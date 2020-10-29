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Лидс
 
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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 6 1
2. Кошта Элдер 2 0.33
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.33
4. Харрисон Джек 1 0.17
5. Морено Родриго 1 0.17
6. Филлипс Кэлвин 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 6 (4) 1
2. Кастань Тимоти 1 0.17
3. Прает Деннис 1 0.17
4. Барнс Харви 1 0.17
5. Мэддисон Джеймс 1 0.17
6. Джастин Джеймс 1 0.17
7. Тилеманс Юри 1 (1) 0.17
8. Менди Нампалис 0 0
9. Юндер Дженгиз 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 2 0
2. Филлипс Кэлвин 2 0
3. Эйлинг Люк 1 0
4. Даллас Стюарт 1 0
5. Бэмфорд Патрик 1 0
6. Стрёйк Паскаль 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 3 0
2. Тилеманс Юри 3 0
3. Менди Нампалис 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Фухс Кристиан 1 0
6. Амарти Даниэль 1 0
7. Кастань Тимоти 1 0
8. Мэддисон Джеймс 1 0
9. Сёюнджю Чаглар 1 0
10. Джастин Джеймс 1 0
11. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)
 Лестер 0 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг
Лестер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла
Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси

Последние игры между собой

Лидс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Лестер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Лестер 3:1 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Лестер Лестер 0:0 Лидс Лестер 1:1 Лидс
Лидс 1:0 Лестер Лидс 1:2 Лестер Лестер 0:1 Лидс Лестер 2:2 Лидс Лидс 1:2 Лестер Лидс 1:2 Лестер Кубок Carling Лестер 1:0 Лидс Первая лига Лидс 1:1 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
2. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 15 - 14 13
3. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
4. Астон Вилла Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Лестер Заявка 6 4 0 2 13 - 8 12
6. Тоттенхэм Заявка 6 3 2 1 16 - 8 11
7. Лидс Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8. Саутгемптон Заявка 6 3 1 2 10 - 9 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
10. Арсенал Заявка 6 3 0 3 8 - 7 9
11. Челси Заявка 6 2 3 1 13 - 9 9
12. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Вест Хэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
14. Ньюкасл Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 1 2 9 - 12 7
16. Брайтон Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
17. Вест Бромвич Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 0 1 5 3 - 9 1
20. Фулхэм Заявка 6 0 1 5 5 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Лидс 23.2% (16)
    X 40.6% (28)
    Лестер 36.2% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Лестер
    2.65
    3.74
    2.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.45 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.65 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.74 2.72
      2.61 3.64 2.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 4.20 1.22 3.30 1.32 2.15 1.72 1.93 1.90 1.69 2.20 1.44 2.80 1.21 4.40 1.16 4.90 1.05 8.50 1.04 9.20
    13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.32 1.34 2.18 1.76 1.67 2.23 1.44 2.82 1.22 4.40 1.16 5.25 1.06 9.70
    4.49 1.24 2.62 1.55 2.19 1.76 1.95 1.97 1.69 2.30 1.55 2.63 1.45 2.95 1.17 5.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.49 2.55 1.17 5.10
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
    3.39 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.31
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.41
    Где смотреть матч Лидс - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Лестер

    Исход игры
    Лидс
    23.2% (16)
    Ничья
    40.6% (28)
    Лестер
    36.2% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.03% (35)
    Меньше
    46.97% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (56)
    Нет
    15.15% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (21)
    1:2 Лестер
    26.1% (18)
    2:1 Лидс
    13% (9)
    2:2 Ничья
    10.1% (7)
    0:1 Лестер
    7.2% (5)
    1:0 Лидс
    5.8% (4)
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