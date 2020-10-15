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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Шахтёр Донецк

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шахтёр Донецк 3:4 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 4:0 Шахтёр Донецк Лига чемпионов

Группа B

Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Боруссия М 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шахтёр Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Реал Мадрид 95.3% (61)
    X 3.1% (2)
    Шахтёр Донецк 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.31
    6.30
    9.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.30 6.00 9.00
    1.29 6.30 9.60
    1.28 6.45 11.25
    1.31 5.66 9.05

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.90 1.11 5.00 1.15 2.90 1.39 2.28 1.71 1.97 1.94 1.77 2.17 1.44 2.65 1.33 3.50 1.16 5.00 1.12 5.60 1.04 9.80
    5.85 1.14 5.25 1.19 2.88 1.43 2.25 1.66 1.81 2.11 1.46 2.76 1.33 3.38 1.15 5.85 1.11 6.60 1.04 10.75
    6.19 1.12 2.75 1.45 2.47 1.55 2.18 1.70 1.88 1.93 1.70 2.17 1.54 2.52 1.26 3.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.40 1.76 2.14 1.32 3.55
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.20 4.55
    2.99 1.30 2.57 1.44 1.98 1.82 1.65 2.18 1.40 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
    5.65 1.14 4.45 1.21 2.22 1.67 1.64 2.28 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.3% (61)
    Ничья
    3.1% (2)
    Шахтёр Донецк
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.13% (41)
    Меньше
    33.87% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    58.06% (36)
    Нет
    41.94% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    34.4% (22)
    2:0 Реал Мадрид
    29.7% (19)
    3:1 Реал Мадрид
    18.8% (12)
    3:0 Реал Мадрид
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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