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Ракув
2:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
1:0
27' Гол
Иви Лопес
38' Желтая карточка
Сапала Игор
42' Желтая карточка
Krystian Getinger
46' Желтая карточка
Szymon Stasik
2:0
66' Гол
Иви Лопес
2:1
77' Гол
Доманьски Мацей
90' Желтая карточка
Петрашек Томаш
90'+5
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
20
Полетанович
Марко
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
13
Rafal
Straczek
5
Mateusz
Zyro
23
Krystian
Getinger
11
Szymon
Stasik
14
Косцельны
Камиль
20
Grzegorz
Tomasiewicz
7
Доманьски
Мацей
96
Robert
Dadok
8
Урбаньчик
Мацей
27
Павловский
Дамьян
9
Andreja
Prokic
Ракув
3-4-2-1
Сталь Мелец
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиянич Давид 4 0.5
2. Иви Лопес 4 0.5
3. Гутковский Владислав 4 (1) 0.5
4. Цебуля Марчин 3 0.38
5. Шварц Петр 2 (2) 0.25
6. Петрашек Томаш 2 0.25
7. Кун Патрик 1 0.13
8. Тудор Фран 0 0
9. Бартл Даниэл 0 0
10. Вилюш Мацей 0 0
11. Полетанович Марко 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 3 0.38
2. Доманьски Мацей 2 (1) 0.25
3. Krystian Getinger 1 0.13
4. Томчук Павел 1 0.13
5. Andreja Prokic 1 0.13

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Петрашек Томаш 3 0
3. Кун Патрик 2 0
4. Гутковский Владислав 2 0
5. Сапала Игор 2 0
6. Цебуля Марчин 1 0
7. Тудор Фран 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 3 0
2. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
3. Krystian Getinger 2 0
4. Форселль Петтери 1 0
5. Матрас Матеуш 1 0
6. Косцельны Камиль 1 0
7. Robert Dadok 1 0
8. Mateusz Zyro 1 0
9. Lukasz Zjawinski 1 0
10. Szymon Stasik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 20% (4) 15% (3) 20% (4) 30% (6) 10% (2) 5% (1)
 Сталь Мелец 0 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 1:3 Ракув Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув
Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец
Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын

Последние игры между собой

Ракув: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Сталь Мелец 3:1 Ракув Первый дивизион Ракув 1:1 Сталь Мелец Первый дивизион Сталь Мелец 2:3 Ракув Первый дивизион Ракув 1:2 Сталь Мелец Первый дивизион
Сталь Мелец 3:0 Ракув Второй дивизион Ракув 1:2 Сталь Мелец Второй дивизион Ракув 2:1 Сталь Мелец Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Краковия 1:0 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Погонь Щецин 6 3 2 1 6 - 4 11
8. Ягеллония 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Висла Краков 7 2 3 2 13 - 9 9
11. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Лех 0:1 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Krystian Getinger получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Сапала Игор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 0.00 0.00
1.08 7.77 47.00
1.36 5.15 8.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 11.50 1.02 3.15 1.33 3.65 1.25 1.47 2.55 2.07 1.76 1.82 1.99 1.77 1.97 1.25 3.65 1.11 5.80 1.07 7.30 1.03 10.00
13.00 1.00 11.75 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.21 4.05 1.17 4.30 1.05 7.30 1.05 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.35 1.59 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65
3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.30 1.28
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