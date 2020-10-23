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Пяст
1:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
48' Гол
Алвеш Тьягу
1:1
51' Гол
Жезничак Якуб
1:2
57' Гол
Урига Алан
71'
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
18
Соколовски
Патрик
77
Arkadiusz
Pyrka
7
Алвеш
Тьягу
19
Милевски
Себастиан
70
Сверчок
Якуб
1
Каминьски
Кжиштоф
18
Урига
Алан
25
Жезничак
Якуб
3
Обрадович
Милан
33
Збозень
Дамьян
23
Лесняк
Филип
11
Пырдол
Пётр
24
Гарсия
Анхель
94
Лагатор
Душан
14
Швох
Матеуш
26
Шеридан
Силлиан
Пяст
4-2-3-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 2 (1) 0.25
2. Алвеш Тьягу 1 0.13
3. Стечик Доминик 1 0.13
4. Голубек Якуб 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Урига Алан 2 0.25
2. Швох Матеуш 2 (1) 0.25
3. Тушински Патрик 1 (1) 0.13
4. Жезничак Якуб 1 0.13
5. Ертсен Торгиль 1 0.13
6. Расак Дамиан 1 0.13
7. Михальски Дамян 1 0.13
8. Шеридан Силлиан 0 0
9. Збозень Дамьян 0 0
10. Павляк Александр 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Сверчок Якуб 2 0
3. Жиро Михал 2 0
4. Йодловец Томаш 1 0
5. Киркесков Миккель 1 0
6. Голубек Якуб 1 0
7. Червински Якуб 1 0
8. Кончковски Мартин 1 0
9. Гук Томаш 1 0
10. Вида Кристофер 1 0
11. Соколовски Патрик 1 0
12. Милевски Себастиан 1 0
13. Стечик Доминик 1 0
14. Javier Hyjek 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Михальски Дамян 3 0
3. Урига Алан 2 0
4. Лагатор Душан 2 0
5. Шеридан Силлиан 1 0
6. Жезничак Якуб 1 0
7. Збозень Дамьян 1 0
8. Лесняк Филип 1 0
9. Гарсия Анхель 1 0
10. Расак Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Висла Плоцк 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст
Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Плоцк 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Пяст Экстракласса
Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
3. Заглембе Любин 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Легия 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Висла Плоцк 2:1 8 3 2 3 10 - 11 11
7. Погонь Щецин 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Шлёнск 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
10. Лехия Гданьск 6 3 0 3 10 - 9 9
11. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
12. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
13. Висла Краков 6 1 3 2 10 - 9 6
14. Подбескидзе 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Пяст 1:2 8 0 1 7 4 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Висла Плоцк
8.00
3.45
5.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 2.20 5.90
8.00 3.25 1.55
1.95 3.45 4.05
10.54 3.34 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.80 1.40 7.00 1.08 1.38 2.90 2.35 1.59 1.94 1.86 1.08 7.00 1.36 3.00 2.31 1.57 1.09 6.50 1.25 3.75 1.01 13.00 1.03 10.00
8.50 1.03 6.85 1.08 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.38 3.04 1.28 3.54 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.25
2.92 1.44 2.41 1.61 1.89 1.99 1.56 2.52 1.40 3.05 2.98 1.42 2.57 1.55 2.10 1.79 1.85 2.05 1.64 2.36 1.44 2.93 2.44 1.59 1.99 1.89 1.51 2.66 1.33 3.46 1.24 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.27 3.55 1.76 2.06 1.13 5.40 1.09 6.60
2.72 1.46 1.79 2.02 1.38 3.04
2.88 1.45 2.36 1.64 1.84 2.06 1.53 2.64 1.38 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
2.40 1.57 1.64 2.26 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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