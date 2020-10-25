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Лех
0:1
Перерыв

Стадион:
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Кравец Василий
6' Желтая карточка
Мухар Карло
0:1
30' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
3
Кравец
Василий
6
Мухар
Карло
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
11
Мархвиньски
Филип
14
Качарава
Ника
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
90
Гардавски
Михаэль
73
Зауха
Патрик
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Альварес
Маркос
19
Садикович
Дамир
26
Пищек
Филип
Лех
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 0.57
2. Модер Якуб 3 (2) 0.43
3. Рамирес Даниэль 2 0.29
4. Каминьски Якуб 1 0.14
5. Мархвиньски Филип 1 0.14
6. Качарава Ника 1 (1) 0.14
7. Тиба Педру 0 0
8. Шатка Любомир 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.25
2. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.25
3. Альварес Маркос 1 0.13
4. Фиолич Иван 1 0.13
5. Вестеницки Томаш 1 0.13
6. Шимонович Давид 1 0.13
7. Ривалдиньо 1 0.13
8. Пищек Филип 1 0.13
9. Яблонски Давид 1 0.13
10. Димун Милан 0 0
11. Вдовяк Матеуш 0 0
12. Лосаж Флорьян 0 0
13. Родин Матай 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 2 0
2. Червински Алан 1 0
3. Шатка Любомир 1 0
4. Рамирес Даниэль 1 0
5. Црномаркович Джордже 1 0
6. Пухач Тымотеуш 1 0
7. Мухар Карло 1 0
8. Каминьски Якуб 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Ханка Серджу 2 0
5. Рыпэ Корнел 1 0
6. Вестеницки Томаш 1 0
7. Садикович Дамир 1 0
8. Шимонович Давид 1 0
9. Лосаж Флорьян 1 0
10. Маркес Иван 1 0
11. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Краковия 0 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех
Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув
Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Лех: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Краковия 1:2 Лех Экстракласса Краковия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Краковия 1:0 8 3 4 1 11 - 10 13
7. Погонь Щецин 6 3 2 1 6 - 4 11
8. Ягеллония 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Висла Краков 7 2 3 2 13 - 9 9
11. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Лех 0:1 7 2 2 3 12 - 11 8
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Мухар Карло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Кравец Василий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Краковия
3.59
4.33
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.05 2.50
3.30 3.00 2.25
1.59 4.33 5.25
3.59 3.26 2.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 11.00 1.02 6.00 1.10 3.60 1.27 2.15 1.65 2.05 1.77 1.80 2.01 1.35 3.05 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.40 1.07 7.50
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.18 3.45 1.31 2.35 1.66 1.81 2.00 1.47 2.60 1.22 3.88 1.17 4.30 1.05 7.30
5.93 1.15 2.58 1.54 2.19 1.72 2.69 1.50 2.14 1.76 1.86 2.02 1.57 2.50 1.43 2.94 1.34 3.37 1.20 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.31 1.61 1.13 5.40 1.19 4.30 1.13 5.40
3.52 1.30 2.31 1.61 1.56 2.43 1.22 4.30
1.67 2.28 1.40 3.06 1.14 6.11 1.62 2.37 1.44 2.88 1.38 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70
3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Лех 0:1 Краковия онлайн

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