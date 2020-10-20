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Саутгемптон
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 4 (1) 0.8
2. Адамс Че 1 0.2
3. Ромеу Ориоль 1 0.2
4. Вестергор Янник 1 0.2
5. Дженепо Мусса 1 0.2
6. Уолкотт Тео 0 0
7. Армстронг Стюарт 0 0
8. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 7 1.4
2. Родригес Хамес 3 0.6
3. Кин Майкл 2 0.4
4. Ришарлисон 1 (1) 0.2
5. Мина Йерри 1 0.2
6. Динь Люка 0 0
7. Коулмэн Шеймус 0 0
8. Сигурдссон Гильфи 0 0
9. Дукуре Абдулай 0 0
10. Айуоби Алекс 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 2 0
2. Уокер-Питерс Кайл 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Адамс Че 1 0
6. Дженепо Мусса 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Ришарлисон 1 1
2. Родригес Хамес 1 0
3. Дукуре Абдулай 1 0
4. Аллан Маркес 1 0
5. Гомеш Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Эвертон 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги
Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 7 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Саутгемптон 8.6% (5)
    X 27.6% (16)
    Эвертон 63.8% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Эвертон
    2.90
    3.56
    2.62
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.90 3.40 2.40
    2.82 3.56 2.58
    2.82 3.54 2.62

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.50 1.04 10.50 1.05 4.15 1.24 3.18 1.36 2.12 1.80 1.67 2.25 1.44 2.83 1.17 5.40 1.14 5.95 1.06 9.40
    4.10 1.27 2.47 1.61 2.10 1.82 1.88 2.05 1.64 2.42 1.51 2.76 1.42 3.09 1.15 6.46
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.12 1.36 2.12 1.72 1.52 2.53 1.15 5.80 1.11 6.65
    3.26 1.38 2.68 1.52 2.10 1.82 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.36 3.12 1.20 4.55
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Эвертон

    Исход игры
    Саутгемптон
    8.6% (5)
    Ничья
    27.6% (16)
    Эвертон
    63.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (35)
    Меньше
    37.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Эвертон
    44.8% (26)
    1:1 Ничья
    22.4% (13)
    0:1 Эвертон
    5.2% (3)
    1:3 Эвертон
    5.2% (3)
    2:1 Саутгемптон
    5.2% (3)
    0:2 Эвертон
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    1:0 Саутгемптон
    3.4% (2)
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