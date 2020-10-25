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Вулверхэмптон
0:0
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл
0'
40' Желтая карточка
Альмирон Мигель
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
27
Саисс
Ромен
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
26
Дарлоу
Карл
23
Мёрфи
Джейкоб
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
15
Льюис
Джамал
21
Фрейзер
Райан
16
Хендрик
Джефф
24
Альмирон
Мигель
13
Уилсон
Каллум
10
Сент-Максимин
Аллан
Вулверхэмптон
3-4-3
Ньюкасл
5-3-2

Ход матча

40'
 
Альмирон Мигель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 3 0.5
2. Нету Педру 1 0.17
3. Саисс Ромен 1 0.17
4. Поденсе Даниэл 0 0
5. Килман Макс 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 4 (2) 0.67
2. Хендрик Джефф 1 0.17
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.17
4. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Крафт Эмиль 1 0
6. Ласcеллс Джамал 1 0
7. Манкильо Хави 1 0
8. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Ньюкасл 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
6. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 7 10
8. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
9. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
10. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вулверхэмптон" - "Ньюкасл" - 0:0.
  • 45'
    "Вулверхэмптон" комбинирует на левом фланге, но не может подобраться к чужим воротам.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Мэйсон в первом тайме.
  • 45'
    1-1 по ударам в створ ворот к концу первого тайма.
  • 43'
    Сент-Максимин слева сместился к центру и с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч после рикошета полетел в правый угол, но Патрисиу сумел среагировать и накрыть сферу перчатками.
  • 42'
    Нету справа со штрафного навесил на Хименеса, который не попал г7оловой по мячу.
  • Желтая карточка
    41'
    Альмирон на фланге влетел в ноги Нету и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    Поденсе слева обыграл двух соперников и навесил к воротам. Защитники "Ньюкасла" вверху опередили Хименеса и выбили мяч из штрафной площади.
  • 39'
    Сент-Максимин справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • 38'
    Нету справа прорвался к воротам, но его прострел к воротам перехватил Хендрик.
  • 37'
    Патрисиу вышел вперёд на навес Фрейзера справа и забрал мяч в руки.
  • 36'
    Нету справа заложил вираж и забросил мяч точно в руки Дарлоу.
  • 35'
    Мёрфи справа сделал заброс в штрафную площадь на Уилсона, который неудачно сыграл при приёме мяча.
  • 34'
    Нету по флангу не смог убежать от Льюиса. Джамал выбил мяч за боковую линию поля.
  • 33'
    У Саисса слева не получилась подача на дальнюю штангу. Мяч улетел за пределы поля.
  • Травма, повреждение
    32'
    Поденсе получил травму в стыке с Шёром. Даниэл передвигается по полю прихрамывая.
  • 31'
    Фрейзер справа навесил точно в руки Патрисиу.
  • 30'
    У Фрейзера подача справа со штрафного опасной не получилась. Защитники "Вулверхэмптона" спокойно выбили мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    29'
    Невеш на фланге зацепил ногу Сент-Максимина.
  • 28'
    Альмирона на левом фланге встретили два соперника и выбили мяч за боковую линию поля.
  • 27'
    "Вулверхэмптон" забрал мяч и старается методично расшатывать оборону соперников.
  • 25'
    Саисс на левом фланге не смог переиграть Мёрфи и упустил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    24'
    Семеду на правом фланге атаки ударил по ногам Льюиса.
  • 22'
    "Ньюкасл" продолжает комбинировать на чужой половине поля. Гости выдали активные четыре-пять минут.
  • Угловой
    21'
    Фрейзер от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч головой выбил высокий Килман.
  • 20'
    Фрейзер слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • Фол, нарушение
    19'
    Семеду в центре поля придержал соперника руками.
  • Угловой
    18'
    Угловой удар исполнили гости. Мяч выбит защитниками "Вулверхэмптона" к центральному кругу.
  • Опасный момент
    17'
    Уилсон откликнулся справа на длинный заброс вперёд. Килман догнал Каллума и не позволил нанести удар по воротам.
  • 16'
    Льюис по левому флангу прошёл вперёд, но передачу сделал назад к центральному кругу.
  • 15'
    "Ньюкасл" первую четверть часа проводит в обороне. Гости пока не нанесли ни одного удара в сторону чужих ворот.
  • 14'
    Нету с Хименесом справа подобрались к воротам. Рауль с восьми метров в дальний угол пробил очень неточно.
  • 12'
    Семеду на правом фланге не смог уйти от Льюиса. Джамал выбил мяч за боковую линию поля.
  • 11'
    Семеду справа выкатил мяч на Хименеса, который в касание с двадцати метров пробил неудачно.
  • 10'
    Поденсе с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    9'
    Нету исполнил первый угловой удар в матче. Дарлоу вышел на перехват и забрал мяч в руки.
  • 8'
    "Вулверхэмптон" перехватил инициативу. Мяч перестал покидать половину поля гостей.
  • 7'
    Семеду на правом фланге получил мяч, но передачу к воротам исполнить не смог.
  • Опасный момент
    6'
    Дарлоу пришлось вступать в игру. Поденсе нанёс плотный удар в правый угол. Голкипер в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 5'
    Саисс слева навесил в центр штрафной площади, где Хименес не смог выиграть борьбу вверху.
  • 4'
    Шёр показывает арбитру бутылку, валяющуюся на поле. Именно в неё попал мяч. Как попала бутылка на поле при отсутствии зрителей, остаётся загадкой.
  • 3'
    Сент-Максимин на правом фланге не смог пройти Дендонкера.
  • 2'
    "Вулверхэмптон" играет в оранжевых футболках, "Ньюкасл" - в полосатых чёрно-белых.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Молинью"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 2.80 4.50
2.40 2.35 4.80
1.82 3.62 5.40
2.40 2.30 5.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.17 4.90 1.83 2.05 1.12 6.10 1.12 6.10 1.09 7.20 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 15.00
8.40 1.07 6.95 1.11 2.82 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.29 3.68 1.21 4.55 1.08 8.30 1.06 9.50 1.01 18.50
3.15 1.38 2.61 1.53 2.07 1.81 1.66 2.30 1.47 2.78 1.61 2.41 1.36 3.25 1.70 2.22 1.55 2.55 1.50 2.81 1.24 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.08 7.90
2.62 1.49 1.72 2.15 1.33 3.30 1.09 7.40 1.06 9.00
1.37 3.23 1.20 4.78 1.47 2.81 1.31 3.57 1.35 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.30 1.33 2.17 1.69 1.50 2.59 1.19 4.85 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Вулверхэмптон
71.8% (112)
Ничья
21.8% (34)
Ньюкасл
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
65.36% (100)
Нет
34.64% (53)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37.8% (59)
1:0 Вулверхэмптон
21.8% (34)
1:1 Ничья
18.6% (29)
2:0 Вулверхэмптон
8.3% (13)
3:1 Вулверхэмптон
3.2% (5)
1:2 Ньюкасл
2.6% (4)
0:1 Ньюкасл
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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