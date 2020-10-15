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Ливерпуль
 
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Стадион:
Митьюлланд

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 1 0
2. Александер-Арнольд Трент 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Систо Пионе 1 0

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 94% (47)
    X 4% (2)
    Митьюлланд 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Митьюлланд
    1.15
    9.48
    22.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.15 8.50 17.00
    1.13 10.00 21.00
    1.13 10.75 22.00
    1.12 9.48 21.11

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.00 1.08 3.75 1.27 3.10 1.37 2.20 1.72 2.00 1.87 1.79 2.10 1.52 2.55 1.29 3.60 1.22 4.00 1.10 6.40 1.08 6.90
    8.90 1.07 7.80 1.09 3.94 1.26 3.20 1.36 2.26 1.71 1.82 2.01 1.56 2.46 1.33 3.38 1.26 3.94 1.12 6.55
    3.99 1.25 2.57 1.52 2.20 1.68 1.98 1.85 1.75 2.09 1.60 2.36 1.50 2.61 1.21 4.54
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.83 1.47 2.70 1.30 3.55
    5.20 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.52 2.53 1.33 3.32
    3.77 1.28 2.47 1.55 2.00 1.85 1.72 2.15 1.45 2.79
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.65 1.45 1.98 1.77 1.55 2.37
    6.10 1.12 2.72 1.46 2.03 1.79 1.58 2.38 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Митьюлланд

    Исход игры
    Ливерпуль
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Митьюлланд
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    22.92% (11)
    Нет
    77.08% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Ливерпуль
    38% (19)
    2:0 Ливерпуль
    22% (11)
    3:1 Ливерпуль
    12% (6)
    4:0 Ливерпуль
    6% (3)
    5:0 Ливерпуль
    4% (2)
    2:1 Ливерпуль
    4% (2)
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