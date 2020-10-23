Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Лехия Гданьск
1:0
3' ГолГулдан Любомир
13' Желтая карточкаШимич Лоренцо
65' Желтая карточкаЗубровски Якуб
1:1
72' ПенальтиПайшау Флавиу
90' Желтая карточкаКуцяк Душан
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
3'
13'
62'
65'
72'
1:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гулдан Любомир
|2
|0.25
|2.
|Шимич Лоренцо
|2
|0.25
|3.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.13
|4.
|Бохар Дамьян
|1
|0.13
|5.
|Живец Саша
|1
|0.13
|6.
|Балич Саша
|1
|0.13
|7.
|Сирк Рок
|1
|0.13
|8.
|Шиш Патрик
|1
|0.13
|9.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|10.
|Ходына Кацпер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|5 (2)
|0.71
|2.
|Зволински Лукаш
|2
|0.29
|3.
|Налепа Михал
|1
|0.14
|4.
|Хайдари Омран
|1
|0.14
|5.
|Конрадо
|1
|0.14
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|3
|0
|2.
|Сирк Рок
|3
|0
|3.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|2
|0
|5.
|Гулдан Любомир
|1
|0
|6.
|Дражич Деян
|1
|0
|7.
|Шимич Лоренцо
|1
|0
|8.
|Шиш Патрик
|1
|0
|9.
|Йончи Доминик
|1
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|3
|1
|2.
|Маковский Томаш
|3
|0
|3.
|Куцяк Душан
|2
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|2
|0
|5.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|1
|0
|7.
|Конрадо
|1
|0
|8.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|9.
|Фила Карол
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|20% (2)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|Лехия Гданьск
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия
Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|5.
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Погонь Щецин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Шлёнск
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|8.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Краковия
|7
|2
|4
|1
|10 - 10
|10
|10.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Лех
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|12.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|13.
|Висла Краков
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|14.
|Подбескидзе
|7
|1
|2
|4
|9 - 18
|5
|15.
|Сталь Мелец
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.70
|1.04
|4.30
|1.20
|—
|—
|3.30
|1.35
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.94
|1.86
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.21
|4.10
|1.04
|9.00
|1.04
|8.20
|1.17
|8.50
|1.05
|8.50
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.76
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.20
|4.20
|1.14
|5.10
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.28
|3.20
|1.37
|2.58
|1.54
|1.95
|1.93
|1.86
|2.02
|1.55
|2.54
|1.25
|4.16
|1.18
|5.12
|1.44
|2.90
|—
|—
|1.17
|5.63
|—
|—
|—
|—
|—
|—