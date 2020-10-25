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Лех
1:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
4' Желтая карточка
Кравец Василий
6' Желтая карточка
Мухар Карло
0:1
30' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
49' Желтая карточка
Червински Алан
60' Желтая карточка
Исхак Микаэль
62' Желтая карточка
Шимонович Давид
66' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
72' Желтая карточка
Хавьер Тиаго
1:1
86' Гол
Аввад Мохаммад
90' Желтая карточка
Феррарессо Диего
90' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90' Желтая карточка
Модер Якуб
90'+5
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
3
Кравец
Василий
6
Мухар
Карло
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
11
Мархвиньски
Филип
14
Качарава
Ника
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
90
Гардавски
Михаэль
73
Зауха
Патрик
8
Димун
Милан
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
9
Альварес
Маркос
19
Садикович
Дамир
26
Пищек
Филип
Лех
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 0.57
2. Модер Якуб 3 (2) 0.43
3. Рамирес Даниэль 2 0.29
4. Каминьски Якуб 1 0.14
5. Аввад Мохаммад 1 0.14
6. Мархвиньски Филип 1 0.14
7. Качарава Ника 1 (1) 0.14
8. Тиба Педру 0 0
9. Шатка Любомир 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.25
2. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.25
3. Альварес Маркос 1 0.13
4. Фиолич Иван 1 0.13
5. Вестеницки Томаш 1 0.13
6. Шимонович Давид 1 0.13
7. Ривалдиньо 1 0.13
8. Пищек Филип 1 0.13
9. Яблонски Давид 1 0.13
10. Димун Милан 0 0
11. Вдовяк Матеуш 0 0
12. Лосаж Флорьян 0 0
13. Родин Матай 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 2 0
2. Кравец Василий 2 0
3. Исхак Микаэль 1 0
4. Шатка Любомир 1 0
5. Рамирес Даниэль 1 0
6. Црномаркович Джордже 1 0
7. Пухач Тымотеуш 1 0
8. Модер Якуб 1 0
9. Мухар Карло 1 0
10. Мархвиньски Филип 1 0
11. Каминьски Якуб 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Шимонович Давид 2 0
5. Ханка Серджу 2 0
6. Гардавски Михаэль 1 0
7. Хавьер Тиаго 1 0
8. Рыпэ Корнел 1 0
9. Вестеницки Томаш 1 0
10. Садикович Дамир 1 0
11. Феррарессо Диего 1 0
12. Лосаж Флорьян 1 0
13. Маркес Иван 1 0
14. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Краковия 0 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех
Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув
Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Лех: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Краковия 1:2 Лех Экстракласса Краковия 2:1 Лех Экстракласса Лех 1:2 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
3. Гурник Забже 7 4 1 2 13 - 8 13
4. Легия 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Погонь Щецин 6 3 2 1 6 - 4 11
7. Ягеллония 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Краковия 8 2 5 1 11 - 11 11
9. Лехия Гданьск 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Висла Краков 7 2 3 2 13 - 9 9
11. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Варта Познань 6 2 1 3 5 - 5 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Мухар Карло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Кравец Василий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.10 2.95 1.88
6.80 1.18 12.00
1.59 4.33 5.25
10.52 3.35 1.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 11.00 1.02 2.65 1.44 3.60 1.27 1.18 4.50 2.05 1.77 1.80 2.01 1.05 8.50 1.25 3.70 1.09 6.50 1.07 7.40 1.07 7.50
12.00 1.00 11.00 1.02 4.35 1.18 3.45 1.31 2.35 1.66 1.81 2.00 1.47 2.60 1.22 3.88 1.17 4.30 1.05 7.30
2.28 1.67 1.87 2.01 1.43 2.94 1.29 3.79 1.21 4.62 1.70 2.23 1.44 2.88 1.43 2.94 1.28 3.86 1.20 4.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 2.31 1.61 1.13 5.40 1.19 4.30 1.13 5.40
3.52 1.30 2.31 1.61 1.56 2.43 1.22 4.30
1.67 2.28 1.40 3.06 1.14 6.11 1.62 2.37 1.44 2.88 1.38 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70
3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Лех 1:1 Краковия онлайн

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