ОПАСНО! С правого фланга Виллиан сместился в центр, обыгрался с Обамеянгом, после чего пробивал с левой ноги в дальний верхний угол - мяч полетел чуть выше створа ворот, "облизнув" перекладину.

Виллиан с правого фланга теперь пытался выполнить подача в штрафную площадку, но неудачно получилось - мяч ушёл за лицевую линию.

Аккуратней стали действовать на чужой половине поля "канониры", не допуская уже никаких обрезок.

В контратаке манкунианцев из глубины поля прошёл заброс в штрафную площадку, где Рэшфорд выиграл борьбу за мяч, но у него судьи зафиксировали офсайд.

38' Снова прошёл заброс справа на левый край штрафной площади, откуда Обамеянг после этого простреливал в центр, но там защитники "Ман Юнайтед" сработали.

37' Упал игровой ритм в последние минуты - игра стала более вязкой. Команды всё больше пасуются поперёк поля.

35' Виллиан теперь справа забрасывал мяч на левый край штрафной площади на Обамеянга, но тот под прессингом Линделофа не сумел обработать мяч.

34' Дождь начал моросить в Манчестере. Уле Гуннар Сульшер решил уйти от кромки поля и спрятаться под крышу.

33' Тирни с левого фланга выполнил длинный перевод направо в направлении Виллиана, но слишком сильно получилось - мяч ушёл за боковую линию.

32' Манкунианцы начали, словно нарочно, отходить всей командой на свою треть поля, чтобы потом выстреливать в контратаку, как сжатая пружина.

31' Штрафной удар в глубине поля заработали манкунианцы. Следовал заброс со стандарта в центр штрафной площади, но там борьбу в воздухе выиграли защитники "Арсенала".

30' Разладилась совсем в последнее время комбинационная игра "Арсенала". Всё чаще начали допускать обрезки игроки гостей.

28' Рэшфорд теперь рвался в контратаку, но его откровенно руками схватил Габриэль, который также получил жёлтую карточку.

27' Из глубины поля прошёл заброс на правый край штрафной площади гостей на забегание Фернандешу, у которого судьи углядели небольшой офсайд.

26' В перспективную контратаку по центру теперь уже вырывались манкунианцы, и Холдингу пришлось срывать её ценой жёлтой карточки.

25' Виллиан подавал со стандарта с закруткой на ворота, но Магуайр в высоком прыжке сумел отбить мяч в поле.

24' Сака на левом фланге атаки обокрал Уан-Биссаку, который в ответном отборе сумел лишь нарушить правила.

23' Отбились после подачи углового лондонцы и рвались в контратаку, которую лишь ценой жёлтой карточки сумел остановить Фред.

22' Рэшфорд выдал прекрасный разрезной пас на левый край штрафной площади на Гринвуда, который в касание мощно пробивал по воротам - Лено ногами парировал мяч на угловой.

21' Тирни с левого фланга подавал в штрафную площадку, где Ляказетт падал в борьбе с защитником, но не нарушались правила против француза.

20' Постепенно территориальное преимущество начинает переходить к хозяевам поля. Пока что мы наблюдаем равную борьбу в центральной зоне.

19' Сака в ответной атаке пасовал по левому флангу на забегание Обамеянгу, но габонца к мячу не пустили, и снаряд ушёл за лицевую линию.

18' Правым краем в контратаку бежали манкунианцы, и Гринвуд врывался на край штрафной площади после паса из глубины, но Мэйсон был в небольшом офсайде.

17' Рэшфорд получил повреждение в одном из игровых единоборств. Арбитру пришлось остановить игру, чтобы Маркус пришёл в себя.

16' У манкунианцев в первой четверти матча серьёзные проблемы даже с переходом центральной линии, не говоря уже о чём-то большем.

15' ОПАСНО! Бельерин с правого фланга остро простреливал мяч на дальнюю штангу, где Обамеянгу не хватило каких-то сантиметров, чтобы дотянуться до мяча в падении, и переправить его в ворота.

14' Ляказетт нарушил правила против Фреда, неподалёку от чужой штрафной площади. Извинился нарушитель сразу после своего фола.

13' С левого края Виллиан смещался в центр, намереваясь найти возможность для удара по воротам, но мяч у бразильца смогли украсть соперники.

12' "Канониры" очередной угловой с левого фланга подали, но результат остаётся прежним - выиграть борьбу в воздухе у чужих ворот лондонцы не могут.

11' Мактоминай на правом фланге обокрал Сака, после чего простреливал мяч в чужую штрафную площадку, но отбился "Арсенал", стараниями Габриэля.

10' Уле Гуннар Сульшер вышел к кромке поля, но не пытается он что-то подсказывать своим подопечным, просто наблюдая за игрой.

9' Заброс на левый фланг атаки хозяев следовал в направлении Погба, но тот оказался в небольшом положении "вне игры".

8' Ещё один угловой слева подал Виллиан, но и на этот раз борьбу в воздухе у своих владений выиграли футболисты "Ман Юнайтед".

7' Первый угловой на левом фланге заработали лондонцы. Подача Виллиана следовала на ближнюю штангу, но там защитники манкунианцев были на высоте.

6' На Ляказетта следовала передача в район полукружия штрафной площади хозяев, но не позволили защитники "МЮ", чтобы мяч дошёл до адресата.

5' Фернандеш в центре поля зацепился за мяч, но разогнать атаку "красных дьяволов" не сумел - Виллиан придержал его в борьбе руками.

4' Сака протащил мяч в атаку по левому флангу, но сместиться в центр или прострелить в штрафную площадку ему не позволили - только аут заработал Букайо.

3' В турнирной таблице обе команды имеют неприятную ситуацию, находясь ближе к аутсайдерам, нежели к лидерам. Так что на ничью в этот вечер вряд ли кто-то согласится.

2' Сумбурная игра пошла на первых минутах встречи. Обе команды сразу включили высокий прессинг, изъявляя желанием играть первым номером.