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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.6
2. Рэшфорд Маркус 2 0.4
3. Магуайр Гарри 1 0.2
4. Ван де Бек Донни 1 0.2
5. Уан-Биссака Аарон 1 0.2
6. Мата Хуан 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.5
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.17
3. Пепе Николя 1 0.17
4. Габриэль дос Сантос 1 0.17
5. Нкетиа Эдди 1 0.17
6. Сака Букайо 1 0.17
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 2 0
2. Марсьяль Антони 0 1
3. Фернандеш Бруну 1 0
4. Матич Неманья 1 0
5. Магуайр Гарри 1 0
6. Фред Сантос 1 0
7. Байи Эрик 1 0
8. Рэшфорд Маркус 1 0
9. Джеймс Дэниэл 1 0
10. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Ляказетт Александр 1 0
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5)
 Арсенал 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
5. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
6. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
8. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Вулверхэмптон Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Манчестер Юнайтед 53.8% (28)
    X 34.6% (18)
    Арсенал 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Арсенал
    2.21
    3.90
    3.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.70 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.70 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.90 3.68
      2.08 3.75 3.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.70 1.04 4.00 1.25 3.20 1.35 2.11 1.77 1.89 1.99 1.66 2.28 1.42 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 8.90 1.03 9.50
    10.50 1.01 9.40 1.03 4.10 1.23 3.15 1.36 2.19 1.83 1.65 2.24 1.42 2.78 1.19 4.20 1.13 4.80 1.03 8.30
    4.43 1.25 2.56 1.58 2.15 1.79 1.92 2.01 1.67 2.35 1.53 2.69 1.43 3.01 1.17 5.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.49 2.60 1.17 5.10
    3.20 1.35 2.12 1.72 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.79 1.95 1.35 3.05
    4.30 1.22 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.36
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    53.8% (28)
    Ничья
    34.6% (18)
    Арсенал
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    44.2% (23)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
    1:2 Арсенал
    3.8% (2)
    0:2 Арсенал
    3.8% (2)
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