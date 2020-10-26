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Бёрнли
 
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Стадион:
Тоттенхэм
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Бёрнли
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.25
2. Вуд Крис 1 0.25
3. Данн Джимми 1 0.25
4. Макнил Дуайт 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 7 1.4
2. Кейн Гарри 5 (1) 1
3. Орье Серж 1 0.2
4. Лукас Моура 1 0.2
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.2
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
7. Регилон Серхио 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Родригес Джей 1 0
4. Вествуд Эшли 1 0
5. Тэйлор Чарли 1 0
6. Тарковски Джеймс 1 0
7. Макнил Дуайт 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Тоттенхэм 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
9. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
10. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
11. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
    Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия);
    Ассистент: Стив Беннет (Кент, Англия);
    Резервный: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках 6-го тура АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Бёрнли» и «Тоттенхэма». Встреча состоится в Бёрнли, на стадионе «Терф Мур». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 160
Бёрнли 0.6% (1)
X 3.1% (5)
Тоттенхэм 96.3% (154)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Тоттенхэм
6.50
4.65
1.55
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.30 4.50 1.53
6.50 4.60 1.52
6.35 4.65 1.53
6.19 4.58 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.31 2.23 1.71 1.98 1.88 1.74 2.17 1.47 2.70 1.23 4.20 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70
13.75 1.03 12.25 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.73 2.14 1.48 2.69 1.20 4.75 1.16 5.50 1.07 9.00
4.55 1.23 3.20 1.40 2.67 1.53 2.23 1.72 1.99 1.92 1.74 2.22 1.58 2.53 1.47 2.83 1.18 5.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80
3.38 1.32 2.22 1.66 1.55 2.45 1.16 5.30 1.12 6.60
3.41 1.35 2.91 1.45 2.28 1.68 1.77 2.17 1.53 2.63 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
4.60 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.02
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Бёрнли - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм

Исход игры
Бёрнли
0.6% (1)
Ничья
3.1% (5)
Тоттенхэм
96.3% (154)
Тотал 2.5
Больше
75.8% (119)
Меньше
24.2% (38)
Обе команды забьют
Да
73.25% (115)
Нет
26.75% (42)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.5% (76)
1:3 Тоттенхэм
17.5% (28)
0:2 Тоттенхэм
11.9% (19)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (17)
0:3 Тоттенхэм
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
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