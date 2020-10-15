Ред Булл Зальцбург
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Стадион: Ред Булл Арена
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов
Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.60
|1.18
|3.70
|1.27
|2.39
|1.62
|2.14
|1.76
|1.88
|1.99
|1.70
|2.15
|1.53
|2.48
|1.27
|3.70
|1.20
|4.40
|1.08
|7.10
|1.06
|7.70
|13.25
|1.03
|12.00
|1.04
|4.55
|1.21
|3.75
|1.28
|2.40
|1.64
|—
|—
|1.86
|1.96
|—
|—
|1.57
|2.43
|1.28
|3.72
|1.23
|4.30
|1.10
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.17
|1.19
|—
|—
|2.43
|1.62
|2.16
|1.77
|1.89
|2.02
|1.68
|2.30
|1.55
|2.60
|—
|—
|1.21
|4.80
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Локомотив Москва
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
66.7% (44)
Ничья
28.8% (19)
Локомотив Москва
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.39% (30)
Меньше
51.61% (32)
Обе команды забьют
Да
74.19% (46)
Нет
25.81% (16)
Популярный счёт
2:1 Ред Булл Зальцбург
34.8% (23)
1:1 Ничья
25.8% (17)
2:0 Ред Булл Зальцбург
13.6% (9)
1:0 Ред Булл Зальцбург
7.6% (5)
3:1 Ред Булл Зальцбург
6.1% (4)
1:2 Локомотив Москва
3% (2)
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