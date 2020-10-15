Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Митьюлланд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Систо Пионе
|1
|0
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|7.00
|1.08
|3.75
|1.27
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.20
|1.72
|2.00
|1.87
|1.79
|2.10
|—
|—
|1.52
|2.55
|1.29
|3.60
|1.22
|4.00
|1.10
|6.40
|1.08
|6.90
|8.90
|1.07
|7.80
|1.09
|3.94
|1.26
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.82
|2.01
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.33
|3.38
|1.26
|3.94
|1.12
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.99
|1.25
|—
|—
|2.57
|1.52
|2.20
|1.68
|1.98
|1.85
|1.75
|2.09
|1.60
|2.36
|1.50
|2.61
|—
|—
|1.21
|4.54
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Митьюлланд
Исход игры
Ливерпуль
94% (47)
Ничья
4% (2)
Митьюлланд
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
22.92% (11)
Нет
77.08% (37)
Популярный счёт
3:0 Ливерпуль
38% (19)
2:0 Ливерпуль
22% (11)
3:1 Ливерпуль
12% (6)
4:0 Ливерпуль
6% (3)
5:0 Ливерпуль
4% (2)
2:1 Ливерпуль
4% (2)
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