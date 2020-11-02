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Лидс
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
5
Кох
Робин
15
Даллас
Стюарт
43
Клих
Матеуш
17
Кошта
Элдер
46
Шеклтон
Джейми
19
Эрнандес
Пабло
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
3
Фофана
Уэсли
28
Фухс
Кристиан
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Лидс
4-1-4-1
Лестер
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 6 1
2. Кошта Элдер 2 0.33
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.33
4. Харрисон Джек 1 0.17
5. Морено Родриго 1 0.17
6. Филлипс Кэлвин 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 6 (4) 1
2. Кастань Тимоти 1 0.17
3. Прает Деннис 1 0.17
4. Барнс Харви 1 0.17
5. Мэддисон Джеймс 1 0.17
6. Джастин Джеймс 1 0.17
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.17
8. Менди Нампалис 0 0
9. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 2 0
2. Филлипс Кэлвин 2 0
3. Эйлинг Люк 1 0
4. Даллас Стюарт 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 3 0
2. Тилеманс Юри 3 0
3. Менди Нампалис 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Фухс Кристиан 1 0
6. Амарти Даниэль 1 0
7. Кастань Тимоти 1 0
8. Мэддисон Джеймс 1 0
9. Сёюнджю Чаглар 1 0
10. Джастин Джеймс 1 0
11. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Лестер 0 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг
Лестер Последние 20 матчей: + = -
АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Лестер 3:1 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Лестер Лестер 0:0 Лидс Лестер 1:1 Лидс
Лидс 1:0 Лестер Лидс 1:2 Лестер Лестер 0:1 Лидс Лестер 2:2 Лидс Лидс 1:2 Лестер Лидс 1:2 Лестер Кубок Carling Лестер 1:0 Лидс Первая лига Лидс 1:1 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
3. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
4. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
7. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Андре Марринер из Бирмингема. Помогать ему на бровке будут Скотт Леджер и Ричард Уэст из Ист-Райдинга-оф-Йоркшира. Резервным арбитром на этот мачт назначен Роберт Джонс. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче седьмого тура чемпионата Англии между "Лидсом" и "Лестером". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.45 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.80 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.60 2.92
  2.48 3.67 2.92

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 4.60 1.25 3.10 1.37 2.37 1.63 2.11 2.00 1.85 2.02 1.53 2.90 1.27 4.70 1.21 5.20 1.08 9.10 1.03 7.90
14.00 1.02 12.25 1.04 4.70 1.20 3.68 1.29 2.34 1.67 1.82 2.01 1.53 2.53 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.60
4.93 1.21 2.84 1.49 2.36 1.67 2.09 1.83 1.84 2.10 1.65 2.39 1.53 2.68 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.61 1.57 2.41 1.21 4.40
3.45 1.31 2.31 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.38 1.36 2.84 1.48 2.24 1.72 1.75 2.20 1.53 2.66 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.94 1.97 1.35 3.05 1.32 3.25
4.85 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.55
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Букмекер Да Нет
3.05 1.49
Где смотреть матч Лидс - Лестер онлайн

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Прогнозы на матч Лидс - Лестер

Исход игры
Лидс
20.4% (33)
Ничья
38.3% (62)
Лестер
41.4% (67)
Тотал 2.5
Больше
57.05% (89)
Меньше
42.95% (67)
Обе команды забьют
Да
86.54% (135)
Нет
13.46% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29% (47)
1:2 Лестер
27.8% (45)
2:1 Лидс
13% (21)
2:2 Ничья
8.6% (14)
0:1 Лестер
6.2% (10)
1:0 Лидс
4.3% (7)
2:3 Лестер
1.9% (3)
0:2 Лестер
1.9% (3)
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