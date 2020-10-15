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Челси Последние 20 матчей: + = -
Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси
Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья
Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. Ренн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Севилья 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Челси 75% (45)
    X 16.7% (10)
    Севилья 8.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Севилья
    2.05
    3.66
    3.82
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.05 3.50 3.60
    2.05 3.60 3.55
    2.05 3.66 3.80
    2.04 3.54 3.82

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 4.00 1.23 3.15 1.36 2.10 1.79 1.87 1.99 1.65 2.33 1.41 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
    9.80 1.01 9.00 1.04 3.88 1.25 3.12 1.36 2.16 1.87 1.62 2.26 1.43 2.86 1.18 4.50 1.13 5.00 1.03 8.60
    4.25 1.24 2.48 1.57 2.09 1.79 1.87 2.01 1.63 2.35 1.50 2.68 1.41 2.99 1.15 5.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.74 1.48 2.60 1.16 5.00
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.20
    3.31 1.36 2.73 1.49 2.14 1.76 1.68 2.25 1.49 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00
    4.45 1.21 3.00 1.39 1.80 2.01 1.36 3.15 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.37
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    Прогнозы на матч Челси - Севилья

    Исход игры
    Челси
    75% (45)
    Ничья
    16.7% (10)
    Севилья
    8.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (41)
    Меньше
    26.79% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    51.7% (31)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    2:0 Челси
    8.3% (5)
    1:0 Челси
    5% (3)
    1:2 Севилья
    5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (3)
    3:1 Челси
    3.3% (2)
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