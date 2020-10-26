—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках 6-го тура АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Бёрнли» и «Тоттенхэма». Встреча состоится в Бёрнли, на стадионе «Терф Мур». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!