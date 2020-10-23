Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.25
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.25
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.25
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|7
|1.4
|2.
|Кейн Гарри
|5 (1)
|1
|3.
|Орье Серж
|1
|0.2
|4.
|Лукас Моура
|1
|0.2
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.2
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Барнс Эшли
|1
|0
|3.
|Родригес Джей
|1
|0
|4.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|5.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|6.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|7.
|Макнил Дуайт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Тоттенхэм
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =4 -2Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа
Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Бёрнли 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:2 Бёрнли Кубок Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Тоттенхэм Кубок Carling Тоттенхэм 4:1 Бёрнли Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 7
|13
|2.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 13
|10
|4.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|Лестер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 8
|9
|6.
|Арсенал
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|15 - 8
|8
|9.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|13 - 9
|8
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 12
|6
|16.
|Брайтон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 11
|4
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 13
|2
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.10
|1.04
|3.80
|1.27
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.03
|1.84
|1.81
|2.07
|1.59
|2.46
|1.38
|3.05
|1.18
|5.00
|1.13
|5.50
|1.04
|9.70
|1.03
|10.00
|12.25
|1.04
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.43
|1.40
|3.00
|1.18
|4.95
|1.14
|5.90
|1.04
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.13
|1.27
|3.17
|1.41
|2.42
|1.64
|2.06
|1.87
|1.83
|2.10
|1.59
|2.51
|1.40
|3.20
|—
|—
|1.15
|6.51
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бёрнли - Тоттенхэм
Исход игры
Бёрнли
0% (0)
Ничья
1.4% (1)
Тоттенхэм
98.6% (70)
Тотал 2.5
Больше
78.26% (54)
Меньше
21.74% (15)
Обе команды забьют
Да
75.36% (52)
Нет
24.64% (17)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
59.2% (42)
0:2 Тоттенхэм
11.3% (8)
1:3 Тоттенхэм
11.3% (8)
0:1 Тоттенхэм
9.9% (7)
0:3 Тоттенхэм
2.8% (2)
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