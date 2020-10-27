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Ливерпуль
 
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Стадион:
Митьюлланд
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
3
Фабиньо
Энрике
12
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
7
Милнер
Джеймс
23
Шакири
Джердан
18
Минамино
Такуми
20
Жота
Диогу
27
Ориги
Дивок
31
Андерсен
Миккель
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Ливерпуль
4-2-3-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
2. Александер-Арнольд Трент 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Систо Пионе 1 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 164
    Ливерпуль 97.6% (160)
    X 1.2% (2)
    Митьюлланд 1.2% (2)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Митьюлланд
    1.22
    8.10
    14.48
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.22 7.30 12.00
    1.21 6.30 10.50
    1.21 7.90 12.75
    1.22 7.01 14.48

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.00 1.11 5.10 1.14 2.95 1.40 2.41 1.61 2.05 1.82 1.84 2.04 1.74 2.17 1.48 2.65 1.35 3.25 1.16 5.10 1.13 5.50 1.04 9.10 1.07 7.40
    6.50 1.06 5.75 1.10 2.94 1.38 2.36 1.59 1.94 1.96 1.59 2.36 1.36 3.02 1.14 5.05 1.12 5.15 1.05 7.40
    7.06 1.12 3.13 1.39 2.80 1.48 2.45 1.60 2.06 1.84 1.82 2.06 1.65 2.35 1.52 2.65 1.51 2.66 1.33 3.45 1.13 6.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.22 3.05 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.32 3.40
    5.35 1.17 3.26 1.34 1.87 1.91 1.36 3.00 1.24 4.05
    3.20 1.39 2.21 1.72 1.83 2.06 1.58 2.48 1.34 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.27 1.64 1.65 2.18 1.37 2.95
    5.95 1.13 5.50 1.15 2.31 1.61 1.90 1.93 1.44 2.72 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 1.97
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.36
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Митьюлланд

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.6% (160)
    Ничья
    1.2% (2)
    Митьюлланд
    1.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.78% (122)
    Меньше
    24.22% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    16.77% (27)
    Нет
    83.23% (134)
    Популярный счёт
    3:0 Ливерпуль
    40.2% (66)
    2:0 Ливерпуль
    21.3% (35)
    3:1 Ливерпуль
    10.4% (17)
    4:0 Ливерпуль
    9.8% (16)
    5:0 Ливерпуль
    6.1% (10)
    2:1 Ливерпуль
    3% (5)
    4:1 Ливерпуль
    1.8% (3)
    7:0 Ливерпуль
    1.8% (3)
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