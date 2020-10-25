Сент-Максимин слева сместился к центру и с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч после рикошета полетел в правый угол, но Патрисиу сумел среагировать и накрыть сферу перчатками.

1-1 по ударам в створ ворот к концу первого тайма.

"Вулверхэмптон" комбинирует на левом фланге, но не может подобраться к чужим воротам.

42' Нету справа со штрафного навесил на Хименеса, который не попал г7оловой по мячу.

41' Альмирон на фланге влетел в ноги Нету и получил жёлтую карточку.

40' Поденсе слева обыграл двух соперников и навесил к воротам. Защитники "Ньюкасла" вверху опередили Хименеса и выбили мяч из штрафной площади.

39' Сент-Максимин справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

38' Нету справа прорвался к воротам, но его прострел к воротам перехватил Хендрик.

37' Патрисиу вышел вперёд на навес Фрейзера справа и забрал мяч в руки.

36' Нету справа заложил вираж и забросил мяч точно в руки Дарлоу.

35' Мёрфи справа сделал заброс в штрафную площадь на Уилсона, который неудачно сыграл при приёме мяча.

34' Нету по флангу не смог убежать от Льюиса. Джамал выбил мяч за боковую линию поля.

33' У Саисса слева не получилась подача на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.

32' Поденсе получил травму в стыке с Шёром. Даниэл передвигается по полю прихрамывая.

31' Фрейзер справа навесил точно в руки Патрисиу.

30' У Фрейзера подача справа со штрафного опасной не получилась. Защитники "Вулверхэмптона" спокойно выбили мяч от ворот.

29' Невеш на фланге зацепил ногу Сент-Максимина.

28' Альмирона на левом фланге встретили два соперника и выбили мяч за боковую линию поля.

27' "Вулверхэмптон" забрал мяч и старается методично расшатывать оборону соперников.

25' Саисс на левом фланге не смог переиграть Мёрфи и упустил мяч за пределы поля.

24' Семеду на правом фланге атаки ударил по ногам Льюиса.

22' "Ньюкасл" продолжает комбинировать на чужой половине поля. Гости выдали активные четыре-пять минут.

21' Фрейзер от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч головой выбил высокий Килман.

20' Фрейзер слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

19' Семеду в центре поля придержал соперника руками.

18' Угловой удар исполнили гости. Мяч выбит защитниками "Вулверхэмптона" к центральному кругу.

17' Уилсон откликнулся справа на длинный заброс вперёд. Килман догнал Каллума и не позволил нанести удар по воротам.

16' Льюис по левому флангу прошёл вперёд, но передачу сделал назад к центральному кругу.

15' "Ньюкасл" первую четверть часа проводит в обороне. Гости пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.

14' Нету с Хименесом справа подобрались к воротам. Рауль с восьми метров в дальний угол пробил очень неточно.

12' Семеду на правом фланге не смог уйти от Льюиса. Джамал выбил мяч за боковую линию поля.

11' Семеду справа выкатил мяч на Хименеса, который в касание с двадцати метров пробил неудачно.

10' Поденсе с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

9' Нету исполнил первый угловой удар в матче. Дарлоу вышел на перехват и забрал мяч в руки.

8' "Вулверхэмптон" перехватил инициативу. Мяч перестал покидать половину поля гостей.

7' Семеду на правом фланге получил мяч, но передачу к воротам исполнить не смог.

6' Дарлоу пришлось вступать в игру. Поденсе нанёс плотный удар в правый угол. Голкипер в прыжке отбил мяч в сторону.

5' Саисс слева навесил в центр штрафной площади, где Хименес не смог выиграть борьбу вверху.

4' Шёр показывает арбитру бутылку, валяющуюся на поле. Именно в неё попал мяч. Как попала бутылка на поле при отсутствии зрителей, остаётся загадкой.

3' Сент-Максимин на правом фланге не смог пройти Дендонкера.

2' "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках, "Ньюкасл" - в полосатых чёрно-белых.