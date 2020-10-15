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Ред Булл Зальцбург
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург 0:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Ред Булл Зальцбург 66.7% (44)
    X 28.8% (19)
    Локомотив Москва 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.65
    4.51
    6.01
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.57 4.30 5.50
    1.59 4.40 5.50
    1.65 4.35 5.55
    1.57 4.51 6.01

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.60 1.18 3.70 1.27 2.39 1.62 2.14 1.76 1.88 1.99 1.70 2.15 1.53 2.48 1.27 3.70 1.20 4.40 1.08 7.10 1.06 7.70
    13.25 1.03 12.00 1.04 4.55 1.21 3.75 1.28 2.40 1.64 1.86 1.96 1.57 2.43 1.28 3.72 1.23 4.30 1.10 7.30
    5.17 1.19 2.43 1.62 2.16 1.77 1.89 2.02 1.68 2.30 1.55 2.60 1.21 4.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.58 1.57 2.33 1.20 4.30
    3.32 1.33 2.31 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.50
    3.10 1.41 2.44 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45
    5.00 1.17 3.60 1.29 1.99 1.83 1.49 2.62 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Локомотив Москва

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    66.7% (44)
    Ничья
    28.8% (19)
    Локомотив Москва
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.39% (30)
    Меньше
    51.61% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (46)
    Нет
    25.81% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    34.8% (23)
    1:1 Ничья
    25.8% (17)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    13.6% (9)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    7.6% (5)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    6.1% (4)
    1:2 Локомотив Москва
    3% (2)
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