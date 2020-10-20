  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 3 0.6
2. Нету Педру 1 0.2
3. Саисс Ромен 1 0.2
4. Поденсе Даниэл 0 0
5. Килман Макс 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 4 (2) 0.8
2. Хендрик Джефф 1 0.2
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.2
4. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Крафт Эмиль 1 0
6. Ласcеллс Джамал 1 0
7. Манкильо Хави 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Ньюкасл 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
5. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
7. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
8. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
9. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
10. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
11. Лидс Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2020, осталось 2 дня 9 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Вулверхэмптон 73.2% (41)
    X 23.2% (13)
    Ньюкасл 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.82
    3.60
    5.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.80 3.60 4.70
    1.82 3.62 5.40
    1.82 3.52 5.34

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.80 1.07 7.10 1.10 2.91 1.42 2.21 1.68 1.68 2.32 1.32 3.45 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.25
    3.03 1.43 2.65 1.54 2.26 1.72 1.89 2.03 1.68 2.33 1.51 2.76 1.24 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.74 2.09 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.90
    2.74 1.50 2.24 1.72 1.74 2.23 1.47 2.86 1.35 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.85 1.13 5.85
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ньюкасл

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    73.2% (41)
    Ничья
    23.2% (13)
    Ньюкасл
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (22)
    Меньше
    59.26% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    35.7% (20)
    1:0 Вулверхэмптон
    26.8% (15)
    1:1 Ничья
    19.6% (11)
    2:0 Вулверхэмптон
    8.9% (5)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный