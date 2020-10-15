Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Севилья
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Челси Последние 20 матчей: + = -Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси
Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити
Севилья Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья
Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|4.00
|1.23
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.87
|1.99
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.20
|4.60
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|9.80
|1.01
|9.00
|1.04
|3.88
|1.25
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.16
|1.87
|—
|—
|1.62
|2.26
|—
|—
|1.43
|2.86
|1.18
|4.50
|1.13
|5.00
|1.03
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.25
|1.24
|—
|—
|2.48
|1.57
|2.09
|1.79
|1.87
|2.01
|1.63
|2.35
|1.50
|2.68
|1.41
|2.99
|—
|—
|1.15
|5.83
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Севилья
Исход игры
Челси
75% (45)
Ничья
16.7% (10)
Севилья
8.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (41)
Меньше
26.79% (15)
Обе команды забьют
Да
85.71% (48)
Нет
14.29% (8)
Популярный счёт
2:1 Челси
51.7% (31)
1:1 Ничья
11.7% (7)
2:0 Челси
8.3% (5)
1:0 Челси
5% (3)
1:2 Севилья
5% (3)
2:2 Ничья
5% (3)
3:1 Челси
3.3% (2)
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