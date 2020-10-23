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Бёрнли
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.25
2. Вуд Крис 1 0.25
3. Данн Джимми 1 0.25
4. Макнил Дуайт 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 7 1.4
2. Кейн Гарри 5 (1) 1
3. Орье Серж 1 0.2
4. Лукас Моура 1 0.2
5. Н'Домбеле Тангай 1 0.2
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
7. Регилон Серхио 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Родригес Джей 1 0
4. Вествуд Эшли 1 0
5. Тэйлор Чарли 1 0
6. Тарковски Джеймс 1 0
7. Макнил Дуайт 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 1 0
2. Доэрти Мэтт 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Уинкс Гарри 1 0
5. Ло Чельсо Джовани 1 0
6. Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0
 Тоттенхэм 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 5 4 1 0 14 - 7 13
2. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3. Ливерпуль Заявка 5 3 1 1 13 - 13 10
4. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
5. Лестер Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6. Арсенал Заявка 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Вулверхэмптон Заявка 5 3 0 2 5 - 7 9
8. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 15 - 8 8
9. Челси Заявка 5 2 2 1 13 - 9 8
10. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
12. Саутгемптон Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Ньюкасл Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 0 2 9 - 12 6
16. Брайтон Заявка 5 1 1 3 9 - 11 4
17. Вест Бромвич Заявка 5 0 2 3 5 - 13 2
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 2 - 7 1
20. Фулхэм Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Бёрнли 0% (0)
    X 1.4% (1)
    Тоттенхэм 98.6% (70)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Тоттенхэм
    5.70
    4.35
    1.67
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.70 4.00 1.60
    5.50 4.00 1.65
    5.35 4.35 1.67
    5.65 4.16 1.65

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.10 1.04 3.80 1.27 3.00 1.39 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.18 5.00 1.13 5.50 1.04 9.70 1.03 10.00
    12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.03 1.87 1.57 2.43 1.40 3.00 1.18 4.95 1.14 5.90 1.04 10.75
    4.13 1.27 3.17 1.41 2.42 1.64 2.06 1.87 1.83 2.10 1.59 2.51 1.40 3.20 1.15 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.79 1.45 2.70 1.15 5.50
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.60
    3.24 1.39 2.66 1.53 2.09 1.83 1.66 2.34 1.47 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
    4.30 1.22 2.91 1.41 1.75 2.08 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Где смотреть матч Бёрнли - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм

    Исход игры
    Бёрнли
    0% (0)
    Ничья
    1.4% (1)
    Тоттенхэм
    98.6% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.26% (54)
    Меньше
    21.74% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75.36% (52)
    Нет
    24.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    59.2% (42)
    0:2 Тоттенхэм
    11.3% (8)
    1:3 Тоттенхэм
    11.3% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    9.9% (7)
    0:3 Тоттенхэм
    2.8% (2)
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