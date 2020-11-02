Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Лестер
43
Клих
Матеуш
17
Кошта
Элдер
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касилья КикоВратарь
-
49 Кейси ОливерЗащитник
- Защитник
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|6
|1
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.33
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.33
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.17
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.17
|6.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|6 (4)
|1
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.17
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.17
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.17
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.17
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.17
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.17
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|2
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|1
|0
|5.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|6.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|3
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|2
|0
|4.
|Перес Айосе
|1
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|6.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|8.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|10.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|11.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Лестер
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: + = -АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|7.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.25
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.37
|1.63
|2.11
|2.00
|1.85
|2.02
|—
|—
|1.53
|2.90
|1.27
|4.70
|1.21
|5.20
|1.08
|9.10
|1.03
|7.90
|
|14.00
|1.02
|12.25
|1.04
|4.70
|1.20
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.09
|7.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.93
|1.21
|—
|—
|2.84
|1.49
|2.36
|1.67
|2.09
|1.83
|1.84
|2.10
|1.65
|2.39
|1.53
|2.68
|—
|—
|1.20
|5.08
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лидс - Лестер
Исход игры
Лидс
20.4% (33)
Ничья
38.3% (62)
Лестер
41.4% (67)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
86.54% (135)
Нет
13.46% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (47)
1:2 Лестер
27.8% (45)
2:1 Лидс
13% (21)
2:2 Ничья
8.6% (14)
0:1 Лестер
6.2% (10)
1:0 Лидс
4.3% (7)
2:3 Лестер
1.9% (3)
0:2 Лестер
1.9% (3)
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