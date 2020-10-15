  1. Футбол
  2. Матчи
Аякс
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк
Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль

Группа D

Команда И В Н П Г О
1. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Митьюлланд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Аякс 10.9% (7)
    X 18.8% (12)
    Ливерпуль 70.3% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Ливерпуль
    5.30
    4.10
    1.76
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.30 4.00 1.67
    4.30 4.10 1.72
    4.90 3.95 1.75
    4.80 4.01 1.76

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.14 4.70 1.20 2.70 1.48 2.17 1.76 1.88 2.00 1.71 2.25 1.39 3.05 1.29 3.65 1.11 5.60 1.09 6.30 1.03 10.50
    5.05 1.12 4.30 1.18 2.54 1.49 2.04 1.78 1.69 2.30 1.36 3.15 1.26 3.70 1.11 5.70 1.08 6.15 1.01 10.50
    5.92 1.15 2.71 1.50 2.44 1.61 2.15 1.77 1.89 2.02 1.71 2.25 1.55 2.61 1.28 3.97 1.11 7.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.49 1.67 2.18 1.28 3.70
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.68 2.19 1.28 3.68 1.19 4.85
    3.43 1.35 2.74 1.50 2.00 1.90 1.69 2.28 1.48 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.59 2.28 1.35 3.00
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.59 2.36 1.36 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.50
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аякс - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Аякс - Ливерпуль

    Исход игры
    Аякс
    10.9% (7)
    Ничья
    18.8% (12)
    Ливерпуль
    70.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (46)
    Меньше
    25.81% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    87.1% (54)
    Нет
    12.9% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    43.8% (28)
    1:1 Ничья
    12.5% (8)
    1:3 Ливерпуль
    9.4% (6)
    2:1 Аякс
    9.4% (6)
    0:2 Ливерпуль
    9.4% (6)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    2:3 Ливерпуль
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный