Реал Мадрид
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Стадион: Альфредо ди Стефано
Шахтёр Донецк
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шахтёр Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.28
|1.71
|1.97
|1.94
|1.77
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.33
|3.50
|1.16
|5.00
|1.12
|5.60
|1.04
|9.80
|5.85
|1.14
|5.25
|1.19
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.11
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.33
|3.38
|1.15
|5.85
|1.11
|6.60
|1.04
|10.75
|6.19
|1.12
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.47
|1.55
|2.18
|1.70
|1.88
|1.93
|1.70
|2.17
|1.54
|2.52
|—
|—
|1.26
|3.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Шахтёр Донецк
Исход игры
Реал Мадрид
95.3% (61)
Ничья
3.1% (2)
Шахтёр Донецк
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.13% (41)
Меньше
33.87% (21)
Обе команды забьют
Да
58.06% (36)
Нет
41.94% (26)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
34.4% (22)
2:0 Реал Мадрид
29.7% (19)
3:1 Реал Мадрид
18.8% (12)
3:0 Реал Мадрид
7.8% (5)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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