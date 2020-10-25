Первый тайм

9' "Саутгемптон" в первые минуты встречи больше контролирует мяч. Доводить комбинации до ударов по воротам пока никому не удаётся.

8' Уокер-Питерс на правом фланге не заметил подкравшегося сзади Айуоби и мяч потерял.

7' Айуоби слева вошёл в штрафную площадь, но пробить по воротам ему не дали. Алексу пришлось делать передачу назад.

6' Годфри в центре поля ударил по ногам Ингса.