Ракув
2:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Сталь Мелец
1:0
27' ГолИви Лопес
38' Желтая карточкаСапала Игор
42' Желтая карточкаKrystian Getinger
46' Желтая карточкаSzymon Stasik
2:0
66' ГолИви Лопес
2:1
77' ГолДоманьски Мацей
90' Желтая карточкаПетрашек Томаш
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
43
Тиянич
Давид
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
28 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Robert DadokПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сус МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
Ход матча
27'
1:0
38'
46'
66'
2:0
77'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиянич Давид
|4
|0.5
|2.
|Иви Лопес
|4
|0.5
|3.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.5
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.38
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.25
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.25
|7.
|Кун Патрик
|1
|0.13
|8.
|Тудор Фран
|0
|0
|9.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|10.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|11.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|3
|0.38
|2.
|Доманьски Мацей
|2 (1)
|0.25
|3.
|Krystian Getinger
|1
|0.13
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.13
|5.
|Andreja Prokic
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|3.
|Кун Патрик
|2
|0
|4.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|5.
|Сапала Игор
|2
|0
|6.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|7.
|Тудор Фран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|3
|0
|2.
|Grzegorz Tomasiewicz
|2
|0
|3.
|Krystian Getinger
|2
|0
|4.
|Форселль Петтери
|1
|0
|5.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|6.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|7.
|Robert Dadok
|1
|0
|8.
|Mateusz Zyro
|1
|0
|9.
|Lukasz Zjawinski
|1
|0
|10.
|Szymon Stasik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
|Сталь Мелец
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув
Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец
Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Краковия
|1:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|7.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Лех
|0:1
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.03
|11.50
|1.02
|3.15
|1.33
|3.65
|1.25
|1.47
|2.55
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|1.77
|1.97
|1.25
|3.65
|1.11
|5.80
|1.07
|7.30
|1.03
|10.00
|13.00
|1.00
|11.75
|1.01
|4.55
|1.19
|3.68
|1.28
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.00
|1.50
|2.52
|1.21
|4.05
|1.17
|4.30
|1.05
|7.30
|1.05
|7.60