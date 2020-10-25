4' Желтая карточкаКравец Василий
6' Желтая карточкаМухар Карло
0:1
30' ГолВан Амерсфоорт Пелле
49' Желтая карточкаЧервински Алан
60' Желтая карточкаИсхак Микаэль
62' Желтая карточкаШимонович Давид
66' Желтая карточкаМархвиньски Филип
72' Желтая карточкаХавьер Тиаго
1:1
86' ГолАввад Мохаммад
90' Желтая карточкаФеррарессо Диего
90' Желтая карточкаГардавски Михаэль
90' Желтая карточкаМодер Якуб
15
Модер
Якуб
88
Родин
Матай
73
Зауха
Патрик
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
6'
30'
49'
60'
62'
72'
86'
1:1
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4
|0.57
|2.
|Модер Якуб
|3 (2)
|0.43
|3.
|Рамирес Даниэль
|2
|0.29
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.14
|5.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.14
|6.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.14
|7.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.14
|8.
|Тиба Педру
|0
|0
|9.
|Шатка Любомир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.25
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.25
|3.
|Альварес Маркос
|1
|0.13
|4.
|Фиолич Иван
|1
|0.13
|5.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.13
|6.
|Шимонович Давид
|1
|0.13
|7.
|Ривалдиньо
|1
|0.13
|8.
|Пищек Филип
|1
|0.13
|9.
|Яблонски Давид
|1
|0.13
|10.
|Димун Милан
|0
|0
|11.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|12.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|13.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|4.
|Шатка Любомир
|1
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|6.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|7.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|8.
|Модер Якуб
|1
|0
|9.
|Мухар Карло
|1
|0
|10.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|11.
|Каминьски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Шимонович Давид
|2
|0
|5.
|Ханка Серджу
|2
|0
|6.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|7.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|8.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|9.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|10.
|Садикович Дамир
|1
|0
|11.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|12.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|13.
|Маркес Иван
|1
|0
|14.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Краковия
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех
Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 1:0 Пяст Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув
Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Лех: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Краковия: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Краковия 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Краковия Экстракласса Лех 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:2 Лех Экстракласса Краковия 1:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 5:2 Лех Экстракласса Краковия 0:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:6 Лех Экстракласса Лех 1:1 Краковия Экстракласса Лех 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лех Экстракласса Краковия 1:0 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|3.
|Гурник Забже
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|4.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Краковия
|8
|2
|5
|1
|11 - 11
|11
|9.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|3
|2
|13 - 9
|9
|11.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Варта Познань
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|11.00
|1.02
|2.65
|1.44
|—
|—
|3.60
|1.27
|—
|—
|1.18
|4.50
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.25
|3.70
|1.09
|6.50
|1.07
|7.40
|1.07
|7.50
|12.00
|1.00
|11.00
|1.02
|4.35
|1.18
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.88
|1.17
|4.30
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.28
|1.67
|1.87
|2.01
|1.43
|2.94
|1.29
|3.79
|1.21
|4.62
|1.70
|2.23
|1.44
|2.88
|1.43
|2.94
|1.28
|3.86
|—
|—
|1.20
|4.91
|—
|—
|—
|—