Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Ньюкасл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|3
|0.6
|2.
|Нету Педру
|1
|0.2
|3.
|Саисс Ромен
|1
|0.2
|4.
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|5.
|Килман Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|4 (2)
|0.8
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.2
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.2
|4.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|6.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|7.
|Манкильо Хави
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Ньюкасл
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|5.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|11.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.80
|1.07
|7.10
|1.10
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.68
|2.32
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.23
|4.30
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.25
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.43
|2.65
|1.54
|2.26
|1.72
|1.89
|2.03
|1.68
|2.33
|1.51
|2.76
|—
|—
|1.24
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ньюкасл
Исход игры
Вулверхэмптон
73.2% (41)
Ничья
23.2% (13)
Ньюкасл
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (22)
Меньше
59.26% (32)
Обе команды забьют
Да
61.11% (33)
Нет
38.89% (21)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
35.7% (20)
1:0 Вулверхэмптон
26.8% (15)
1:1 Ничья
19.6% (11)
2:0 Вулверхэмптон
8.9% (5)
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