.51
|2.65
|1.43
|3.00
|—
|—
|1.15
|6.27
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон
Исход игры
Саутгемптон
10.1% (16)
Ничья
31.4% (50)
Эвертон
58.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
86.62% (136)
Нет
13.38% (21)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
42.1% (67)
1:1 Ничья
25.8% (41)
2:1 Саутгемптон
6.9% (11)
0:1 Эвертон
6.3% (10)
2:2 Ничья
5% (8)
1:3 Эвертон
4.4% (7)
0:2 Эвертон
2.5% (4)
1:0 Саутгемптон
2.5% (4)
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