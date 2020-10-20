Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.8
|2.
|Адамс Че
|1
|0.2
|3.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.2
|4.
|Вестергор Янник
|1
|0.2
|5.
|Дженепо Мусса
|1
|0.2
|6.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|8.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|1.4
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.6
|3.
|Кин Майкл
|2
|0.4
|4.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.2
|5.
|Мина Йерри
|1
|0.2
|6.
|Динь Люка
|0
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|8.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|9.
|Дукуре Абдулай
|0
|0
|10.
|Айуоби Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Адамс Че
|1
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ришарлисон
|1
|1
|2.
|Родригес Хамес
|1
|0
|3.
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|4.
|Аллан Маркес
|1
|0
|5.
|Гомеш Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Эвертон
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|12.50
|1.04
|10.50
|1.05
|4.15
|1.24
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.17
|5.40
|1.14
|5.95
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.27
|—
|—
|2.47
|1.61
|2.10
|1.82
|1.88
|2.05
|1.64
|2.42
|1.51
|2.76
|1.42
|3.09
|—
|—
|1.15
|6.46
|—
|—
Прогнозы на матч Саутгемптон - Эвертон
Исход игры
Саутгемптон
8.6% (5)
Ничья
27.6% (16)
Эвертон
63.8% (37)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (35)
Меньше
37.5% (21)
Обе команды забьют
Да
83.93% (47)
Нет
16.07% (9)
Популярный счёт
1:2 Эвертон
44.8% (26)
1:1 Ничья
22.4% (13)
0:1 Эвертон
5.2% (3)
1:3 Эвертон
5.2% (3)
2:1 Саутгемптон
5.2% (3)
0:2 Эвертон
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
1:0 Саутгемптон
3.4% (2)
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