  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Арсенал
0'
22' Желтая карточка
Фред Сантос
25' Желтая карточка
Холдинг Роб
27' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
43'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
6
Погба
Поль
18
Фернандеш
Бруну
11
Гринвуд
Мэйсон
10
Рэшфорд
Маркус
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
2
Бельерин
Эктор
25
Эльнени
Мохамед
18
Парти
Томас
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
Манчестер Юнайтед
4-1-2-1-2
Арсенал
3-4-2-1

Ход матча

22'
Фред Сантос
 
25'
 
Холдинг Роб
27'
 
Габриэль дос Сантос

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.5
2. Рэшфорд Маркус 2 0.33
3. Магуайр Гарри 1 0.17
4. Ван де Бек Донни 1 0.17
5. Уан-Биссака Аарон 1 0.17
6. Мата Хуан 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.43
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.14
3. Пепе Николя 1 0.14
4. Габриэль дос Сантос 1 0.14
5. Нкетиа Эдди 1 0.14
6. Сака Букайо 1 0.14
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 2 0
2. Фред Сантос 2 0
3. Марсьяль Антони 0 1
4. Фернандеш Бруну 1 0
5. Матич Неманья 1 0
6. Магуайр Гарри 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Рэшфорд Маркус 1 0
9. Джеймс Дэниэл 1 0
10. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Ляказетт Александр 1 0
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Холдинг Роб 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)
 Арсенал 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
3. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
4. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
5. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
6. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
7. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
8. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
9. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
10. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
11. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
12. Арсенал 0:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
15. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
19. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    43'
    В контратаке манкунианцев из глубины поля прошёл заброс в штрафную площадку, где Рэшфорд выиграл борьбу за мяч, но у него судьи зафиксировали офсайд.
  • 42'
    Аккуратней стали действовать на чужой половине поля "канониры", не допуская уже никаких обрезок.
  • 41'
    Виллиан с правого фланга теперь пытался выполнить подача в штрафную площадку, но неудачно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.
  • 40'
    Микель Артета выскочил к кромке поля, активно начав что-то подсказывать своим подопечным.
  • Штанга
    39'
    ОПАСНО! С правого фланга Виллиан сместился в центр, обыгрался с Обамеянгом, после чего пробивал с левой ноги в дальний верхний угол - мяч полетел чуть выше створа ворот, "облизнув" перекладину.
  • 38'
    Снова прошёл заброс справа на левый край штрафной площади, откуда Обамеянг после этого простреливал в центр, но там защитники "Ман Юнайтед" сработали.
  • 37'
    Упал игровой ритм в последние минуты - игра стала более вязкой. Команды всё больше пасуются поперёк поля.
  • 35'
    Виллиан теперь справа забрасывал мяч на левый край штрафной площади на Обамеянга, но тот под прессингом Линделофа не сумел обработать мяч.
  • Дождь
    34'
    Дождь начал моросить в Манчестере. Уле Гуннар Сульшер решил уйти от кромки поля и спрятаться под крышу.
  • 33'
    Тирни с левого фланга выполнил длинный перевод направо в направлении Виллиана, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за боковую линию.
  • 32'
    Манкунианцы начали, словно нарочно, отходить всей командой на свою треть поля, чтобы потом выстреливать в контратаку, как сжатая пружина.
  • Фол, нарушение
    31'
    Штрафной удар в глубине поля заработали манкунианцы. Следовал заброс со стандарта в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе выиграли защитники "Арсенала".
  • 30'
    Разладилась совсем в последнее время комбинационная игра "Арсенала". Всё чаще начали допускать обрезки игроки гостей.
  • Желтая карточка
    28'
    Рэшфорд теперь рвался в контратаку, но его откровенно руками схватил Габриэль, который также получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    27'
    Из глубины поля прошёл заброс на правый край штрафной площади гостей на забегание Фернандешу, у которого судьи углядели небольшой офсайд.
  • Желтая карточка
    26'
    В перспективную контратаку по центру теперь уже вырывались манкунианцы, и Холдингу пришлось срывать её ценой жёлтой карточки.
  • 25'
    Виллиан подавал со стандарта с закруткой на ворота, но Магуайр в высоком прыжке сумел отбить мяч в поле.
  • Фол, нарушение
    24'
    Сака на левом фланге атаки обокрал Уан-Биссаку, который в ответном отборе сумел лишь нарушить правила.
