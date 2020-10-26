1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.25
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.25
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.25
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|7
|1.4
|2.
|Кейн Гарри
|5 (1)
|1
|3.
|Орье Серж
|1
|0.2
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.2
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.2
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Барнс Эшли
|1
|0
|3.
|Родригес Джей
|1
|0
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|5.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|6.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|7.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Тоттенхэм
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|5.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|10.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|4.30
|1.22
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.23
|1.71
|1.98
|1.88
|1.74
|2.17
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.23
|4.20
|1.17
|4.70
|1.06
|8.10
|1.05
|8.70
|13.75
|1.03
|12.25
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.25
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.20
|4.75
|1.16
|5.50
|1.07
|9.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.55
|1.23
|3.20
|1.40
|2.67
|1.53
|2.23
|1.72
|1.99
|1.92
|1.74
|2.22
|1.58
|2.53
|1.47
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.57
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм
Исход игры
Бёрнли
0.6% (1)
Ничья
3.1% (5)
Тоттенхэм
96.3% (154)
Тотал 2.5
Больше
75.8% (119)
Меньше
24.2% (38)
Обе команды забьют
Да
73.25% (115)
Нет
26.75% (42)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
47.5% (76)
1:3 Тоттенхэм
17.5% (28)
0:2 Тоттенхэм
11.9% (19)
0:1 Тоттенхэм
10.6% (17)
0:3 Тоттенхэм
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:3 Тоттенхэм
1.3% (2)
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