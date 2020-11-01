Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Олд Траффорд
Арсенал
22' Желтая карточкаФред Сантос
25' Желтая карточкаХолдинг Роб
27' Желтая карточкаГабриэль дос Сантос
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|3 (2)
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.33
|3.
|Магуайр Гарри
|1
|0.17
|4.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.17
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.17
|6.
|Мата Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.43
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.14
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.14
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.14
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.14
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.14
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|2
|0
|2.
|Фред Сантос
|2
|0
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|4.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|5.
|Матич Неманья
|1
|0
|6.
|Магуайр Гарри
|1
|0
|7.
|Байи Эрик
|1
|0
|8.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|10.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Себальос Дани
|1
|0
|6.
|Парти Томас
|1
|0
|7.
|Холдинг Роб
|1
|0
|8.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
|Арсенал
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|3.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|6.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|11.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|12.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.50
|1.11
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.73
|2.18
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.15
|5.40
|1.11
|6.50
|1.03
|10.50
|1.03
|10.00
|
|8.90
|1.02
|8.10
|1.05
|—
|—
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|2.00
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.14
|5.05
|1.10
|5.65
|1.01
|10.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.30
|1.68
|2.00
|1.89
|1.69
|2.28
|1.51
|2.68
|1.80
|2.11
|1.61
|2.45
|1.54
|2.66
|1.51
|2.76
|1.37
|3.34
|—
|—
|1.14
|6.64
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Арсенал
Исход игры
Манчестер Юнайтед
69.6% (110)
Ничья
23.4% (37)
Арсенал
7% (11)
Тотал 2.5
Больше
70.13% (108)
Меньше
29.87% (46)
Обе команды забьют
Да
86.36% (133)
Нет
13.64% (21)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
50.6% (80)
1:1 Ничья
16.5% (26)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.9% (14)
2:2 Ничья
5.7% (9)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
1:2 Арсенал
3.2% (5)
3:1 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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