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Заглембе Любин
1:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
3' Гол
Гулдан Любомир
13' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
65' Желтая карточка
Зубровски Якуб
1:1
72' Пенальти
Пайшау Флавиу
90' Желтая карточка
Куцяк Душан
90'+6
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
5
Шимич
Лоренцо
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
14
Зубровски
Якуб
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
7
Живец
Саша
11
Мраз
Самуэл
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Заглембе Любин
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гулдан Любомир 2 0.25
2. Шимич Лоренцо 2 0.25
3. Стажиньски Филип 1 (1) 0.13
4. Бохар Дамьян 1 0.13
5. Живец Саша 1 0.13
6. Балич Саша 1 0.13
7. Сирк Рок 1 0.13
8. Шиш Патрик 1 0.13
9. Пореба Лукаш 0 0
10. Ходына Кацпер 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 5 (2) 0.71
2. Зволински Лукаш 2 0.29
3. Налепа Михал 1 0.14
4. Хайдари Омран 1 0.14
5. Конрадо 1 0.14
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 3 0
2. Сирк Рок 3 0
3. Вуйцицки Якуб 2 0
4. Зубровски Якуб 2 0
5. Гулдан Любомир 1 0
6. Дражич Деян 1 0
7. Шимич Лоренцо 1 0
8. Шиш Патрик 1 0
9. Йончи Доминик 1 0
10. Пореба Лукаш 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 1
2. Маковский Томаш 3 0
3. Куцяк Душан 2 0
4. Кубицки Ярослав 2 0
5. Сопочко Матеуш 2 0
6. Копац Бартош 1 0
7. Конрадо 1 0
8. Сайеф Кеннет 1 0
9. Фила Карол 1 0
10. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 20% (2) 0 30% (3) 0 20% (2) 30% (3)
 Лехия Гданьск 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Кубок Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Заглембе Любин Экстракласса
Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 18 - 8 16
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 6 4 0 2 9 - 8 12
5. Ягеллония 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Погонь Щецин 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Шлёнск 7 3 1 3 12 - 9 10
8. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Краковия 7 2 4 1 10 - 10 10
10. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
11. Лех 6 2 2 2 12 - 10 8
12. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
13. Висла Краков 6 1 3 2 10 - 9 6
14. Подбескидзе 7 1 2 4 9 - 18 5
15. Сталь Мелец 7 1 2 4 7 - 17 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Шимич Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гулдан Любомир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.50 1.52 4.40
13.00 1.10 11.00
2.23 3.54 2.94
4.99 1.67 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.70 1.04 4.30 1.20 3.30 1.35 1.09 6.50 1.94 1.86 1.71 2.14 1.20 4.20 1.21 4.10 1.04 9.00 1.04 8.20 1.17 8.50 1.05 8.50
10.25 1.01 9.40 1.03 3.88 1.24 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.40 2.86 1.20 4.20 1.14 5.10 1.04 8.20
3.82 1.28 3.20 1.37 2.58 1.54 1.95 1.93 1.86 2.02 1.55 2.54 1.25 4.16 1.18 5.12 1.44 2.90 1.17 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.20 1.67 1.76 2.00 1.17 4.90 1.11 5.80 1.11 5.80
3.15 1.36 2.22 1.66 1.50 2.59
3.40 1.35 2.90 1.45 2.28 1.68 1.77 2.15 1.49 2.73 1.28 3.85
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
2.95 1.40 1.79 2.02 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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