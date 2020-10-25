Вулверхэмптон
0:0
Перерыв
Стадион: Молинью
Ньюкасл
40' Желтая карточкаАльмирон Мигель
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
27
Саисс
Ромен
26
Дарлоу
Карл
15
Льюис
Джамал
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саисс РоменПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|3
|0.5
|2.
|Нету Педру
|1
|0.17
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.17
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|5.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|4 (2)
|0.67
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.17
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.17
|4.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|6.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|7.
|Манкильо Хави
|1
|0
|8.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Ньюкасл
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|9.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|10.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.83
|2.05
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.06
|7.60
|1.05
|8.30
|1.01
|15.00
|8.40
|1.07
|—
|—
|6.95
|1.11
|—
|—
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.21
|4.55
|1.08
|8.30
|1.06
|9.50
|1.01
|18.50
|3.15
|1.38
|2.61
|1.53
|2.07
|1.81
|1.66
|2.30
|1.47
|2.78
|1.61
|2.41
|1.36
|3.25
|1.70
|2.22
|1.55
|2.55
|1.50
|2.81
|—
|—
|1.24
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Вулверхэмптон
71.8% (112)
Ничья
21.8% (34)
Ньюкасл
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
65.36% (100)
Нет
34.64% (53)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37.8% (59)
1:0 Вулверхэмптон
21.8% (34)
1:1 Ничья
18.6% (29)
2:0 Вулверхэмптон
8.3% (13)
3:1 Вулверхэмптон
3.2% (5)
1:2 Ньюкасл
2.6% (4)
0:1 Ньюкасл
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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