Пяст
2:2
Конец матча
Стадион: Пяст
Висла Плоцк
1:0
48' ГолАлвеш Тьягу
1:1
51' ГолЖезничак Якуб
1:2
57' ГолУрига Алан
2:2
90' ПенальтиЖиро Михал
70
Сверчок
Якуб
18
Урига
Алан
23
Лесняк
Филип
11
Пырдол
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
48'
1:0
51'
1:1
57'
1:2
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.38
|2.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.13
|3.
|Стечик Доминик
|1
|0.13
|4.
|Голубек Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.25
|2.
|Урига Алан
|2
|0.25
|3.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.13
|4.
|Жезничак Якуб
|1
|0.13
|5.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.13
|6.
|Расак Дамиан
|1
|0.13
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.13
|8.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|9.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|10.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|3.
|Жиро Михал
|2
|0
|4.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|5.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|6.
|Голубек Якуб
|1
|0
|7.
|Червински Якуб
|1
|0
|8.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|9.
|Гук Томаш
|1
|0
|10.
|Вида Кристофер
|1
|0
|11.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|12.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|13.
|Стечик Доминик
|1
|0
|14.
|Javier Hyjek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Михальски Дамян
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|2
|0
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0
|5.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|6.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|1
|0
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|10.
|Расак Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
|40% (2)
|Висла Плоцк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст
Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Пяст: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|1:0
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|9.
|Лехия Гданьск
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|10.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|13.
|Висла Краков
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|14.
|Подбескидзе
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.80
|1.40
|—
|—
|7.00
|1.08
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.94
|1.86
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.25
|7.00
|1.01
|13.00
|1.03
|10.00
|8.50
|1.03
|—
|—
|6.85
|1.08
|—
|—
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.77
|2.16
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.09
|6.45
|—
|—
|1.06
|7.00
|1.00
|11.25
|—
|—
|2.92
|1.44
|2.41
|1.61
|1.89
|1.99
|1.56
|2.52
|1.40
|3.05
|2.98
|1.42
|2.57
|1.55
|2.10
|1.79
|1.85
|2.05
|1.64
|2.36
|1.44
|2.93
|2.44
|1.59
|1.99
|1.89
|1.51
|2.66
|1.33
|3.46
|1.24
|4.24
|—
|—
|—
|—