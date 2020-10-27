Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Митьюлланд
12
Гомес
Джо
20
Жота
Диогу
27
Ориги
Дивок
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Систо Пионе
|1
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.00
|1.11
|5.10
|1.14
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.41
|1.61
|2.05
|1.82
|1.84
|2.04
|1.74
|2.17
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.35
|3.25
|1.16
|5.10
|1.13
|5.50
|1.04
|9.10
|1.07
|7.40
|6.50
|1.06
|5.75
|1.10
|2.94
|1.38
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.94
|1.96
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.36
|3.02
|1.14
|5.05
|1.12
|5.15
|1.05
|7.40
|—
|—
|7.06
|1.12
|—
|—
|3.13
|1.39
|2.80
|1.48
|2.45
|1.60
|2.06
|1.84
|1.82
|2.06
|1.65
|2.35
|1.52
|2.65
|1.51
|2.66
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.13
|6.62
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Митьюлланд
Исход игры
Ливерпуль
97.6% (160)
Ничья
1.2% (2)
Митьюлланд
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.78% (122)
Меньше
24.22% (39)
Обе команды забьют
Да
16.77% (27)
Нет
83.23% (134)
Популярный счёт
3:0 Ливерпуль
40.2% (66)
2:0 Ливерпуль
21.3% (35)
3:1 Ливерпуль
10.4% (17)
4:0 Ливерпуль
9.8% (16)
5:0 Ливерпуль
6.1% (10)
2:1 Ливерпуль
3% (5)
4:1 Ливерпуль
1.8% (3)
7:0 Ливерпуль
1.8% (3)
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