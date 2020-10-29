Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|6
|1
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.33
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.33
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.17
|5.
|Морено Родриго
|1
|0.17
|6.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|6 (4)
|1
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.17
|3.
|Прает Деннис
|1
|0.17
|4.
|Барнс Харви
|1
|0.17
|5.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.17
|6.
|Джастин Джеймс
|1
|0.17
|7.
|Тилеманс Юри
|1 (1)
|0.17
|8.
|Менди Нампалис
|0
|0
|9.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|2
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|1
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|1
|0
|5.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|6.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|3
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|2
|0
|4.
|Перес Айосе
|1
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|6.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|8.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|10.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|11.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Лестер
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси
Последние игры между собой
Лидс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 14
|13
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Лестер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 8
|11
|7.
|Лидс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|11.
|Челси
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|13 - 9
|9
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 12
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.00
|1.03
|4.20
|1.22
|3.30
|1.32
|—
|—
|2.15
|1.72
|1.93
|1.90
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.21
|4.40
|1.16
|4.90
|1.05
|8.50
|1.04
|9.20
|
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|4.15
|1.24
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.22
|4.40
|1.16
|5.25
|1.06
|9.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.49
|1.24
|—
|—
|2.62
|1.55
|2.19
|1.76
|1.95
|1.97
|1.69
|2.30
|1.55
|2.63
|1.45
|2.95
|—
|—
|1.17
|5.87
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лидс - Лестер
Исход игры
Лидс
23.2% (16)
Ничья
40.6% (28)
Лестер
36.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
53.03% (35)
Меньше
46.97% (31)
Обе команды забьют
Да
84.85% (56)
Нет
15.15% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (21)
1:2 Лестер
26.1% (18)
2:1 Лидс
13% (9)
2:2 Ничья
10.1% (7)
0:1 Лестер
7.2% (5)
1:0 Лидс
5.8% (4)
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