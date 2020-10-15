Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Ливерпуль
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк
Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Митьюлланд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.40
|1.14
|4.70
|1.20
|2.70
|1.48
|—
|—
|2.17
|1.76
|1.88
|2.00
|1.71
|2.25
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.29
|3.65
|1.11
|5.60
|1.09
|6.30
|1.03
|10.50
|5.05
|1.12
|4.30
|1.18
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.69
|2.30
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.26
|3.70
|1.11
|5.70
|1.08
|6.15
|1.01
|10.50
|5.92
|1.15
|—
|—
|2.71
|1.50
|2.44
|1.61
|2.15
|1.77
|1.89
|2.02
|1.71
|2.25
|1.55
|2.61
|—
|—
|1.28
|3.97
|—
|—
|1.11
|7.55
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аякс - Ливерпуль
Исход игры
Аякс
10.9% (7)
Ничья
18.8% (12)
Ливерпуль
70.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
74.19% (46)
Меньше
25.81% (16)
Обе команды забьют
Да
87.1% (54)
Нет
12.9% (8)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
43.8% (28)
1:1 Ничья
12.5% (8)
1:3 Ливерпуль
9.4% (6)
2:1 Аякс
9.4% (6)
0:2 Ливерпуль
9.4% (6)
2:2 Ничья
4.7% (3)
2:3 Ливерпуль
3.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!