  • Желтая карточка
    23'
    Отбились после подачи углового лондонцы и рвались в контратаку, которую лишь ценой жёлтой карточки сумел остановить Фред.
  • Опасный момент
    22'
    Рэшфорд выдал прекрасный разрезной пас на левый край штрафной площади на Гринвуда, который в касание мощно пробивал по воротам - Лено ногами парировал мяч на угловой.
  • Судья
    21'
    Тирни с левого фланга подавал в штрафную площадку, где Ляказетт падал в борьбе с защитником, но не нарушались правила против француза.
  • 20'
    Постепенно территориальное преимущество начинает переходить к хозяевам поля. Пока что мы наблюдаем равную борьбу в центральной зоне.
  • 19'
    Сака в ответной атаке пасовал по левому флангу на забегание Обамеянгу, но габонца к мячу не пустили, и снаряд ушёл за лицевую линию.
  • Офсайд
    18'
    Правым краем в контратаку бежали манкунианцы, и Гринвуд врывался на край штрафной площади после паса из глубины, но Мэйсон был в небольшом офсайде.
  • Травма, повреждение
    17'
    Рэшфорд получил повреждение в одном из игровых единоборств. Арбитру пришлось остановить игру, чтобы Маркус пришёл в себя.
  • 16'
    У манкунианцев в первой четверти матча серьёзные проблемы даже с переходом центральной линии, не говоря уже о чём-то большем.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Бельерин с правого фланга остро простреливал мяч на дальнюю штангу, где Обамеянгу не хватило каких-то сантиметров, чтобы дотянуться до мяча в падении, и переправить его в ворота.
  • Фол, нарушение
    14'
    Ляказетт нарушил правила против Фреда, неподалёку от чужой штрафной площади. Извинился нарушитель сразу после своего фола.
  • 13'
    С левого края Виллиан смещался в центр, намереваясь найти возможность для удара по воротам, но мяч у бразильца смогли украсть соперники.
  • Угловой
    12'
    "Канониры" очередной угловой с левого фланга подали, но результат остаётся прежним - выиграть борьбу в воздухе у чужих ворот лондонцы не могут.
  • 11'
    Мактоминай на правом фланге обокрал Сака, после чего простреливал мяч в чужую штрафную площадку, но отбился "Арсенал", стараниями Габриэля.
  • 10'
    Уле Гуннар Сульшер вышел к кромке поля, но не пытается он что-то подсказывать своим подопечным, просто наблюдая за игрой.
  • Офсайд
    9'
    Заброс на левый фланг атаки хозяев следовал в направлении Погба, но тот оказался в небольшом положении "вне игры".
  • Угловой
    8'
    Ещё один угловой слева подал Виллиан, но и на этот раз борьбу в воздухе у своих владений выиграли футболисты "Ман Юнайтед".
  • Угловой
    7'
    Первый угловой на левом фланге заработали лондонцы. Подача Виллиана следовала на ближнюю штангу, но там защитники манкунианцев были на высоте.
  • 6'
    На Ляказетта следовала передача в район полукружия штрафной площади хозяев, но не позволили защитники "МЮ", чтобы мяч дошёл до адресата.
  • 5'
    Фернандеш в центре поля зацепился за мяч, но разогнать атаку "красных дьяволов" не сумел - Виллиан придержал его в борьбе руками.
  • 4'
    Сака протащил мяч в атаку по левому флангу, но сместиться в центр или прострелить в штрафную площадку ему не позволили - только аут заработал Букайо.
  • 3'
    В турнирной таблице обе команды имеют неприятную ситуацию, находясь ближе к аутсайдерам, нежели к лидерам. Так что на ничью в этот вечер вряд ли кто-то согласится.
  • 2'
    Сумбурная игра пошла на первых минутах встречи. Обе команды сразу включили высокий прессинг, изъявляя желанием играть первым номером.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.05 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.74 4.05
  2.33 2.91 3.76

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.77 2.04 1.45 2.70 1.73 2.18 1.19 4.60 1.14 5.55 1.15 5.40 1.11 6.50 1.03 10.50 1.03 10.00
8.90 1.02 8.10 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 2.00 1.99 1.52 2.53 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.00
2.89 1.45 2.30 1.68 2.00 1.89 1.69 2.28 1.51 2.68 1.80 2.11 1.61 2.45 1.54 2.66 1.51 2.76 1.37 3.34 1.14 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50 1.17 5.50
2.91 1.41 1.95 1.85 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.95
1.60 2.46 1.35 3.38 1.11 7.40 1.47 2.85 1.34 3.48 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.27 3.55
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Арсенал

Исход игры
Манчестер Юнайтед
69.6% (110)
Ничья
23.4% (37)
Арсенал
7% (11)
Тотал 2.5
Больше
70.13% (108)
Меньше
29.87% (46)
Обе команды забьют
Да
86.36% (133)
Нет
13.64% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
50.6% (80)
1:1 Ничья
16.5% (26)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.9% (14)
2:2 Ничья
5.7% (9)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
1:2 Арсенал
3.2% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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