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Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Эвертон
0' 7'
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
11
Редмонд
Натан
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
1
Пикфорд
Джордан
22
Годфри
Бен
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
10
Сигурдссон
Гильфи
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
17
Айуоби
Алекс
Саутгемптон
4-4-2
Эвертон
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 4 (1) 0.8
2. Адамс Че 1 0.2
3. Ромеу Ориоль 1 0.2
4. Вестергор Янник 1 0.2
5. Дженепо Мусса 1 0.2
6. Уолкотт Тео 0 0
7. Армстронг Стюарт 0 0
8. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 7 1.4
2. Родригес Хамес 3 0.6
3. Кин Майкл 2 0.4
4. Ришарлисон 1 (1) 0.2
5. Мина Йерри 1 0.2
6. Динь Люка 0 0
7. Коулмэн Шеймус 0 0
8. Сигурдссон Гильфи 0 0
9. Дукуре Абдулай 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 2 0
2. Уокер-Питерс Кайл 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Ришарлисон 1 1
2. Родригес Хамес 1 0
3. Дукуре Абдулай 1 0
4. Аллан Маркес 1 0
5. Гомеш Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Эвертон 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги
Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 7 14
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
6. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
7. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
9. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
10. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
11. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
13. Саутгемптон 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
14. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Первый тайм
  • 9'
    "Саутгемптон" в первые минуты встречи больше контролирует мяч. Доводить комбинации до ударов по воротам пока никому не удаётся.
  • 8'
    Уокер-Питерс на правом фланге не заметил подкравшегося сзади Айуоби и мяч потерял.
  • 7'
    Айуоби слева вошёл в штрафную площадь, но пробить по воротам ему не дали. Алексу пришлось делать передачу назад.
  • Фол, нарушение
    6'
    Годфри в центре поля ударил по ногам Ингса.
  • Угловой
    5'
    Уорд-Праус исполнил и первый угловой удар в матче. На дальней штанге кто-то из игроков "Саутгемптона" нарушил правила.
  • 4'
    Уорд-Праус слева со штрафного навесил к воротам. Кин всех опередил вверху и выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дукуре на фланге подтолкнул в спину Бертранда.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах, "Эвертон" - в светло-зелёных футболках и серых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрис"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 3.50 2.30
3.05 3.70 2.40
2.76 3.56 2.64
2.96 3.53 2.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 10.50 1.03 4.30 1.22 3.35 1.32 2.15 1.75 1.92 1.94 1.72 2.20 1.45 2.70 1.23 4.20 1.17 4.80 1.06 8.80 1.05 9.40
12.75 1.03 11.25 1.04 4.40 1.22 3.36 1.33 2.17 1.77 1.67 2.25 1.47 2.72 1.17 5.40 1.14 5.95 1.06 9.40
4.18 1.27 2.50 1.57 2.11 1.78 1.88 2.00 1.65 2.33 1.51 2.65 1.43 3.00 1.15 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.12 1.72 1.50 2.60 1.17 5.00
3.26 1.34 2.12 1.72 1.55 2.48 1.15 5.80 1.11 6.65
3.33 1.35 2.75 1.48 2.17 1.74 1.71 2.21 1.50 2.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.30 1.81 1.94 1.36 3.00 1.24 4.00
4.60 1.20 3.15 1.41 1.83 1.98 1.39 3.12 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.37
Букмекер Да Нет
4.10 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.44
Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Эвертон

Исход игры
Саутгемптон
10.1% (16)
Ничья
31.4% (50)
Эвертон
58.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
61.78% (97)
Меньше
38.22% (60)
Обе команды забьют
Да
86.62% (136)
Нет
13.38% (21)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
42.1% (67)
1:1 Ничья
25.8% (41)
2:1 Саутгемптон
6.9% (11)
0:1 Эвертон
6.3% (10)
2:2 Ничья
5% (8)
1:3 Эвертон
4.4% (7)
0:2 Эвертон
2.5% (4)
1:0 Саутгемптон
2.5% (4)
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